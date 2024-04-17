Экскурсии проходящие только летом в Лейпциге

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Лейпциге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Первое свидание с Лейпцигом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Первое свидание с Лейпцигом
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
26 июля в 16:00
27 июля в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Рождество в Лейпциге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рождество в Лейпциге
Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Начало: На Аугустусплатц
Завтра в 12:00
26 июля в 16:30
170 за всё до 6 чел.
Музыкальная шкатулка Лейпцига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
Начало: На Аугустусплатц
26 июля в 16:00
27 июля в 10:00
170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Первое свидание с Лейпцигом
    Эльвира провела экскурсию для моей мамы. Мама осталась очень довольна! Посмотрели все важные места Лейпцига, и даже те, куда мы сами еще не заходили. Экскурсия прошла отлично, нескучно и очень познавательно!
  • Н
    Нина
    25 сентября 2022
    Первое свидание с Лейпцигом
    Прекрасно погуляли по Лейпцигу с Эльвирой. Она показала нам все музыкальные места и рассказала много интересного про город. Мы с мужем остались довольны! 🙂
  • A
    Anton
    21 декабря 2021
    Рождество в Лейпциге
    Эльвира провела очень интересную экскурсию. По словам моего сына, это лучшая экскурсия за последние несколько лет, где он побывал). Гуляя
    читать дальше

    по центру Лейпцига сами, мы бы наверняка прошли бы мимо некоторых интересных мест и фактов. Итог - интересно, увлекательно, познавательно, с ответами на все вопросы! Всем рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    3 октября 2021
    Первое свидание с Лейпцигом
    Спасибо огромное Эльвире за знакомство с городом!!! Экскурсия была адаптирована под ребенка, все было очень интересно и познавательно!!! Мы с дочкой остались очень довольны!!! Надеемся на новые встречи с Эльвирой.
  • А
    Алексей
    11 декабря 2019
    Рождество в Лейпциге
    Эльвира хороший экскурсовод. К экскурсиям подходит со всей душой. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Лейпцигу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Лейпцигу в июне 2024
Сейчас в Лейпциге в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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