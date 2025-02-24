Добро пожаловать в сердце Баварии! На этой экскурсии вы откроете для себя многогранный Мюнхен. Узнайте о знаменитой свадьбе, которая празднуется более двух веков, и рождественских ярмарках. Погрузитесь в историю пивной Хофбройхаус и узнайте о феодальном роде Виттельсбахов. Исследуйте Мариенплатц и Одеонплатц, где история оживает. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать, где исполняются желания

Описание экскурсии

Сердце города — Мариенплатц

Прогулка начнется в самой оживленной части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.

Исторический пивной ресторан

Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в еще в конце XVI века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о темном периоде, когда в ее залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о гимне ресторана, его ангеле, посетителях и пивных кружках.

Площадь Одеонплатц

На площади речь пойдет об императорских амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче».

