Evgeny
Evgeny – Гид из Кёльна
Золото Мозели
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Золото Мозели
Золото Мозели

Что вы увидите

  • Кохем
  • Замок Райхсбург
  • замок Эльтц
Путешествие вдоль Мозели, один из красивейших маршрутов Германии. Мозель с ее круто 😎 спускающимися к воде виноградниками входит в число самых выразительных винодельческих ландшафтов мира.
Здесь, между Кобленцем и Триром, раскинулась родина рислинга. В долине Мозели расположены самые красивые 🤩 замки 🏰 и живописные городки.
Первым пунктом вас ждёт Кохем - романтический городок и если прогуляться 👣 по его набережной, то можно увидеть его удивительную красоту, гармонично сочетающуюся с горным ⛰️ пейзажем и гладью реки. Оживленный исторический центр Кохема украшают хорошо сохранившиеся фахверковые дома, старейшая часть католического церковного прихода церкви Святого Мартина, датируемая XV в., семь городских ворот, сохранившихся от бывших городских укреплений, построенных в XIV в., площадь Carlfritz-Nicolay в центре города, рыночная площадь с барочной ратушей и фонтаном...
И конечно посетим
Замок Райхсбург. История 📖 которого неразрывно связана с историей самого Кохема.
Если будет желание путешествие можно будет разнообразить часовой прогулкой на кораблике. Ландшафт на берегах реки Мозель еще со времен римлян считается одним из прекраснейших романтических мест Германии.
Ну и отведав мозельского вина отправимся в самый необычный, все ещё населённый потомками рыцарей замок Эльтц. Это как раз тот случай, когда лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. А если этого покажется мало то и ещё один средневековый исполин Турант позволит себя осмотреть хотя бы издалека😉
Что входит
  • услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Золото Мозели
Золото Мозели
Золото Мозели
Золото Мозели

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Evgeny
Evgeny
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