«Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида)

Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями
Архивные материалы и рассказы очевидцев проведут вас по местам злодеяний, о которых в своё время говорила вся Германия. К каждой локации прилагается задание от таинственного Подражателя. Если загадки не будут разгаданы, он грозится совершить своё собственное кровавое преступление.
5
1 отзыв
Описание квеста

Вам бросает вызов таинственный Подражатель, тоскующий по временам, когда Кёльн был криминальной столицей Германии. Решая его задачки, вы пройдёте по местам реальных преступлений и увидите:

  • банк, в котором захватили заложников
  • улицу, где девушку зарезали во время карнавала
  • отель, в котором убили фоторепортёра
  • кафе, где целыми днями просиживал самый известный фальшивомонетчик Германии
  • суд, который чуть не взорвали члены кёльнской мафии

Организационные детали

  • Квест-экскурсия предназначена для взрослых: из-за подробностей преступлений участие детей и подростков — на усмотрение родителей
  • Вся информация на русском языке
  • Вы получаете ссылку на материалы с детективными историями и загадками (13 страниц А4 формата), распечатываете и проходите маршрут самостоятельно в любое удобное для вас время

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кёльнского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лена
Лена — ваш гид в Кёльне
Провела экскурсии для 23 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Майя
Майя
14 ноя 2025
Прекрасный вариант для самостоятельной прогулки на отвлеченную тему)

