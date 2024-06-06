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Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
6 июля в 08:30
7 июля в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir6 июня 2024Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Мы благодарны Даяну за идеальную организацию. очень интересный обзор,вниманиеЧудесный гид во всех отношениях. Приятно
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- AAleksandr6 января 2024Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
- OOlga22 августа 2023Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!
- ИИва22 июня 2023Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по МюнхенуЗамечательная экскурсия с Натальей! Мы увидели город с разных сторон, погрузились в историю, легенды и окунулись в красоту зданий. Наталья очень увлеченная, знающая и приятная. Рекомендуем от души!
- ВВиктория5 июня 2023Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.
- SSvetlana31 января 2023Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по МюнхенуОгромное спасибо организаторам! Очень интересная экскурсия! Не заметили как пролетело время! Взглянули на Мюнхен другими глазами! Рекомендую!
- hhalilka_16 мая 2019Ротенбург на ТауберВсе отлично! Нам понравился экскурсовод. Приятный в общении, доброжелательный и внимательный. Экскурсия содержательная, информативная, веселая и неутомительня. Содержала не только исторические факты, но и интересные нюансы прошлой жизни. дорога до Ротенбурга и обратно прошла легко и непринуждённо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «От вашего отеля»
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