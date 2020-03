139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первого января дочка, я и два внука, прилетели в Мюнхен. Ранее мною была заказана обзорная экскурсия по городу. Нашим экскурсоводом была Татьяна. Экскурсия очень понравилась как старшему поколению так и молодому. Татьяна очень интересно и увлекательно рассказала об истории Мюнхена, удивительных фактах из истории города. И самое главное, что это было познавательно, что мы могли погрузиться и впитать душу и красоту столицы Баварии - Мюнхен. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Татьяне.

On the first of January, my daughter, I and two grandchildren arrived in Munich. Earlier, I ordered a sightseeing tour of the city. Our guide was Tatiana. The tour was very much enjoyed by both the older generation and the young. Tatiana told us about the history of Munich and amazing facts from the city's history in a very interesting and fascinating way. And the most important thing is that it was informative, that we could immerse ourselves and absorb the soul and beauty of the capital of Bavaria-Munich. Many thanks to our guide Tatiana.