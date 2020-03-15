139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице

Все самое важное и интересное на первом свидании с городом

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно.

Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое.

Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее.

Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым.

На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии139 отзывов
4.94
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице

Что вас ожидает

История и архитектура Мюнхена
Мы начнем прогулку в любом удобном для вас месте неподалеку от центра. В комфортном темпе — спокойно или энергично, — обращая внимание на самое главное и интересное, я расскажу об истории и архитектуре Мюнхена, об известных личностях и современных нюансах жизни. Мюнхен когда-то был столицей захудалого герцогства, затем стал центром курфюршества, потом королевства, а во времена «Третьего Рейха» Мюнхен планировался как «Столица Движения». На улицах и площадях города вы узнаете о 800-летней истории города!

Самые важные достопримечательности
Маршрут и количество достопримечательностей зависят от места встречи и ваших интересов. Во время нашей пешей экскурсии вы увидите огромный ареал Королевской Зимней Резиденции, Классический Национальный театр, старый Герцогский Двор, роскошную площадь Мариенплатц и помпезную Одеонсплатц, мистический собор Фрауэнкирхе и старейшую церковь Святого Петра, всемирно известную пивную Хофбройхаус и многое другое.

Мюнхен «изнутри»
С нравами местных жителей вы познакомитесь, взглянув на город «изнутри»: мы зайдем в спрятанные дворики и пассажи, разведаем уютные места, где собираются сами мюнхенцы, вы узнаете, какие заведения для отдыха и питания они предпочитают. Вы почувствуете энергетику самого успешного города ФРГ и, я уверена, баварская столица вам обязательно понравится и вы вернетесь в Мюнхен еще не раз!

Интересные факты о городе
Вы узнаете, почему Мюнхен называют «Афины на Изаре»; где находится «Трусливый переулок»; как определить, какое пиво предпочитают баварки и в каком заведении «стираются все классовые противоречия». Я обязательно посоветую места для самостоятельного знакомства с Мюнхеном, расскажу, как пользоваться общественным транспортом, какие музеи стоит посещать, в какие «правильные» ресторанчики и пивные лучше отправиться и где наслаждаться эксклюзивным или демократичным шопингом.

Дополнительная информация
При желании и по предварительной договоренности я проведу расширенную пешеходную экскурсию на 3 часа или после 2-часовой пешей прогулки в старом городе еще на 1 час отправимся на общественном транспорте к современным символам баварской столицы — Музею и Миру БМВ, Олимпийскому Парку. Я расскажу забавные факты об истории этого района, о неоднозначном прошлом концерна БМВ и его нынешнем экономическом состоянии, а также сориентирую в музейных экспозициях.

Организационные детали

  • Место встречи согласовывается в переписке — любое удобное неподалеку от исторического центра
  • При поездке к музеям BMW билет на общественный транспорт путешественники оплачивают дополнительно (около 12,5 евро на группу от 2 до 5 человек)
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Ирэна отличный экскурсовод, всем рекомендуем.
5 марта 2020
Экскурсия содержательная 2 часа достаточно изучить исторический центр!
3 марта 2020
Экскурсия познавательная! Много интересной информации не только об истории Баварии, но и о том, как живут современные баварцы. Маршрут проходил по небольшой части по исторического центра, но после рассказа экскурсовода, стало понятно. что это не последняя наша поездка в Мюнхен и в Баварию вообще. Захотелось вернуться;-) Спасибо большое!
23 февраля 2020
Мы в Мюнхене первый раз, поэтому для нас экскурсия была содержательной, веселой, интересной. Спасибо Ирэне за проведенное вместе время, Будем рекомендовать друзьям!
21 февраля 2020
Сегодня 2 часа гуляли по Мюнхену с Мариной. Было очень интересно её слушать и детям и взрослым. Экскурсия пролетела невероятно быстро. Очень рекомендую.
11 февраля 2020
Пошли на индивидуальную экскурсию вчетвером, экскурсовод Нина, местный житель, рассказала очень много интересных фактов из жизни баварцев и из истории. Было очень интересно!
17 января 2020
Первого января дочка, я и два внука, прилетели в Мюнхен. Ранее мною была заказана обзорная экскурсия по городу. Нашим экскурсоводом была Татьяна. Экскурсия очень понравилась как старшему поколению так и молодому. Татьяна очень интересно и увлекательно рассказала об истории Мюнхена, удивительных фактах из истории города. И самое главное, что это было познавательно, что мы могли погрузиться и впитать душу и красоту столицы Баварии - Мюнхен. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Татьяне.
On the first of January, my daughter, I and two grandchildren arrived in Munich. Earlier, I ordered a sightseeing tour of the city. Our guide was Tatiana. The tour was very much enjoyed by both the older generation and the young. Tatiana told us about the history of Munich and amazing facts from the city's history in a very interesting and fascinating way. And the most important thing is that it was informative, that we could immerse ourselves and absorb the soul and beauty of the capital of Bavaria-Munich. Many thanks to our guide Tatiana.
12 января 2020
Очень содержательно и полезно. Рекомендую.
10 января 2020
У нас была прекрасная женщина Нина. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Самое удивительное , что мы за два часа узнали очень много всего не только о Мюнхене, но и в целом о Баварии и ее традициях! Получили кучу рекомендаций на будущие приезды! Просто шикарная экскурсия, всем рекомендуем !!!!
9 января 2020
Гид Нина очень понравилась. Интересно, содержательно, в нормальном темпе. Дала рекомендации по дальнейшему путешествую .
Ещё 129 отзывов

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