139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ваш личный гид откроет страницы истории, начиная от средневековья
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный взгляд на Мюнхен
- 🏛️ Погружение в историю и архитектуру
- 🍺 Открытие местных традиций и нравов
- 🏙️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 📚 Интересные факты и советы от гида
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут и темп
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Королевская Зимняя Резиденция
- Национальный театр
- Герцогский Двор
- Мариенплатц
- Одеонсплатц
- Фрауэнкирхе
- Церковь Святого Петра
- Хофбройхаус
- Музей БМВ
- Олимпийский Парк
Описание экскурсии
История и архитектура Мюнхена
Мы начнем прогулку в любом удобном для вас месте неподалеку от центра. В комфортном темпе — спокойно или энергично, — обращая внимание на самое главное и интересное, я расскажу об истории и архитектуре Мюнхена, об известных личностях и современных нюансах жизни. Мюнхен когда-то был столицей захудалого герцогства, затем стал центром курфюршества, потом королевства, а во времена «Третьего Рейха» Мюнхен планировался как «Столица Движения». На улицах и площадях города вы узнаете о 800-летней истории города!
Самые важные достопримечательности
Маршрут и количество достопримечательностей зависят от места встречи и ваших интересов. Во время нашей пешей экскурсии вы увидите огромный ареал Королевской Зимней Резиденции, Классический Национальный театр, старый Герцогский Двор, роскошную площадь Мариенплатц и помпезную Одеонсплатц, мистический собор Фрауэнкирхе и старейшую церковь Святого Петра, всемирно известную пивную Хофбройхаус и многое другое.
Мюнхен «изнутри»
С нравами местных жителей вы познакомитесь, взглянув на город «изнутри»: мы зайдем в спрятанные дворики и пассажи, разведаем уютные места, где собираются сами мюнхенцы, вы узнаете, какие заведения для отдыха и питания они предпочитают. Вы почувствуете энергетику самого успешного города ФРГ и, я уверена, баварская столица вам обязательно понравится и вы вернетесь в Мюнхен еще не раз!
Интересные факты о городе
Вы узнаете, почему Мюнхен называют «Афины на Изаре»; где находится «Трусливый переулок»; как определить, какое пиво предпочитают баварки и в каком заведении «стираются все классовые противоречия». Я обязательно посоветую места для самостоятельного знакомства с Мюнхеном, расскажу, как пользоваться общественным транспортом, какие музеи стоит посещать, в какие «правильные» ресторанчики и пивные лучше отправиться и где наслаждаться эксклюзивным или демократичным шопингом.
Дополнительная информация
При желании и по предварительной договоренности я проведу расширенную пешеходную экскурсию на 3 часа или после 2-часовой пешей прогулки в старом городе еще на 1 час отправимся на общественном транспорте к современным символам баварской столицы — Музею и Миру БМВ, Олимпийскому Парку. Я расскажу забавные факты об истории этого района, о неоднозначном прошлом концерна БМВ и его нынешнем экономическом состоянии, а также сориентирую в музейных экспозициях.
Организационные детали
- Место встречи согласовывается в переписке — любое удобное неподалеку от исторического центра
- При поездке к музеям BMW билет на общественный транспорт путешественники оплачивают дополнительно (около 12,5 евро на группу от 2 до 5 человек)
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды