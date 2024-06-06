V Vladimir Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь читать дальше было провести время в обществе этих организаторов. С удовольствием рекомедуем эксурсию в обществе команды Елены и Даяна. Большое спасибо за прекрасно проведённое время. Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Мы благодарны Даяну за идеальную организацию. очень интересный обзор,вниманиеЧудесный гид во всех отношениях. Приятно

М Мария Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь читать дальше очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️ Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это

A Aleksandr Замок Нойшванштайн Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!

O Olga Сказочные замки Баварии Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!

И Ива Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену Замечательная экскурсия с Натальей! Мы увидели город с разных сторон, погрузились в историю, легенды и окунулись в красоту зданий. Наталья очень увлеченная, знающая и приятная. Рекомендуем от души!

В Виктория Сказочные замки Баварии Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.

S Svetlana Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену Огромное спасибо организаторам! Очень интересная экскурсия! Не заметили как пролетело время! Взглянули на Мюнхен другими глазами! Рекомендую!