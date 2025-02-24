Мои заказы

Мюнхен за час

Добро пожаловать в Мюнхен! За час вы узнаете о богатой истории города, пивной культуре и легендах, которые делают столицу Баварии уникальной
Добро пожаловать в сердце Баварии! На этой экскурсии вы откроете для себя многогранный Мюнхен. Узнайте о знаменитой свадьбе, которая празднуется более двух веков, и рождественских ярмарках. Погрузитесь в историю пивной Хофбройхаус и узнайте о феодальном роде Виттельсбахов. Исследуйте Мариенплатц и Одеонплатц, где история оживает. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать, где исполняются желания
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Мюнхена
  • 🍺 Посетить знаменитую пивную
  • 🦁 Увидеть символы города
  • 🎨 Оценить архитектуру
  • 🎉 Погрузиться в местные традиции
Мюнхен за час© Нелли
Мюнхен за час© Нелли
Мюнхен за час© Нелли
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя29
ноя30
ноя6
дек7
дек8
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Мариенплатц
  • Новая ратуша
  • Колонна Марии
  • Хофбройхаус
  • Одеонплатц

Описание экскурсии

Сердце города — Мариенплатц

Прогулка начнется в самой оживленной части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.

Исторический пивной ресторан

Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в еще в конце XVI века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о темном периоде, когда в ее залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о гимне ресторана, его ангеле, посетителях и пивных кружках.

Площадь Одеонплатц

На площади речь пойдет об императорских амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче».

Организационные детали

  • Это короткая обзорная экскурсия. А если вы хотите познакомиться с Мюнхеном поближе, то можно забронировать расширенную версию этой прогулки
  • Экскурсия обычно начинается на площади Одеонплатц, но при желании можно начать знакомство с центром Мюнхена на Мариенплац или там, где вам будет удобнее
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 540 туристов
Я коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой — заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
S
Stefan
24 фев 2025
Отличная прогулка по Мюнхену. Узнали много нового и было очень интересно.

Спасибо

Входит в следующие категории Мюнхена

Похожие экскурсии из Мюнхена

Первый день в Мюнхене
Пешая
3 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
€142 за всё до 2 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:30
€140 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Прекрасная подача материала, много интересных фактов, отличный маршрут
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мюнхене