Добро пожаловать в Мюнхен! За час вы узнаете о богатой истории города, пивной культуре и легендах, которые делают столицу Баварии уникальной
Добро пожаловать в сердце Баварии! На этой экскурсии вы откроете для себя многогранный Мюнхен. Узнайте о знаменитой свадьбе, которая празднуется более двух веков, и рождественских ярмарках. Погрузитесь в историю пивной Хофбройхаус и узнайте о феодальном роде Виттельсбахов. Исследуйте Мариенплатц и Одеонплатц, где история оживает. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать, где исполняются желания
Прогулка начнется в самой оживленной части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.
Исторический пивной ресторан
Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в еще в конце XVI века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о темном периоде, когда в ее залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о гимне ресторана, его ангеле, посетителях и пивных кружках.
Площадь Одеонплатц
На площади речь пойдет об императорских амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче».
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 540 туристов
Я коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой — заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.