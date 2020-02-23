11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главное в Мюнхене за 2 часа
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру
Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках, монахе и львах, изображенных по всему Мюнхену, а еще о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля. Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий. Кроме того, я помогу разобраться в невероятном ассортименте товаров на самом богатом продуктовом рынке Европы и покажу места, где, по местным поверьям, исполняются желания!