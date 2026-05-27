Первая встреча - Пешеходная экскурсия по историческому центру Мюнхена

Анна Ваш гид в Мюнхене Индивидуальная экскурсия €140 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком

Описание экскурсии Вы впервые в Мюнхене? Тогда вам просто необходимо увидеть главные достопримечательности Мюнхена, чтобы восхитится его красотой и самобытностью. Мюнхен — это один из самых красивых городов Европы, в котором каждый уголок или квартал особенный и неповторимый. Мюнхен называют самым северным городом Италии, Метрополией с ласковым сердцем, Немецкой Флоренцией, греческими Афинами на Изаре, пивной столицей. Во время экскурсии по Мюнхену, мы познакомится с важными архитектурными и культурными символами Мюнхена, узнаем сказки и легенды, традиции и обычаи. В ходе экскурсии по Мюнхену гости знакомятся не только со всеми известными архитектурными и историческими символами Мюнхена, но кварталами Мюнхена с присущим им духом и настроением. Очень важно увидеть Мюнхен глазами его жителей, узнать где обедают мюнхенцы, какие заведения и магазины предпочитают, как и где любят проводить свой досуг и свободное время

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новая Ратуша

Рыбный фонтан

Площадь Марии

Церковь Старого Петра

Часовой Карильон в башне Новой Ратуши

Старый Двор

Церковь Фрауэнкирхе

Резиденция

Виктуалиенмаркт

Площадь Одеон

Хофбройхауз Место начала и завершения? У входа в туристическую информацию в здании Ратуши Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.