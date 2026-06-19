11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную двухчасовую экскурсию по Мюнхену, которая станет вашим идеальным введением в богатую историю и культуру столицы Баварии.
Вас ждет знакомство с самыми знаменитыми достопримечательностями: от Площади Марии до
Вас ждет знакомство с самыми знаменитыми достопримечательностями: от Площади Марии до
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Что можно увидеть
- Площадь Марии
- Собор Богоматери
- Площадь Карла
- Церковь Святого Михаила
- Площадь Одеон
- Резиденция Мюнхена
- Площадь Макса Йозефа
- Хофбройхауз
Описание экскурсии
Мюнхен сквозь века
Вы погуляете по старинным живописным улицам, ощутите их неповторимый баварский дух, увидите достопримечательности, с которых начинался Мюнхен, и узнаете, чем славится город сегодня. Итак, в программе экскурсии:
- Площадь Марии — сердце города. Вы узнаете увлекательную историю площади, как она менялась в течение столетий и какие традиции и обычаи хранит. Я открою секрет, почему на фонтане «Рыбка» изображены статуи мясников и зачем в нем каждый год моет кошелек обербургемайстер Мюнхена. А еще отвечу на вопрос, кто изображён на часовом театре Новой ратуши и почему самая старая церковь Святого Петра имеет только одну башню.
- Собор Богоматери — символ Мюнхена и духовный центр города, построенный в XV веке. Я расскажу историю возникновения необычных луковичных куполов и самые интересные легенды собора. Вы узнаете, кому принадлежит отпечаток стопы при входе в собор и увидите кентаф Людвига Баварца.
- Площадь Карла — вторая по значимости площадь Мюнхена. Вы увидите ворота, которые являлись главным входом в город в средневековье. Я раскрою секрет, почему площадь имеет два названия, и расскажу историю живописного дворца правосудия.
- Церковь Святого Михаила — первая церковь XVI века в Мюнхене в стиле возрождения, расположенная севернее Италии. Вы узнаете увлекательную историю строительства церкви и почему именно она является усыпальницей королевской семьи Виттельсбахов.
- Площадь Одеон — самая красивая площадь Мюнхена. Вас удивит, как удачно в ней сочетается архитектура разных веков. Именно здесь начинается широкая улица Людвига с мюнхенским университетом и самой большой государственной библиотекой Германии. Я расскажу, кто изображён на зале полководцев и почему зал напоминает одну из арок Флоренции. А еще вы узнаете, кому церковь Театинер была подарена на день рождения и кто пригласил театинеров в Мюнхен.
- Резиденция Мюнхена — крупнейшая резиденция в Европе. Я расскажу историю ее строительства и расширения и покажу придворный шедевр в стиле рококо — театр Кувилье. Вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции, потрете носы королевских львов и загадаете заветные желания.
- Площадь Макса Йозефа — вы увидите баварский национальный театр, старую почту во флорентийском стиле, узнаете интересные факты об одной из самых дорогих улиц Европы — Максимилиан. Я расскажу, почему театр сгорел и на какие средства был восстановлен.
- Хофбройхауз — известнейший пивной ресторан в Мюнхене, придворная пивоварня баварских герцогов, основанная в XVII веке. Вы почувствуете истинно немецкую атмосферу пивного праздника, узнаете законы пивоварения и поймете, почему в пивные сады разрешается приносить свою еду.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Мюнхен! Если вы хотите окунуться в волшебную атмосферу города, узнать его историю и традиции в компании высокопрофессионального гида, поистине влюбленного в Мюнхен, — вы на
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Искренне благодарю Елену за замечательную экскурсию по Мюнхену. Не ограничились сухими датами и архитектурой — с легкостью совместились интересные исторические факты с живыми историями. Мы посмотрели не только красивые фасады,
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Н
Лёгкая в общении, прекрасно и увлекательно поданный материал. Спасибо огромное!
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Н
Благодарим Елену за очень интересную и насыщенную историю о Мюнхене, экскурсия прошла на одном дыхании!!!)
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М
Нам проводил экскурсию Деян. Отлично знает историю города, страны, архитектуры. Прекрасно ориентируется в темах, связанных с соотечественниками, значительными историческими фигурами.
Обаятельный и интересный собеседник. Рассказал, какие достопримечательности обязательны для посещения, потому
Обаятельный и интересный собеседник. Рассказал, какие достопримечательности обязательны для посещения, потому
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I
Я заказывала экскурсию для моей команды для знакомства с центром Мюнхена. Чтобы они не скучали, пока я нахожусь на обучении:-) Поэтому лично я оценить экскурсию не могу, но все девочки
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О
Мы прилетели в Мюнхен 25 декабря. И у нас была запланирована экскурсия. Однако, были проблемы с транспортом - Елену мы поставили в известность. Она нас терпеливо дождалась, подвинула время и
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