1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
«На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
«Это обзорный маршрут для первого знакомства с городом, который станет отличным фундаментом для дальнейшего самостоятельного исследования города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
«Экскурсия обычно начинается на Мариенплатц, но при желании можно начать знакомство с центром Мюнхена и там, где вам будет удобнее»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Для тех, кто в Мюнхене впервые, — это идеальная легкая ознакомительная прогулка по Старому городу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
«Вы познакомитесь с историей Мюнхена, прогуливаясь по парадной Мариенплатц и средневековым улочкам, услышите легенды собора Фрауэнкирхе, побываете в пивной Хойфбройхаус и узнаете о необычных баварских традициях»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
«Если вы впервые в Мюнхене, то двухчасовая насыщенная ознакомительная экскурсия — идеальный вариант»
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
«Эта дружеская обзорная экскурсия — для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена или же увидеть секретные уголки города и понять его разнообразие»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
«По вашему желанию прогулка по залам Старой Пинакотеки может быть обзорной, но если вас интересует определенная тема или автор, то обязательно напишите об этом»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
«Обзорная экскурсия по Мюнхену со мной — это не просто туристический тур, а взгляд на город глазами самих жителей, а именно баварцев»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
«А главное — все увидите своими глазами»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
«За время часового знакомства со столицей Баварии вы услышите основные исторические и демографические факты самой большой земли Германии»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
«Кому подойдет экскурсия: Для тех, кто в Мюнхене впервые, — это идеальная легкая ознакомительная прогулка по Старому городу»
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
«Королевская резиденция Нимфенбург, пивная Хофбройхаус, величественный собор Фрауэнкирхе, Людвигштрассе – часть достопримечательностей, с которыми вы познакомитесь»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
«На нашей прогулке по старому городу Вы познакомитесь с историей столицы Баварии, окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя»
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€120 за человека
Групповая
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
«Ярким акцентом экскурсии станет знакомство с площадью Макса Йозефа, оформленной в стиле флорентийской архитектуры и с достопримечательностями этой площади»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:15
€47 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
«Экскурсия по центральной части Мюнхена с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
«Ярким акцентом экскурсии станет знакомство с площадью Макса Йозефа, оформленной в стиле флорентийской архитектуры и с достопримечательностями этой площади»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€143 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Кто на новенького: мюнхенская архитектура XXI века
Знакомство с современными постройками города и особенностями их симбиоза с исторической основой
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€182 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
«Вы ознакомитесь с подробностями работы старейших пивоварен города и процессом изготовления пива разных сортов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila5 июня 2024Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ЕЕвгений27 мая 2024Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
- ООльга25 мая 2024Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
- ННаталия23 мая 2024С удовольствием погуляли по Мюнхену с экскурсоводом. Мюнхен стал более знакомым, живым что ли. Побывали в знаменитом пабе, побродили узенькими улочками, узнали о базовых достопримечательностях. Спасибо. Рекомендую
- ЕЕлена22 мая 2024Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Обзорные" можно забронировать 22 экскурсии от 25 до 182. Туристы уже оставили гидам 916 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Мюнхена нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мюнхене много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке