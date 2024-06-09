Настоящая Германия начинается, как только перешагнёшь порог первой пивоварни «, - гласит немецкая поговорка.
В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите самые известные и аутентичные пивные Кёльна, узнаете об истории города
В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите самые известные и аутентичные пивные Кёльна, узнаете об истории города
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация аутентичного кёльша
- 🏰 История и легенды Кёльна
- 🍽️ Знакомство с кёльнской кухней
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🎁 Приветственная порция кёльша включена
Что можно увидеть
- Пивные заведения
- Пивоварни
- Кёльнская кухня
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я покажу вам Кёльн и знаковые достопримечательности, поделюсь легендами и историей города через рассказы о его пивных и пивоварнях, начиная со Средних веков.
- Вы побываете в самых аутентичных и культовых пивных заведениях, попробуете популярные сорта кёльша.
- Я расскажу, с чего нужно начать дегустацию и что обязательно добавить, чтобы получить вкус истинного кёльша.
- Вы познакомитесь с традициями подачи и употребления любимого напитка немцев.
- Конечно же, узнаете и о кёльнской кухне, блюда которой созданы не для диеты, а для наслаждения жизнью и как будто специально под пиво. Например, название одного из них говорит само за себя — «Земля и небо».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и приветственная порция кёльша для каждого участника.
- Дополнительно по желанию оплачиваются последующие дегустации: 1 порция — €2,30—2,50/чел.
- Дети до 14 лет присутствуют на экскурсии бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кёльнского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 856 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими знаниями,Задать вопрос
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