Нюрнберг — город 🏙️ искусства, город Альберта Дюрера, резиденция немецких императоров и город нюрнбергского процесса. Старинный город с богатейшей историей 📖 подарит Вам путешествие в атмосферу средневековья, а его достопримечательности 🏛️ не оставят Вас равнодушными.
Время выезда из отеля около 8:00. Точное время выезда зависит от времени входа в замок 🏰. Билеты 🎫 мы заререзвируем заранее.
Что входит
Русскоговорящий гид
Транспортные услуги
Предварительное бронирование билетов
Что не входит
Входные билеты
Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.