Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Кёльне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кёльна, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024