Религиозные экскурсии по святым местам Кёльна

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Кёльне на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
«Впереди еще одна романская церковь — святых Апостолов»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 54 за всё до 5 чел.
Экскурсия «11 историй Кёльна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
«О Кёльне все знают, что там есть великолепный готический Собор и на этом как правило познания ограничиваются»
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 2 чел.
Кёльн и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    24 августа 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Родители были в восторге от Сергия!
  • А
    Александра
    25 июня 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
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    не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем.

  • А
    Александра
    30 мая 2020
    Экскурсия «11 историй Кёльна»
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Татьяне за такую интересную концепцию.
  • И
    Ирина
    8 декабря 2019
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Святые места»

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  1. Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
  2. Экскурсия «11 историй Кёльна»
  3. Кёльн и его женщины
  4. Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 54 до 180. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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