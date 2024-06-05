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историю и вносили в нее свой вклад. Прогуливаясь с Татьяной, мы позволили разыграться фантазии, увидеть сюжеты разных временных эпох. Монахов, которые основали этот город, королей вершащих судьбы людей, кочкарей, которые делали бочки, усатых пивоваров, гордившихся своим товаром, кокетливых модниц с бантиками на талии, состоятельных мужчин в шляпах с перьями. Было много историй, подтвержденных фактами и сохранившихся до наших дней. Прогулка была насыщенной и интересной. Благодаря нашему гиду, мы увидели этот город в другом ракурсе и были восхищены историей Мюнхена. Кроме того, мы смогли попробовать пиво с соленым кренделем, сидя под тенью каштана, в садике с фонтаном и непременно на столе из дуба. Все так, как это положено в традициях этого города. Благодарим за экскурсию!