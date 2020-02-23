11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице

Все самое важное и интересное на первом свидании с городом

Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!