139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Мюнхену - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает с множеством фестивалей и мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но всё же можно насладиться атмосферой города, особенно в декабре, когда проходят рождественские ярмарки.

Приглашаем вас на экскурсию по Мюнхену, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Эта прогулка подходит как новичкам, так и знатокам города.Ваш личный гид откроет страницы истории, начиная от средневековья

и до современности, покажет знаменитые архитектурные шедевры и места, любимые местными жителями. Вы увидите Мюнхен во всем его многообразии: от монументальных площадей до уютных кафе. Узнайте, почему Мюнхен называют "Афины на Изаре", откройте для себя тайны "Трусливого переулка" и узнайте, какое пиво предпочитают баварки. Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления, и вы непременно захотите вернуться сюда снова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и архитектура Мюнхена

Мы начнем прогулку в любом удобном для вас месте неподалеку от центра. В комфортном темпе — спокойно или энергично, — обращая внимание на самое главное и интересное, я расскажу об истории и архитектуре Мюнхена, об известных личностях и современных нюансах жизни. Мюнхен когда-то был столицей захудалого герцогства, затем стал центром курфюршества, потом королевства, а во времена «Третьего Рейха» Мюнхен планировался как «Столица Движения». На улицах и площадях города вы узнаете о 800-летней истории города!

Самые важные достопримечательности

Маршрут и количество достопримечательностей зависят от места встречи и ваших интересов. Во время нашей пешей экскурсии вы увидите огромный ареал Королевской Зимней Резиденции, Классический Национальный театр, старый Герцогский Двор, роскошную площадь Мариенплатц и помпезную Одеонсплатц, мистический собор Фрауэнкирхе и старейшую церковь Святого Петра, всемирно известную пивную Хофбройхаус и многое другое.

Мюнхен «изнутри»

С нравами местных жителей вы познакомитесь, взглянув на город «изнутри»: мы зайдем в спрятанные дворики и пассажи, разведаем уютные места, где собираются сами мюнхенцы, вы узнаете, какие заведения для отдыха и питания они предпочитают. Вы почувствуете энергетику самого успешного города ФРГ и, я уверена, баварская столица вам обязательно понравится и вы вернетесь в Мюнхен еще не раз!

Интересные факты о городе

Вы узнаете, почему Мюнхен называют «Афины на Изаре»; где находится «Трусливый переулок»; как определить, какое пиво предпочитают баварки и в каком заведении «стираются все классовые противоречия». Я обязательно посоветую места для самостоятельного знакомства с Мюнхеном, расскажу, как пользоваться общественным транспортом, какие музеи стоит посещать, в какие «правильные» ресторанчики и пивные лучше отправиться и где наслаждаться эксклюзивным или демократичным шопингом.

Дополнительная информация

При желании и по предварительной договоренности я проведу расширенную пешеходную экскурсию на 3 часа или после 2-часовой пешей прогулки в старом городе еще на 1 час отправимся на общественном транспорте к современным символам баварской столицы — Музею и Миру БМВ, Олимпийскому Парку. Я расскажу забавные факты об истории этого района, о неоднозначном прошлом концерна БМВ и его нынешнем экономическом состоянии, а также сориентирую в музейных экспозициях.

Организационные детали