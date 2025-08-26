Начнётся экскурсия с визитной карточки города – готического Кёльнского собора с устремлёнными в небо островерхими башнями. Он один из старейших в Европе и хранит множество легенд и историй, которыми обязательно поделится. Вы поймёте, чем Кёльн привлекает как обычных путешественников, так и паломников, различите следы периода римского господства и обнаружите лучшие музеи, фонтаны и памятники города. Узнаете, где находится дом «Кёльнской воды» и что подразумевают местные под словосочетанием «Большой Мартин». И конечно, не обойдётся без историй о «персонажах» Кёльна – его жителей из прошлого, которых чествуют и сегодня.
Кёльн: инструкция по применению
Вы научитесь ориентироваться в старой части Кёльна, разберётесь в транспортной системе в черте города и за его пределами. Откроете для себя внушительный список достопримечательностей, которые сможете посетить за время путешествия. Мы немного поговорим о привычках местных, их вкусах в еде и напитках – и в первую очередь, конечно, о немецком пиве, которое в каждом регионе своё. Вы узнаете, какое оно – правильное кёльнское пиво, каким критериям соответствует и где же его попробовать вместе с традиционной кухней. А также получите ряд советов «от обратного»: куда не ходить и чего не делать в Кёльне.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту. • Программа будет интересна не только тем, кто впервые в Кёльне, но и тем, кто уже здесь бывал.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Кёльне
Провели экскурсии для 85430 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!