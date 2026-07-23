Для тех, кто приезжает в Мюнхен впервые, это леёгкая ознакомительная прогулка по Старому городу. А тех, кто уже бывал в Мюнхене, ждут новые тайны и открытия… На обзорной экскурсии вы увидите основные достопримечательности, узнаете городские легенды, познакомитесь с вековыми традициями национальной кухни и пивоварения и, конечно, попробуете понять, как живут современные баварцы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и традиции Мюнхена

Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и почему им управляла единственная династия Виттельсбахов. А также услышите о местных традициях (например, знаменитом Октоберфесте) и тайнах баварского костюма. Итак, в программе экскурсии:

Мариенплатц — центральная площадь города, место всех праздников, митингов и собраний. Я расскажу о танце бочкарей, рыцарских турнирах и театральных представлениях, которые здесь регулярно проходят. А еще покажу роскошную Новую Ратушу, которая поразит вас изумительным неоготическим фасадом.

Фрауенкирхе — центральный собор города. Вы узнаете легенду о его возникновении и поймете, почему местные жители по сей день относятся к ней очень серьезно.

Резиденция баварских королей — вы услышите о жизни династии Виттельсбахов и ее родственных связях с Наполеоном. Увидите роскошные коллекции, собранные в необъятном музее и его сокровищнице. Во время Рождества в стенах Резиденции спрятана волшебная «деревушка» с глинтвейном, подарками и другими лакомствами. Вы обязательно заглянете в нее и погрузитесь в сказочную атмосферу праздника.

Площадь Макса Йозефа — я покажу старое здание почты, где была выпущена первая немецкая марка, и оперный театр. Именно здесь вы поймете, почему Мюнхен называют «самым северным городом Италии». Я расскажу удивительную историю, как знаменитый король Людвиг I, основатель Мюнхена, потерял от любви не только голову, но и корону.

Максимилиенштрассе — восхитительная королевская улица, «золотая миля» города. Вы узнаете необычную историю ее возникновения и тайны роскошных фасадов.

Хофбройхаус — самый большой пивной дом в мире. Здесь я расскажу о пивных традициях Баварии. Вы поймете, почему каждый год 6 миллионов человек приезжает в Мюнхен на грандиозный праздник Октоберфест. А еще узнаете, в чем заключается закон о чистоте пива, что такое пивной сад и что в придворной пивоварне нельзя купить ни за какие деньги.

Площадь Одеонсплац и Людвигштрассе — вас поразит Зал баварских полководцев, словно сотканный из кружев. Рядом вы увидите элегантную церковь Театинеркирхе, построенную благодаря обету, данному баварским курфюрстом и его супругой, прекрасной итальянкой.

Мне очень хочется, чтобы на дружеской неторопливой прогулке вы почувствовали именно шарм города и вам захотелось приехать вновь!

Кому подойдет экскурсия

Для тех, кто в Мюнхене впервые, — это идеальная легкая ознакомительная прогулка по Старому городу. Для тех, кто уже бывал здесь, я открою малоизвестные городские тайны, которых здесь очень много.

Организационные детали