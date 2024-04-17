А Анна Первое свидание с Лейпцигом Эльвира провела экскурсию для моей мамы. Мама осталась очень довольна! Посмотрели все важные места Лейпцига, и даже те, куда мы сами еще не заходили. Экскурсия прошла отлично, нескучно и очень познавательно!

Н Нина Первое свидание с Лейпцигом Прекрасно погуляли по Лейпцигу с Эльвирой. Она показала нам все музыкальные места и рассказала много интересного про город. Мы с мужем остались довольны! 🙂

A Anton Рождество в Лейпциге читать дальше по центру Лейпцига сами, мы бы наверняка прошли бы мимо некоторых интересных мест и фактов. Итог - интересно, увлекательно, познавательно, с ответами на все вопросы! Всем рекомендую! Эльвира провела очень интересную экскурсию. По словам моего сына, это лучшая экскурсия за последние несколько лет, где он побывал). Гуляя

Т Татьяна Первое свидание с Лейпцигом Спасибо огромное Эльвире за знакомство с городом!!! Экскурсия была адаптирована под ребенка, все было очень интересно и познавательно!!! Мы с дочкой остались очень довольны!!! Надеемся на новые встречи с Эльвирой.