В Кёльне гармонично уживаются разные эпохи — на одних и тех же улицах есть римские следы, наполеоновские приметы и немецкая печать. Вот они, спрятались в барельефы каменных голов, статуи, фонтаны. Чтобы их разгадать, предлагаю вам стать на время охотниками за «головами» и пуститься на их поиски. Я расскажу мифы, легенды, а также исторические факты, связанные с нашими персонажами, — и таким образом покажу город.
Легенды о терракотовых головах архиепископа Анно
Как появились эти барельефы, что они значат? Есть много легенд на этот счёт. Например, как бедная вдова Адельхайд заключила честную сделку с купцом. Купец оказался непорядочным человеком и обманул её. А продажные судьи, к которым обратилась женщина, оправдали мошенника. Тогда Адельхайд обратилась к архиепископу Анно. О том, что он сделал, чтобы проучить людей — расскажу вам на экскурсии. Поговорим и о научном взгляде на барельефы.
Ищите женщину
И конечно, ни одно приключение не проходит без прекрасных дам! Женщины займут отдельное место в экскурсии. Вы услышите об Агриппине — властной и деспотичной супруге Римского императора Клавдия, без которой город не назывался бы сейчас Кёльн. Я расскажу о покровительнице Кёльна Святой Урсуле и о несостоявшейся любви Яна и Греты. Вы узнаете и о других женщинах в истории города, о их любви и коварстве.
Вы увидите:
Городскую ратушу и её башню с фигурами персонажей разных эпох
Старый рынок и фонтан-памятник. Также это место передачи ключей от города в день начала карнавала.
Героев местного фольклора Тюннес и Шель и кукольный театр, из которого они вышли — старейший кукольный театр Германии
Композицию с обиженными гномиками и любопытной женщиной, легенда о которых даже переведена на русский язык как детская книжка «Волшебные помощники»
Фонтан «Женщины» — памятник жительницам Кёльна
9 барельефов каменных голов
И многое другое
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
Будьте готовы к интенсивному маршруту (мы пройдём около 6-8 км)
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кёльне
С 2008 года живу в Кёльне, по профессии — финансист-аналитик, по призванию — любительница путешествовать. Я очень люблю бродить по узким улочкам старого Кёльна, заглядывать в живописные дворики, любоваться удивительными читать дальше
композициями и погружаться в атмосферу этого неповторимого города на Рейне.
Архитектура Кёльна — это книга времени, в сюжете которой светское сплетается с религиозным, древнеримское с космополитичным, средневековое с современным.
Хочется разделить мою влюблённость в Кёльн с вами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Алтай
12 мая 2024
Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами квеста. Особое внимание роли женщин в истории города. Внимательное отношение к составу экскурсии, Мария приготовила игру с подарками для возможных маленьких участников экскурсии. Дополнительно подсказала ряд интересных мест за пределами Кёльна. Можно рекомендовать.