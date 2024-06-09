Правобережный Кёльн: взгляд через Рейн

Прогулка по Дойцу, одному из самых живописных районов Кёльна, откроет перед вами его уникальную историю и культуру.
Вы увидите здание Triangle, второе по высоте в городе, и полюбуетесь панорамой с его
Вы увидите здание Triangle, второе по высоте в городе, и полюбуетесь панорамой с его
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Великолепная панорама Кёльна с высоты 103 м
- 🏛 Уникальные исторические места и руины
- 🍻 Культовый паб «Ломми» с интересными историями
- 🚂 Поворотная платформа для локомотивов 19 века
- 🚌 Трагическое напоминание о нацистской операции «Т4»
- 🔧 Памятник первому двигателю внутреннего сгорания
Что можно увидеть
- Здание Triangle
- Руины форта Дойц
- Памятник дойцевскому козлу Düxer Bock
- Культовый «Ломми»
- Поворотная платформа для локомотивов
- Серый автобус
- Памятник первому двигателю внутреннего сгорания
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Здание Triangle — второе по высоте в Кёльне после Кёльнского собора, с обзорной площадки которого (высота 103 м) мы полюбуемся великолепной панорамой города.
- Руины форта Дойц (во времена римлян — Дивития). Являлся укреплённым военным гарнизоном для обеспечения безопасности правого берега от нападения диких германцев.
- Памятник дойцевскому козлу Düxer Bock, легенда о котором состоит из двух частей: начинается раздором, а заканчивается хеппи-эндом.
- Культовый «Ломми», почитаемый как самый кёльнский из всех кёльнских пабов. С ним связано много правдоподобных и не очень историй.
- Поворотная платформа для разворота локомотивов 19 века.
- «Серый автобус» — трагическое напоминание о нацистской операции «Т4», направленной на массовое уничтожение людей с физическими и психическими отклонениями.
- Памятник первому двигателю внутреннего сгорания, изобретённому инженером Отто и сыгравшему огромную роль в развитии немецкого автомобилестроения.
Организационные детали
Экскурсия проходит при любой погоде
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Köln Messe/Deutz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кёльне
С 2008 года живу в Кёльне, по профессии — финансист-аналитик, по призванию — любительница путешествовать. Я очень люблю бродить по узким улочкам старого Кёльна, заглядывать в живописные дворики, любоваться удивительнымиЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кёльна
Похожие экскурсии из Кёльна
Индивидуальная
2 часа
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.