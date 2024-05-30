Выездные экскурсии из Мюнхена

Найдено 11 экскурсий в категории «Выездные» в Мюнхене на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
334 за всё до 7 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Баварский Версаль и Женский остров
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
260 за всё до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена на вашем авто
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
320 за всё до 5 чел.
Средневековые жемчужины Германии
Индивидуальная
11 часов
Средневековые жемчужины Германии: путешествие по Ротенбургу и Нёрдлингену
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя великолепные города Ротенбург и Нёрдлинген с экспертом по истории
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

  • А
    Алёна
    7 мая 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    24 апреля 2024
    Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
    Экскурсию проводила Татьяна. Всё понравилось! После экскурсии Татьяна ещё прислала информацию о том, куда можно написать запрос о советских военнопленных для поиска сведений о своих родственниках. Отельное спасибо за это!
  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • A
    Aleksandr
    6 января 2024
    Замок Нойшванштайн
    Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
  • O
    Olga
    22 августа 2023
    Сказочные замки Баварии
    Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!
  • В
    Виктория
    5 июня 2023
    Сказочные замки Баварии
    Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.
  • А
    Андрей
    23 мая 2023
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Я крайне рекомендую взять тур для посещения замков вместо того, чтобы ехать их смотреть без контектса. Мои гидом была Наталья
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    и кроме того, что она обладает огромным количеством знаний по теме, она отлично выбирает и увлекательно подает материал. Она отлично запланировала и провела экскурисю. У Натальи даже были с собой иллюстрации (потреты исторических личностей, изображения фресок), которые она показывала пока мы ехали в поезде до замка!

  • М
    Максим
    13 мая 2023
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Заказывали экскурсию с гидом Дарьей, но по неизвестным для нас причинам произошла замена на гида Наталью. Тем не менее, мы
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    остались очень довольны экскурсией. Мы посетили потрясающий своей красотой и величием замок Нойшванштайн! Наталья - невероятно профессиональный, интеллигентный, очень приятный и располагающий к себе человек. С первых минут экскурсии стало понятно, что Наталья живет своей профессией. Во время экскурсии она переживала все моменты жизни Людвига и его семьи, а вместе с ней и мы погрузились в невероятный мир баварских королей. В заключение нашей экскурсии мы заехали в потрясающую своей красотой и самобытностью альпийскую деревушку Обераммергау, где мы увидели великолепный и необычный театр (со сдвижной крышей). Благодарим Наталью за ее эмоционально-профессиональную экскурсию!

  • J
    Julija
    16 мая 2022
    Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Выездные»

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  1. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
  2. Бамберг - город самых счастливых немцев
  3. Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
  4. Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
  5. Баварский Версаль и Женский остров
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Новая ратуша
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  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 170 до 480. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Мюнхена и местам Германии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии
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