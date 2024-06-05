Главные экскурсионные места в Мюнхене

Найдено 29 экскурсий в категории «Популярные места» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Первый день в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Роскошные замки Баварии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
203 отзыва
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
129 за человека
Ежедневная прогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.
Мюнхен для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
79 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Великолепный Нимфенбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Экспресс-тур по Мюнхену
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
60 за всё до 5 чел.
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 7 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
118 за всё до 4 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 10 чел.
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    5 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
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    поинтересовалась впечатлением и предложила ответить на все вопросы, которые возникнут. И у нас они возникли) на следующий день, когда мы уезжали отменили много поездов в связи с затоплением близлежащих районов и мы с сыном немного запутались в маршрутах. Написала я Нелли, так как нет знакомых в Мюнхене и она любезно помогла нам сориентироваться в поисках альтернативных маршрутов. Рекомендую Нелли, как интересного, веселого, комфортного экскурсовода.

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • K
    Konstantin
    29 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
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    историю и вносили в нее свой вклад. Прогуливаясь с Татьяной, мы позволили разыграться фантазии, увидеть сюжеты разных временных эпох. Монахов, которые основали этот город, королей вершащих судьбы людей, кочкарей, которые делали бочки, усатых пивоваров, гордившихся своим товаром, кокетливых модниц с бантиками на талии, состоятельных мужчин в шляпах с перьями. Было много историй, подтвержденных фактами и сохранившихся до наших дней. Прогулка была насыщенной и интересной. Благодаря нашему гиду, мы увидели этот город в другом ракурсе и были восхищены историей Мюнхена. Кроме того, мы смогли попробовать пиво с соленым кренделем, сидя под тенью каштана, в садике с фонтаном и непременно на столе из дуба. Все так, как это положено в традициях этого города. Благодарим за экскурсию!

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
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    гида, чтобы получить всю информацию в сжатое время и получить удовольствие. И не прогадали - спасибо замечательной Нелли и Вашему сервису!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
  2. Мюнхен - любовь с первого взгляда
  3. Главное в Мюнхене за 2 часа
  4. Тайны и шарм Мюнхена
  5. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Популярные места" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 25 до 480. Туристы уже оставили гидам 1120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 1120 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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