Нюрнберг — город 🏙️ искусства, город Альберта Дюрера, резиденция немецких императоров и город нюрнбергского процесса. Старинный город с богатейшей историей 📖 подарит Вам путешествие в атмосферу средневековья, а его достопримечательности 🏛️ не оставят Вас равнодушными.

Время выезда из отеля около 8:00. Точное время выезда зависит от времени входа в замок 🏰. Билеты 🎫 мы заререзвируем заранее.