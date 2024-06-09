Правобережный Кёльн: взгляд через Рейн

Мария — ваш гид в Кёльне

читать дальше композициями и погружаться в атмосферу этого неповторимого города на Рейне. Архитектура Кёльна — это книга времени, в сюжете которой светское сплетается с религиозным, древнеримское с космополитичным, средневековое с современным. Хочется разделить мою влюблённость в Кёльн с вами!

С 2008 года живу в Кёльне, по профессии — финансист-аналитик, по призванию — любительница путешествовать. Я очень люблю бродить по узким улочкам старого Кёльна, заглядывать в живописные дворики, любоваться удивительными