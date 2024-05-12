Необычные экскурсии по Кёльну

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Кёльне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У ратуши
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Экскурсия «11 историй Кёльна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 2 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алтай
    12 мая 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами
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    квеста. Особое внимание роли женщин в истории города. Внимательное отношение к составу экскурсии, Мария приготовила игру с подарками для возможных маленьких участников экскурсии. Дополнительно подсказала ряд интересных мест за пределами Кёльна. Можно рекомендовать.

  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Кёльн и его женщины
    Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
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    сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями.

  • К
    Катерина
    28 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!
  • К
    Катерина
    12 сентября 2023
    Кёльн и его женщины
    Прекрасный выбор для погружения в историю, культуру и красоту Кельна. Татьяна на подобранном специально под вас и ваш бэкграунд языке
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    расскажет обо всем, что вам хочется узнать. Приятная и доходчивая манера. Где есть время усмехнуться, впечатлиться, посочувствовать и проникнуться пониманием. Ощущается, как будто все рассказанное прекрасно отложилось в голове. Это потрясающее искусство. Большое спасибо Татьяне!

  • А
    Александра
    30 мая 2020
    Экскурсия «11 историй Кёльна»
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Татьяне за такую интересную концепцию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Необычные»

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  5. Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 170. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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