Экскурсия предлагает путешествие по долине Арталь, известной своими виноградниками и историей.



Гости узнают о римском наследии Кёльна, посетят городок Альтенар, восстановленный после наводнения 2021 года, и полюбуются видами с холмов. В программе также посещение крепости Аре и дегустация местных вин. Уникальные сорта винограда, такие как фрюбургундер, делают эту экскурсию незабываемой