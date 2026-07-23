Для тех, кто приезжает в Мюнхен впервые, это леёгкая ознакомительная прогулка по Старому городу.
А тех, кто уже бывал в Мюнхене, ждут новые тайны и открытия… На обзорной экскурсии вы увидите основные достопримечательности, узнаете городские легенды, познакомитесь с вековыми традициями национальной кухни и пивоварения и, конечно, попробуете понять, как живут современные баварцы.
А тех, кто уже бывал в Мюнхене, ждут новые тайны и открытия… На обзорной экскурсии вы увидите основные достопримечательности, узнаете городские легенды, познакомитесь с вековыми традициями национальной кухни и пивоварения и, конечно, попробуете понять, как живут современные баварцы.
Описание экскурсии
История и традиции Мюнхена
Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и почему им управляла единственная династия Виттельсбахов. А также услышите о местных традициях (например, знаменитом Октоберфесте) и тайнах баварского костюма. Итак, в программе экскурсии:
- Мариенплатц — центральная площадь города, место всех праздников, митингов и собраний. Я расскажу о танце бочкарей, рыцарских турнирах и театральных представлениях, которые здесь регулярно проходят. А еще покажу роскошную Новую Ратушу, которая поразит вас изумительным неоготическим фасадом.
- Фрауенкирхе — центральный собор города. Вы узнаете легенду о его возникновении и поймете, почему местные жители по сей день относятся к ней очень серьезно.
- Резиденция баварских королей — вы услышите о жизни династии Виттельсбахов и ее родственных связях с Наполеоном. Увидите роскошные коллекции, собранные в необъятном музее и его сокровищнице. Во время Рождества в стенах Резиденции спрятана волшебная «деревушка» с глинтвейном, подарками и другими лакомствами. Вы обязательно заглянете в нее и погрузитесь в сказочную атмосферу праздника.
- Площадь Макса Йозефа — я покажу старое здание почты, где была выпущена первая немецкая марка, и оперный театр. Именно здесь вы поймете, почему Мюнхен называют «самым северным городом Италии». Я расскажу удивительную историю, как знаменитый король Людвиг I, основатель Мюнхена, потерял от любви не только голову, но и корону.
- Максимилиенштрассе — восхитительная королевская улица, «золотая миля» города. Вы узнаете необычную историю ее возникновения и тайны роскошных фасадов.
- Хофбройхаус — самый большой пивной дом в мире. Здесь я расскажу о пивных традициях Баварии. Вы поймете, почему каждый год 6 миллионов человек приезжает в Мюнхен на грандиозный праздник Октоберфест. А еще узнаете, в чем заключается закон о чистоте пива, что такое пивной сад и что в придворной пивоварне нельзя купить ни за какие деньги.
- Площадь Одеонсплац и Людвигштрассе — вас поразит Зал баварских полководцев, словно сотканный из кружев. Рядом вы увидите элегантную церковь Театинеркирхе, построенную благодаря обету, данному баварским курфюрстом и его супругой, прекрасной итальянкой.
Мне очень хочется, чтобы на дружеской неторопливой прогулке вы почувствовали именно шарм города и вам захотелось приехать вновь!
Кому подойдет экскурсия
Для тех, кто в Мюнхене впервые, — это идеальная легкая ознакомительная прогулка по Старому городу. Для тех, кто уже бывал здесь, я открою малоизвестные городские тайны, которых здесь очень много.
Организационные детали
- О месте встречи договариваемся в переписке
- По вашему желанию я могу провести расширенную версию экскурсии (3 часа)
- Пешеходную прогулку по городу можно совместить с посещением одного из лучших художественных музеев мира — Старой пинакотеки, уникальной Сокровищницы Резиденции, а также дворца Нимфенбург
- В волшебное время ожидания Рождества пешеходную экскурсию можно совместить с прогулкой по всем рождественским ярмаркам Старого города
- При посещении музеев дополнительно оплачиваются входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия, Наталья фантастический эксперт в истории Баварии. мы были втроем, я, супруга и дочь подросток с самыми высокими требованиями:))
и всем понравилось, очень!
в следующий раз с Натальей хотим поехать в замок Нойшванштайн…
и всем понравилось, очень!
в следующий раз с Натальей хотим поехать в замок Нойшванштайн…
Вам был полезен этот отзыв?
A
Наталья — превосходный гид и рассказчик с глубокими знаниями истории Мюнхена. Всё было замечательно. Мы много узнали о прекрасном городе, его архитектуре и основателях. Время было потрачено с пользой. Спасибо,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Наталье за прекрасно организованную и проведенную экскурсию!
Мы узнали много полезной и интересной информации об истории города, ее архитектуре и тайнах.
После такого рассказа не возможно не полюбить Мюнхен!
Мы узнали много полезной и интересной информации об истории города, ее архитектуре и тайнах.
После такого рассказа не возможно не полюбить Мюнхен!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Редко запоминаю так много информации за экскурсию! Наталья настолько профессионально и структурировано ее провела, что я потом смогла почти пересказать содержание экскурсии нашему заболевшему и не попавшему на экскурсию туристу. Очень интересно, с душой. Наталья также рассказала много интересной информации про современный Мюнхен, дала полезные рекомендации. Если еще раз приедем, обязательно обратимся! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Наталья — настоящий клад для путешественников! Она не просто водит по улицам, а погружает в атмосферу Баварии с первой минуты. Экскурсия пролетела как один миг, и после неё город перестал быть просто набором достопримечательностей — он стал родным. Спасибо за вашу душу, вложенную в рассказ!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии на «Тайны и шарм Мюнхена»
-
4%
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €90
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Начало: На Marienpaltz
10 авг в 11:00
11 авг в 15:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €160 за всё до 7 чел.
Аудиогид
Прогулка по Старому городу Мюнхена с аудиогидом
Легенды, пивоварня и баварские короли - всё самое интересное в одном маршруте
Начало: На площади Marienplatz
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
от €128 за экскурсию