Экскурсии от вашего отеля в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Мюнхене на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
6 июля в 08:30
7 июля в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    6 июня 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Мы благодарны Даяну за идеальную организацию. очень интересный обзор,вниманиеЧудесный гид во всех отношениях. Приятно
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    было провести время в обществе этих организаторов. С удовольствием рекомедуем эксурсию в обществе команды Елены и Даяна. Большое спасибо за прекрасно проведённое время.

  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут подБлагодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под
  • A
    Aleksandr
    6 января 2024
    Замок Нойшванштайн
    Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
  • O
    Olga
    22 августа 2023
    Сказочные замки Баварии
    Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!
  • И
    Ива
    22 июня 2023
    Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
    Замечательная экскурсия с Натальей! Мы увидели город с разных сторон, погрузились в историю, легенды и окунулись в красоту зданий. Наталья очень увлеченная, знающая и приятная. Рекомендуем от души!
  • В
    Виктория
    5 июня 2023
    Сказочные замки Баварии
    Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.
  • S
    Svetlana
    31 января 2023
    Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
    Огромное спасибо организаторам! Очень интересная экскурсия! Не заметили как пролетело время! Взглянули на Мюнхен другими глазами! Рекомендую!
  • h
    halilka_
    16 мая 2019
    Ротенбург на Таубер
    Все отлично! Нам понравился экскурсовод. Приятный в общении, доброжелательный и внимательный. Экскурсия содержательная, информативная, веселая и неутомительня. Содержала не только исторические факты, но и интересные нюансы прошлой жизни. дорога до Ротенбурга и обратно прошла легко и непринуждённо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
  2. Сказочные замки Баварии
  3. Замок Нойшванштайн
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
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  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 480. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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