Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

Набережная Рейна в Кёльне - визитная карточка города. Одна из самых известных. Разноцветных домиков на ней конечно больше чем четыре (~ 25-30). НО в силу страшных разрушений во время Второй Мировой привычного нам по Вене, Праге, Флоренции, Гейдельбергу... в Кёльне очень мало. Этим во многом и вызвано мнение что в Кёльне нечего смотреть. Только собор, музей шоколада и магазин/музей одеколона. Действительно. Кельн с точки зрения знакомства с ним весьма сложен. Приехавшие "с бухты-барахты" в результате и видят перечисленное + магазины. Только если вы потратите время на подготовку (а материалы не засекречены) или посмотрите город со знающим человеком, он повернётся к вам лицом по-настоящему. Ведь Кельн это помимо СОБОРА: - один из 4-х в Германии(82 млн) городов с населением миллион; - один из самых старых (2 тыс лет) городов страны - второй после Гамбурга телевизионный город Германии - город самого большого (50 тыс) университета - один из самых крупных в мире выставочных центров (имею ввиду по количеству музеев, выставочных залов, галерей и пр. ) - город с крупным выставочным комплексом (мессе).
Россияне хорошо знают, например, ANUGA - столица геев и лесбиянок Германии - одна из 3-х столиц Рейнского карнавала (самая крупная) - город "какающего мальчика" - город, в котором площади посвящают композиторам песен для карнавала - город волшебных двориков - город пива Kёlsch - город имеющий собственный язык - родина Тюннеса и Шеля - город одеколонОВ (Фарина и 4711), причём подделка известна больше оригинала и это отдельная "песТня" и ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО это. Так что ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в один из самых интересных городов Германии. А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профи-камерой. Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)