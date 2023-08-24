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не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем.