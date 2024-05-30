Пешие экскурсии-прогулки в Кёльне с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Кёльне на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёльн - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 7 чел.
Средневековый Кёльн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У ратуши
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну - История и достопримечательности
Индивидуальная экскурсия по Кёльну. Прогулка по старинным улицам, посещение Кёльнского собора, Пивоварни Фрю и других знаковых мест города
Начало: Кельнский Собор (Dom)
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
120 за всё до 2 чел.
Экскурсия «11 историй Кёльна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 2 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 180 за человека
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Путешествуйте по Кёльну и Западной Европе с комфортом. Встреча в аэропорту, на вокзале или в гостинице. Посещение лучших достопримечательностей
Начало: Аэропорты, вокзалы, гостиницы Германии и Бенелюкс
Расписание: 7/24
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
350 за человека
Правобережный Кёльн: взгляд через Рейн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
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    наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях

    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о
  • Г
    Галя
    21 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим
  • А
    Алтай
    12 мая 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами
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    квеста. Особое внимание роли женщин в истории города. Внимательное отношение к составу экскурсии, Мария приготовила игру с подарками для возможных маленьких участников экскурсии. Дополнительно подсказала ряд интересных мест за пределами Кёльна. Можно рекомендовать.

  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Кёльн и его женщины
    Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
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    сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями.

  • Р
    Руслан
    7 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Понравилось все, особенно вовлечение ребёнка в экскурсию и историю. Очень ёмко и с фото-материалами!
  • З
    Зинаида
    4 февраля 2024
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
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    отвечает с большим знанием дела,очень рада, что я встретилась с таким замечательным экскурсоводом, с удовольствием рекомендую его всем,куто хочет посмотреть Кельн. Зинаида Рахмистровская. Доротмунд

  • А
    Андрей
    24 декабря 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
    Экскурсия была интересная. Мы узнали много нового об истории Кельна, его культуре, традициях. Все очень понравилось. Спасибо Татьяне👍
  • L
    Larisa
    11 декабря 2023
    Средневековый Кёльн
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать
  • Д
    Диана
    20 ноября 2023
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
  • К
    Катерина
    28 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Пешеходные»

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  1. Кёльн - первое свидание
  2. Средневековый Кёльн
  3. Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
  4. Кёльн и его женщины
  5. Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Пешеходные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 54 до 350. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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