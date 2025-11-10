Экскурсия предлагает путешествие по долине Арталь, известной своими виноградниками и историей.
Гости узнают о римском наследии Кёльна, посетят городок Альтенар, восстановленный после наводнения 2021 года, и полюбуются видами с холмов. В программе также посещение крепости Аре и дегустация местных вин. Уникальные сорта винограда, такие как фрюбургундер, делают эту экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Погружение в историю Кёльна
- 🏞 Великолепные виды долины Арталь
- 🍷 Дегустация уникальных вин
- 🏰 Посещение крепости Аре
- 🚶♂️ Прогулка по виноградникам
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Крепость Аре
- Виноградники долины Арталь
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Уже по дороге к первой локации я начну рассказывать вам о 2000-летней истории Кёльна, римлянах и развитии виноделия в этом регионе;
- В городке Альтенар мы прогуляемся вдоль реки Ар, притока Рейна, увидим восстановленные после наводнения 2021 года уютные отельчики и ресторанчики и заброшенные руины навсегда ушедших в историю домов;
- Поднимемся на холмы, полюбуемся великолепными видами на долину и погуляем между виноградниками;
- Я расскажу о локальных разновидностях винограда. Помимо красного «шпетбургундера» или «пино-нуар», здесь растёт совершенно необычный сорт чёрного винограда — «фрюбургундер», своего рода визитная карточка региона. Это отличает долину Ар от большинства других винодельческих районов Германии, где производят преимущественно белые вина;
- Забравшись ещё выше, окажемся на отреставрированных развалинах крепости Аре, впервые упомянутой в хрониках в 1121 году и изначально защищавшей земли Кёльнского курфюршества, а затем служившей среди прочего тюрьмой для врагов кёльнских архиепископов;
- По дороге домой заедем в винотеку одного из местных винодельческих хозяйств и продегустируем местные вина (расходы не входят в стоимость экскурсии).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городок Альтенар
- Река Ар
- Руины крепости Аре
- Винотека
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле Mercedes-Benz CLA.
Что не входит в цену
- Дегустация местных вин.
Место начала и завершения?
Кёльн, Бонн или окрестности, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кёльна
