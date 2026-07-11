139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице

Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Приглашаем вас на экскурсию по Мюнхену, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Эта прогулка подходит как новичкам, так и знатокам города.

Ваш личный гид откроет страницы истории, начиная от средневековья
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и до современности, покажет знаменитые архитектурные шедевры и места, любимые местными жителями. Вы увидите Мюнхен во всем его многообразии: от монументальных площадей до уютных кафе.

Узнайте, почему Мюнхен называют "Афины на Изаре", откройте для себя тайны "Трусливого переулка" и узнайте, какое пиво предпочитают баварки.

Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления, и вы непременно захотите вернуться сюда снова

4.9
230 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный взгляд на Мюнхен
  • 🏛️ Погружение в историю и архитектуру
  • 🍺 Открытие местных традиций и нравов
  • 🏙️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 📚 Интересные факты и советы от гида
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут и темп

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Мюнхену - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает с множеством фестивалей и мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но всё же можно насладиться атмосферой города, особенно в декабре, когда проходят рождественские ярмарки.
Сейчас август — это идеальное время.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице

Что можно увидеть

  • Королевская Зимняя Резиденция
  • Национальный театр
  • Герцогский Двор
  • Мариенплатц
  • Одеонсплатц
  • Фрауэнкирхе
  • Церковь Святого Петра
  • Хофбройхаус
  • Музей БМВ
  • Олимпийский Парк

Описание экскурсии

История и архитектура Мюнхена

Мы начнем прогулку в любом удобном для вас месте неподалеку от центра. В комфортном темпе — спокойно или энергично, — обращая внимание на самое главное и интересное, я расскажу об истории и архитектуре Мюнхена, об известных личностях и современных нюансах жизни. Мюнхен когда-то был столицей захудалого герцогства, затем стал центром курфюршества, потом королевства, а во времена «Третьего Рейха» Мюнхен планировался как «Столица Движения». На улицах и площадях города вы узнаете о 800-летней истории города!

Самые важные достопримечательности

Маршрут и количество достопримечательностей зависят от места встречи и ваших интересов. Во время нашей пешей экскурсии вы увидите огромный ареал Королевской Зимней Резиденции, Классический Национальный театр, старый Герцогский Двор, роскошную площадь Мариенплатц и помпезную Одеонсплатц, мистический собор Фрауэнкирхе и старейшую церковь Святого Петра, всемирно известную пивную Хофбройхаус и многое другое.

Мюнхен «изнутри»

С нравами местных жителей вы познакомитесь, взглянув на город «изнутри»: мы зайдем в спрятанные дворики и пассажи, разведаем уютные места, где собираются сами мюнхенцы, вы узнаете, какие заведения для отдыха и питания они предпочитают. Вы почувствуете энергетику самого успешного города ФРГ и, я уверена, баварская столица вам обязательно понравится и вы вернетесь в Мюнхен еще не раз!

Интересные факты о городе

Вы узнаете, почему Мюнхен называют «Афины на Изаре»; где находится «Трусливый переулок»; как определить, какое пиво предпочитают баварки и в каком заведении «стираются все классовые противоречия». Я обязательно посоветую места для самостоятельного знакомства с Мюнхеном, расскажу, как пользоваться общественным транспортом, какие музеи стоит посещать, в какие «правильные» ресторанчики и пивные лучше отправиться и где наслаждаться эксклюзивным или демократичным шопингом.

Дополнительная информация

При желании и по предварительной договоренности я проведу расширенную пешеходную экскурсию на 3 часа или после 2-часовой пешей прогулки в старом городе еще на 1 час отправимся на общественном транспорте к современным символам баварской столицы — Музею и Миру БМВ, Олимпийскому Парку. Я расскажу забавные факты об истории этого района, о неоднозначном прошлом концерна БМВ и его нынешнем экономическом состоянии, а также сориентирую в музейных экспозициях.

Организационные детали

  • Место встречи согласовывается в переписке — любое удобное неподалеку от исторического центра
  • При поездке к музеям BMW билет на общественный транспорт путешественники оплачивают дополнительно (около 12,5 евро на группу от 2 до 5 человек)
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 230 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
220
4
5
3
5
2
1
Инна
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не обьятное, ответила легко и не навязчиво по ходу на все наши вопросы. Мы в восторге! рекомендуем однозначно
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не+1
Нина удивительный гид и рассказчик, мы с дочерью влюбились в нее, не перенапрягавший датами, обьяла не
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Н
Как же важно первое знакомство с городом провести в компании замечательного гида! Спасибо огромное нашему гиду Татьяне. Столько интересных историй, увлеченности и любви к Баварии. Еще по ходу прогулки получили советы по ресторанам, блюдам. Чудесная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
Как же важно первое знакомство с городом провести в компании замечательного гида! Спасибо огромное нашему гиду
Как же важно первое знакомство с городом провести в компании замечательного гида! Спасибо огромное нашему гиду
Как же важно первое знакомство с городом провести в компании замечательного гида! Спасибо огромное нашему гиду
Как же важно первое знакомство с городом провести в компании замечательного гида! Спасибо огромное нашему гиду
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Е
Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на
Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на
Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на
Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на
Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
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Ю
Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
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Ирина
Татьяна очень грамотный гид, много полезной и интересной информации. Прекрасная экскурсия! Рекомендуем от всего сердца!
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