1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€334 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Средневековые жемчужины Германии: путешествие по Ротенбургу и Нёрдлингену
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя великолепные города Ротенбург и Нёрдлинген с экспертом по истории
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina30 мая 2024Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
- ААлёна7 мая 2024Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
- ААлександр24 апреля 2024Экскурсию проводила Татьяна. Всё понравилось! После экскурсии Татьяна ещё прислала информацию о том, куда можно написать запрос о советских военнопленных для поиска сведений о своих родственниках. Отельное спасибо за это!
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- AAleksandr6 января 2024Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
- OOlga22 августа 2023Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!
- ВВиктория5 июня 2023Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.
- ААндрей23 мая 2023Я крайне рекомендую взять тур для посещения замков вместо того, чтобы ехать их смотреть без контектса. Мои гидом была Наталья
- ММаксим13 мая 2023Заказывали экскурсию с гидом Дарьей, но по неизвестным для нас причинам произошла замена на гида Наталью. Тем не менее, мы
- JJulija16 мая 2022Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 170 до 480. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Мюнхена и местам Германии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии