запечатлённых в камне на века. Обращая внимание на такие детали, слушая легенды и достоверные факты, вы глубже узнаете город. В Кёльне гармонично уживаются разные эпохи - римские следы, наполеоновские приметы и немецкая печать. Эти элементы спрятаны в барельефах каменных голов, статуях и фонтанах. Узнайте мифы, легенды и исторические факты, связанные с персонажами, и таким образом откройте для себя город. Легенды о терракотовых головах архиепископа Анно, истории о властной Агриппине, покровительнице Кёльна Святой Урсуле и других женщинах в истории города - всё это ждёт вас на экскурсии. Вы увидите городскую ратушу, старый рынок, героев местного фольклора Тюннес и Шель, композицию с обиженными гномиками и многое другое

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Авторская прогулка

В Кёльне гармонично уживаются разные эпохи — на одних и тех же улицах есть римские следы, наполеоновские приметы и немецкая печать. Вот они, спрятались в барельефы каменных голов, статуи, фонтаны. Чтобы их разгадать, предлагаю вам стать на время охотниками за «головами» и пуститься на их поиски. Я расскажу мифы, легенды, а также исторические факты, связанные с нашими персонажами, — и таким образом покажу город.

Легенды о терракотовых головах архиепископа Анно

Как появились эти барельефы, что они значат? Есть много легенд на этот счёт. Например, как бедная вдова Адельхайд заключила честную сделку с купцом. Купец оказался непорядочным человеком и обманул её. А продажные судьи, к которым обратилась женщина, оправдали мошенника. Тогда Адельхайд обратилась к архиепископу Анно. О том, что он сделал, чтобы проучить людей — расскажу вам на экскурсии. Поговорим и о научном взгляде на барельефы.

Ищите женщину

И конечно, ни одно приключение не проходит без прекрасных дам!

Женщины займут отдельное место в экскурсии. Вы услышите об Агриппине — властной и деспотичной супруге Римского императора Клавдия, без которой город не назывался бы сейчас Кёльн. Я расскажу о покровительнице Кёльна Святой Урсуле и о несостоявшейся любви Яна и Греты. Вы узнаете и о других женщинах в истории города, о их любви и коварстве.

Вы увидите:

Городскую ратушу и её башню с фигурами персонажей разных эпох

Старый рынок и фонтан-памятник. Также это место передачи ключей от города в день начала карнавала.

Героев местного фольклора Тюннес и Шель и кукольный театр, из которого они вышли — старейший кукольный театр Германии

Композицию с обиженными гномиками и любопытной женщиной, легенда о которых даже переведена на русский язык как детская книжка «Волшебные помощники»

Фонтан «Женщины» — памятник жительницам Кёльна

9 барельефов каменных голов

И многое другое

Организационные детали