«Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида)

Архивные материалы и рассказы очевидцев проведут вас по местам злодеяний, о которых в своё время говорила вся Германия. К каждой локации прилагается задание от таинственного Подражателя. Если загадки не будут разгаданы, он грозится совершить своё собственное кровавое преступление.
Описание квеста
Вам бросает вызов таинственный Подражатель, тоскующий по временам, когда Кёльн был криминальной столицей Германии. Решая его задачки, вы пройдёте по местам реальных преступлений и увидите:
- банк, в котором захватили заложников
- улицу, где девушку зарезали во время карнавала
- отель, в котором убили фоторепортёра
- кафе, где целыми днями просиживал самый известный фальшивомонетчик Германии
- суд, который чуть не взорвали члены кёльнской мафии
Организационные детали
- Квест-экскурсия предназначена для взрослых: из-за подробностей преступлений участие детей и подростков — на усмотрение родителей
- Вся информация на русском языке
- Вы получаете ссылку на материалы с детективными историями и загадками (13 страниц А4 формата), распечатываете и проходите маршрут самостоятельно в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кёльнского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 23 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Майя
14 ноя 2025
Прекрасный вариант для самостоятельной прогулки на отвлеченную тему)
