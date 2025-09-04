Пешеходная экскурсия от Мариенплац до резиденции Виттельсбахов раскроет историю Баварии.
Вы увидите собор Фрауэнкирхе с его «следом дьявола», Променаденплац, где «белое золото» принесло богатство, и «итальянскую» Одеонсплац.
Посетите пассаж «Пять дворов» с современным искусством и легендарный Хофбройхаус, связанный с Моцартом и Лениным. Вас ждут яркие истории, мифы и секретные уголки города!
Описание экскурсииВас ждёт путешествие сквозь время, где вы встретите королей и реформаторов, пиво и барокко, легенды и современное искусство. Вы узнаете, что скрывают фасады, и почему город стал именно таким. По пути будут не только исторические факты, но и яркие анекдоты, мифы и секретные уголки, скрытые от глаз большинства путешественников. Что вас ждет:• Мы пройдёмся от Мариенплац до императорской резиденции Виттельсбахов — династии, которая правила Баварией более 700 лет.
- Вы увидите величественный собор Фрауэнкирхе. Узнаете, где спрятан «след дьявола» и как церковь успели построить за 20 лет.
- Побываете на Променаденплац — месте, где «белое золото» сделало Мюнхен богатым и влиятельным.
- Вдохновитесь современным искусством и зелёной архитектурой в пассаже «Пять дворов».
- Заглянете на Одеонсплац — самую «итальянскую» площадь города • Посетите легендарный Хофбройхаус, где любили бывать Моцарт, Сиси и… Ленин.
- Познакомитесь с неожиданными историями о королях, архитекторах, художниках и герцогах, которые создали неповторимое лицо Мюнхена.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мариенплац
- Императорская резиденция Виттельсбахова
- Величественный собор Фрауэнкирхе
- Променаденплац
- Пассаж «Пять дворов»
- Одеонсплац
- Легендарный Хофбройхаус
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Marienplatz / Fischbrunnen
Завершение: Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vyacheslav
4 сен 2025
Екскурсию заказывал для себя и мамы. Анна охотно отвечала на все вопросы о Мюнхене интересовавшие нас. Потому время мы провели не зря и остались довольны, а мама так была очень довольна. Рекомендую.
Входит в следующие категории Мюнхена
