3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
«Конечно же, узнаете и о кёльнской кухне, блюда которой созданы не для диеты, а для наслаждения жизнью и как будто специально под пиво»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €160 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
«Ничто так не согревает душу, как холодное пиво»
Завтра в 19:00
7 сен в 09:00
от €180 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
Понять, как природа может одновременно разрушать, созидать прекрасное и дарить изысканные вкусы
«В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Mercedes-Benz CLA и винная дегустация»
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия9 августа 2024Замечательная экскурсия и волшебная Татьяна. Подстроилась под наши пожелания, продумала маршрут самым интересным образом. Было не скучно, не занудно и не тяжело. Очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в сентябре 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кёльна, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024