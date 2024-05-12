Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне

Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Цель экскурсии - показать двухтысячелетний Кёльн как слоёный пирог эпох. Экскурсовод избегает известных мест, открывая неожиданные уголки города.

Вы будете блуждать по улочкам и площадям в поисках голов-барельефов и прекрасных дам,
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запечатлённых в камне на века. Обращая внимание на такие детали, слушая легенды и достоверные факты, вы глубже узнаете город.

В Кёльне гармонично уживаются разные эпохи - римские следы, наполеоновские приметы и немецкая печать. Эти элементы спрятаны в барельефах каменных голов, статуях и фонтанах.

Узнайте мифы, легенды и исторические факты, связанные с персонажами, и таким образом откройте для себя город.

Легенды о терракотовых головах архиепископа Анно, истории о властной Агриппине, покровительнице Кёльна Святой Урсуле и других женщинах в истории города - всё это ждёт вас на экскурсии.

Вы увидите городскую ратушу, старый рынок, героев местного фольклора Тюннес и Шель, композицию с обиженными гномиками и многое другое

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🗺 Уникальный маршрут
  2. 🏛 Исторические факты и мифы
  3. 👥 Индивидуальный подход
  4. 👩‍🎨 Легенды о терракотовых головах
  5. 💃 Истории о знаменитых женщинах
  6. 👣 Интенсивный маршрут

Что можно увидеть

  • Городская ратуша
  • Старый рынок
  • Фонтан-памятник
  • Кукольный театр
  • Фонтан «Женщины»
  • Барельефы каменных голов
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Авторская прогулка

В Кёльне гармонично уживаются разные эпохи — на одних и тех же улицах есть римские следы, наполеоновские приметы и немецкая печать. Вот они, спрятались в барельефы каменных голов, статуи, фонтаны. Чтобы их разгадать, предлагаю вам стать на время охотниками за «головами» и пуститься на их поиски. Я расскажу мифы, легенды, а также исторические факты, связанные с нашими персонажами, — и таким образом покажу город.

Легенды о терракотовых головах архиепископа Анно

Как появились эти барельефы, что они значат? Есть много легенд на этот счёт. Например, как бедная вдова Адельхайд заключила честную сделку с купцом. Купец оказался непорядочным человеком и обманул её. А продажные судьи, к которым обратилась женщина, оправдали мошенника. Тогда Адельхайд обратилась к архиепископу Анно. О том, что он сделал, чтобы проучить людей — расскажу вам на экскурсии. Поговорим и о научном взгляде на барельефы.

Ищите женщину

И конечно, ни одно приключение не проходит без прекрасных дам!
Женщины займут отдельное место в экскурсии. Вы услышите об Агриппине — властной и деспотичной супруге Римского императора Клавдия, без которой город не назывался бы сейчас Кёльн. Я расскажу о покровительнице Кёльна Святой Урсуле и о несостоявшейся любви Яна и Греты. Вы узнаете и о других женщинах в истории города, о их любви и коварстве.

Вы увидите:

  • Городскую ратушу и её башню с фигурами персонажей разных эпох
  • Старый рынок и фонтан-памятник. Также это место передачи ключей от города в день начала карнавала.
  • Героев местного фольклора Тюннес и Шель и кукольный театр, из которого они вышли — старейший кукольный театр Германии
  • Композицию с обиженными гномиками и любопытной женщиной, легенда о которых даже переведена на русский язык как детская книжка «Волшебные помощники»
  • Фонтан «Женщины» — памятник жительницам Кёльна
  • 9 барельефов каменных голов
  • И многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Будьте готовы к интенсивному маршруту (мы пройдём около 6-8 км)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
12 мая 2024
Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами квеста. Особое внимание роли женщин в истории города. Внимательное отношение к составу экскурсии, Мария приготовила игру с подарками для возможных маленьких участников экскурсии.
Дополнительно подсказала ряд интересных мест за пределами Кёльна.
Можно рекомендовать.

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