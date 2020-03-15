139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и архитектура Мюнхена

Мы начнем прогулку в любом удобном для вас месте неподалеку от центра. В комфортном темпе — спокойно или энергично, — обращая внимание на самое главное и интересное, я расскажу об истории и архитектуре Мюнхена, об известных личностях и современных нюансах жизни. Мюнхен когда-то был столицей захудалого герцогства, затем стал центром курфюршества, потом королевства, а во времена «Третьего Рейха» Мюнхен планировался как «Столица Движения». На улицах и площадях города вы узнаете о 800-летней истории города!

Самые важные достопримечательности

Маршрут и количество достопримечательностей зависят от места встречи и ваших интересов. Во время нашей пешей экскурсии вы увидите огромный ареал Королевской Зимней Резиденции, Классический Национальный театр, старый Герцогский Двор, роскошную площадь Мариенплатц и помпезную Одеонсплатц, мистический собор Фрауэнкирхе и старейшую церковь Святого Петра, всемирно известную пивную Хофбройхаус и многое другое.

Мюнхен «изнутри»

С нравами местных жителей вы познакомитесь, взглянув на город «изнутри»: мы зайдем в спрятанные дворики и пассажи, разведаем уютные места, где собираются сами мюнхенцы, вы узнаете, какие заведения для отдыха и питания они предпочитают. Вы почувствуете энергетику самого успешного города ФРГ и, я уверена, баварская столица вам обязательно понравится и вы вернетесь в Мюнхен еще не раз!

Интересные факты о городе

Вы узнаете, почему Мюнхен называют «Афины на Изаре»; где находится «Трусливый переулок»; как определить, какое пиво предпочитают баварки и в каком заведении «стираются все классовые противоречия». Я обязательно посоветую места для самостоятельного знакомства с Мюнхеном, расскажу, как пользоваться общественным транспортом, какие музеи стоит посещать, в какие «правильные» ресторанчики и пивные лучше отправиться и где наслаждаться эксклюзивным или демократичным шопингом.

Дополнительная информация

При желании и по предварительной договоренности я проведу расширенную пешеходную экскурсию на 3 часа или после 2-часовой пешей прогулки в старом городе еще на 1 час отправимся на общественном транспорте к современным символам баварской столицы — Музею и Миру БМВ, Олимпийскому Парку. Я расскажу забавные факты об истории этого района, о неоднозначном прошлом концерна БМВ и его нынешнем экономическом состоянии, а также сориентирую в музейных экспозициях.