Старая ратуша – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Старая ратуша» в Мюнхене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Начало: Munich
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 230 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Начало: Мариенплатц (Marienplatz)
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iuliia
    7 августа 2023
    Мюнхен Третьего Рейха
    Гид потрясающий!!!
  • Е
    Елена
    22 февраля 2019
    Обзорная экскурсия по Мюнхену
    Прекрасная экскурсия!
  • Т
    Тамара
    22 января 2019
    Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
    Очень понравилась экскурсия. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и наших интересов. Гид Светлана и водитель Игорь оставили наилучшие впечатления!
  • С
    Свищева
    6 января 2019
    Исторический центр и Нимфенбург
    Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
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    продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег))

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Старая ратуша»

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  3. Обзорная экскурсия по Мюнхену
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новая ратуша
  2. Самое главное
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Одеонсплац
  8. Нойшванштайн
  9. Церковь Святого Михаила
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Старая ратуша" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 320. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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