Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

На­береж­ная Рей­на в Кёль­не - ви­зит­ная кар­точка го­рода. Од­на из са­мых из­вес­тных. Раз­ноцвет­ных до­миков на ней ко­неч­но боль­ше чем че­тыре (~ 25-30). НО в си­лу страш­ных раз­ру­шений во вре­мя Вто­рой Ми­ровой при­выч­но­го нам по Ве­не, Пра­ге, Фло­рен­ции, Гей­дель­бер­гу... в Кёль­не очень ма­ло. Этим во мно­гом и выз­ва­но мне­ние что в Кёль­не не­чего смот­реть. Толь­ко со­бор, му­зей шо­кола­да и ма­газин/му­зей оде­коло­на. Дей­стви­тель­но. Кельн с точ­ки зре­ния зна­комс­тва с ним весь­ма сло­жен. При­ехав­шие "с бух­ты-ба­рах­ты" в ре­зуль­та­те и ви­дят пе­речис­ленное + ма­гази­ны. Толь­ко ес­ли вы пот­ра­тите вре­мя на под­го­тов­ку (а ма­тери­алы не за­сек­ре­чены) или пос­мотри­те го­род со зна­ющим че­лове­ком, он по­вер­нётся к вам ли­цом по-нас­то­яще­му. Ведь Кельн это по­мимо СО­БОРА: - один из 4-х в Гер­ма­нии(82 млн) го­родов с на­селе­ни­ем мил­ли­он; - один из са­мых ста­рых (2 тыс лет) го­родов стра­ны - вто­рой пос­ле Гам­бурга те­леви­зи­он­ный го­род Гер­ма­нии - го­род са­мого боль­шо­го (50 тыс) уни­вер­си­тета - один из са­мых круп­ных в ми­ре выс­та­воч­ных цен­тров (имею вви­ду по ко­личес­тву му­зе­ев, выс­та­воч­ных за­лов, га­лерей и пр. ) - го­род с круп­ным выс­та­воч­ным ком­плек­сом (мес­се).

Рос­си­яне хо­рошо зна­ют, нап­ри­мер, ANUGA - сто­лица ге­ев и лес­би­янок Гер­ма­нии - од­на из 3-х сто­лиц Рей­нско­го кар­на­вала (са­мая круп­ная) - го­род "ка­ка­юще­го маль­чи­ка" - го­род, в ко­тором пло­щади пос­вя­ща­ют ком­по­зито­рам пе­сен для кар­на­вала - го­род вол­шебных дво­риков - го­род пи­ва Kёlsch - го­род име­ющий собс­твен­ный язык - ро­дина Тюн­не­са и Ше­ля - го­род оде­коло­нОВ (Фа­рина и 4711), при­чём под­делка из­вес­тна боль­ше ори­гина­ла и это от­дель­ная "пес­Тня" и ДА­ЛЕКО НЕ ТОЛЬ­КО это. Так что ДОБ­РО ПО­ЖАЛО­ВАТЬ в один из са­мых ин­те­рес­ных го­родов Гер­ма­нии. А за­пом­нить уви­ден­ное нав­сег­да вам по­мо­гут мои фо­то, сде­лан­ные про­фи-ка­ме­рой. Ссыл­ку на аль­бом и па­роль к не­му вы по­лу­чи­те на e-mail (вхо­дит в сто­имость)