Кёльн: загадочный мегаполис на Рейне

Пешеходная обзорная экскурсия по старой части Кёльна, где можно погрузиться в атмосферу города и узнать о его богатой истории.
В программе посещение Кёльнского собора, Романо-германского музея, площади Старый торг, местной пивной, музея современного искусства, моста любви и других достопримечательностей.
Узнайте, как жили римляне, почему появился романо-германский музей и что связывает Кёльнский собор с концом света
В программе посещение Кёльнского собора, Романо-германского музея, площади Старый торг, местной пивной, музея современного искусства, моста любви и других достопримечательностей.
Узнайте, как жили римляне, почему появился романо-германский музей и что связывает Кёльнский собор с концом света
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Кёльнский собор - жемчужина Германии
- 🍺 Дегустация местного пива
- 🎨 Музей современного искусства с картинами Пикассо
- 🌉 Мост любви - символ романтики
- 🏛 Романо-германский музей с уникальными экспонатами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кёльнский собор
- Романо-германский музей
- Старый торг
- Местная пивная
- Музей современного искусства
- Мост любви
- Батюшка Рейн
- Собор Святого Мартина
- Хоймаркт
- Памятник Вилли Остерманну
- Тюннес и Шель
- Ратуша и загс
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по городу: с кем-то неспешно, а с кем-то быстро. Но в любом случае вы влюбитесь в Кёльн, ведь о своём обожаемом городе я буду рассказывать вдохновлённо и с душой! Будем бродить по его узким переулочкам с многочисленными лавочками, кафе, пивными и ресторанами. И конечно, обсуждать достопримечательности и связанные с ними исторические курьёзы:
- Кёльнский собор — жемчужина Германии. Изучим его снаружи и восхитимся изяществом декора и основательностью планировки
- Романо-германский музей, появившийся по счастливой случайности благодаря мозаике Диониса
- Старый торг — площадь с многочисленными ресторанами, кафе, барами и фонтаном. Выясним, кто главный герой композиции фонтана и какова его судьба
- Местная пивная — отличный повод попробовать пенный напиток
- Музей современного искусства, выставляющий картины Пикассо
- Мост любви, объединяющий поколения
- Батюшка Рейн, стремительный и романтичный
- Собор Святого Мартина — одна из красивейших церквей романской архитектуры
- Хоймаркт, помнящий многие праздники и события
- Памятник Вилли Остерманну и «пятое время» года
- Тюннес и Шель, исполняющие желания
- Ратуша и загс — всё в одном флаконе
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов (дегустации пива — по желанию).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, мой роман с Кёльном начался в 2009 году, когда я приехала в этот чудесный город. После московской суеты он покорил меня лёгкостью, спокойствием, жизнелюбиемЗадать вопрос
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