Первая встреча - Пешеходная экскурсия по историческому центру Мюнхена

Описание экскурсииВы впервые в Мюнхене? Тогда вам просто необходимо увидеть главные достопримечательности Мюнхена, чтобы восхитится его красотой и самобытностью. Мюнхен — это один из самых красивых городов Европы, в котором каждый уголок или квартал особенный и неповторимый. Мюнхен называют самым северным городом Италии, Метрополией с ласковым сердцем, Немецкой Флоренцией, греческими Афинами на Изаре, пивной столицей. Во время экскурсии по Мюнхену, мы познакомится с важными архитектурными и культурными символами Мюнхена, узнаем сказки и легенды, традиции и обычаи. В ходе экскурсии по Мюнхену гости знакомятся не только со всеми известными архитектурными и историческими символами Мюнхена, но кварталами Мюнхена с присущим им духом и настроением. Очень важно увидеть Мюнхен глазами его жителей, узнать где обедают мюнхенцы, какие заведения и магазины предпочитают, как и где любят проводить свой досуг и свободное время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новая Ратуша
- Рыбный фонтан
- Площадь Марии
- Церковь Старого Петра
- Часовой Карильон в башне Новой Ратуши
- Старый Двор
- Церковь Фрауэнкирхе
- Резиденция
- Виктуалиенмаркт
- Площадь Одеон
- Хофбройхауз
Место начала и завершения?
У входа в туристическую информацию в здании Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии на «Первая встреча - Пешеходная экскурсия по историческому центру Мюнхена»
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Прекрасная подача материала, много интересных фактов, отличный маршрут
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Познакомьтесь с Мюнхеном на экскурсии по Старому городу, где легенды и традиции оживают на каждом шагу. Откройте для себя новые грани города
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
€125 за всё до 7 чел.
€140 за экскурсию