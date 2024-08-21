Кёльн: загадочный мегаполис на Рейне

Пешеходная обзорная экскурсия по старой части Кёльна, где можно погрузиться в атмосферу города и узнать о его богатой истории. В программе посещение Кёльнского собора, Романо-германского музея, площади Старый торг, местной пивной, музея современного искусства, моста любви и других достопримечательностей. Узнайте, как жили римляне, почему появился романо-германский музей и что связывает Кёльнский собор с концом света

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по городу: с кем-то неспешно, а с кем-то быстро. Но в любом случае вы влюбитесь в Кёльн, ведь о своём обожаемом городе я буду рассказывать вдохновлённо и с душой! Будем бродить по его узким переулочкам с многочисленными лавочками, кафе, пивными и ресторанами. И конечно, обсуждать достопримечательности и связанные с ними исторические курьёзы:

Кёльнский собор — жемчужина Германии. Изучим его снаружи и восхитимся изяществом декора и основательностью планировки

— жемчужина Германии. Изучим его снаружи и восхитимся изяществом декора и основательностью планировки Романо-германский музей , появившийся по счастливой случайности благодаря мозаике Диониса

, появившийся по счастливой случайности благодаря мозаике Диониса Старый торг — площадь с многочисленными ресторанами, кафе, барами и фонтаном. Выясним, кто главный герой композиции фонтана и какова его судьба

— площадь с многочисленными ресторанами, кафе, барами и фонтаном. Выясним, кто главный герой композиции фонтана и какова его судьба Местная пивная — отличный повод попробовать пенный напиток

— отличный повод попробовать пенный напиток Музей современного искусства , выставляющий картины Пикассо

, выставляющий картины Пикассо Мост любви , объединяющий поколения

, объединяющий поколения Батюшка Рейн , стремительный и романтичный

, стремительный и романтичный Собор Святого Мартина — одна из красивейших церквей романской архитектуры

— одна из красивейших церквей романской архитектуры Хоймаркт , помнящий многие праздники и события

, помнящий многие праздники и события Памятник Вилли Остерманну и «пятое время» года

и «пятое время» года Тюннес и Шель , исполняющие желания

, исполняющие желания Ратуша и загс — всё в одном флаконе

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов (дегустации пива — по желанию).