Экскурсия начинается на автомобиле, после чего вы окажетесь среди виноградников Бад-Нойенар-Арвайлера. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, насладиться видами и узнать о местных традициях. Программа включает скандинавскую ходьбу и обед в ресторане, где подают лучшие блюда местной кухни. Гид расскажет о городе и винном фестивале. Включены трансфер и сопровождение, а еда и напитки оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Путешествие к виноградникам
- 🚶♂️ Скандинавская ходьба
- 🍽️ Обед в ресторане
- 📸 Фотографии на память
- 🗣️ Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по винным дорогам реки Ар - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а виноградники радуют глаз своей зеленью. В апреле и октябре также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать, что зимой виноградники менее привлекательны, а погодные условия могут быть не самыми благоприятными.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Бад-Нойенар-Арвайлер
Описание экскурсии
Я отвезу вас к пышным виноградникам, где вы прогуляетесь, насладитесь невероятными видами и сделаете потрясающие фотографии.
Предложу дополнить хайкинг скандинавскими палками, чтобы зарядиться энергией и получить максимум удовольствия от свежего воздуха и природы.
Покажу фантастический ресторан, где подают лучшие блюда местной кухни и вина из долины Ар — вы выберете то, что понравится, и сделаете заказ на своё усмотрение.
А ещё расскажу:
- Как появился город Бад-Нойенар-Арвайлер и благодаря чему стал известным
- Где сегодня воссоздают традиции прошлого с ремесленными изделиями и угощениями
- Как проходит местный винный фестиваль
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Audi A4, сопровождение гида, скандинавские палки (+ небольшое обучение по скандинавской ходьбе)
- Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане — по желанию
- Программа будет интересна взрослым и детям от 16 лет
- Путь от Кёльнского вокзала до виноградников занимает около 45 минут
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Кёльна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Кёльне
Меня зовут Виктория. Я люблю путешествовать, люблю скандинавскую ходьбу и прогулки. Исходила Кёльн вдоль и поперёк, изучаю новые места NRW и не только. Мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, поэтому у вас всегда будут отличные кадры и воспоминания!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
31 мая 2025
Спасибо огромное Виктории за экскурсию! Если вы хотите прогулятся в очень красивом месте,потом посидеть отдохнуть в милом местном ресторанчике - обязательно побывайте на этой экскурсии.
Виктория была пунктуальна,машина чистая,все необходимое у
Виктория была пунктуальна,машина чистая,все необходимое у
Входит в следующие категории Кёльна
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