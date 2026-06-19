11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Первое знакомство с Мюнхеном

Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
Представляем вашему вниманию эксклюзивную двухчасовую экскурсию по Мюнхену, которая станет вашим идеальным введением в богатую историю и культуру столицы Баварии.

Вас ждет знакомство с самыми знаменитыми достопримечательностями: от Площади Марии до
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Собора Богоматери.

Вы окунетесь в средневековую атмосферу, узнаете о баварских традициях и обычаях, исследуете архитектурные шедевры и узнаете их истории.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Мюнхен глазами местного жителя.

В конце маршрута экскурсовод даст рекомендации по лучшим ресторанам города и ответит на все интересующие вас вопросы

4.8
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Уникальные исторические факты
  • 🎭 Погружение в культуру
  • 🍺 Рекомендации местных ресторанов
  • 📸 Отличные фотомоменты
Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном

Что можно увидеть

  • Площадь Марии
  • Собор Богоматери
  • Площадь Карла
  • Церковь Святого Михаила
  • Площадь Одеон
  • Резиденция Мюнхена
  • Площадь Макса Йозефа
  • Хофбройхауз

Описание экскурсии

Мюнхен сквозь века

Вы погуляете по старинным живописным улицам, ощутите их неповторимый баварский дух, увидите достопримечательности, с которых начинался Мюнхен, и узнаете, чем славится город сегодня. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Марии — сердце города. Вы узнаете увлекательную историю площади, как она менялась в течение столетий и какие традиции и обычаи хранит. Я открою секрет, почему на фонтане «Рыбка» изображены статуи мясников и зачем в нем каждый год моет кошелек обербургемайстер Мюнхена. А еще отвечу на вопрос, кто изображён на часовом театре Новой ратуши и почему самая старая церковь Святого Петра имеет только одну башню.
  • Собор Богоматери — символ Мюнхена и духовный центр города, построенный в XV веке. Я расскажу историю возникновения необычных луковичных куполов и самые интересные легенды собора. Вы узнаете, кому принадлежит отпечаток стопы при входе в собор и увидите кентаф Людвига Баварца.
  • Площадь Карла — вторая по значимости площадь Мюнхена. Вы увидите ворота, которые являлись главным входом в город в средневековье. Я раскрою секрет, почему площадь имеет два названия, и расскажу историю живописного дворца правосудия.
  • Церковь Святого Михаила — первая церковь XVI века в Мюнхене в стиле возрождения, расположенная севернее Италии. Вы узнаете увлекательную историю строительства церкви и почему именно она является усыпальницей королевской семьи Виттельсбахов.
  • Площадь Одеон — самая красивая площадь Мюнхена. Вас удивит, как удачно в ней сочетается архитектура разных веков. Именно здесь начинается широкая улица Людвига с мюнхенским университетом и самой большой государственной библиотекой Германии. Я расскажу, кто изображён на зале полководцев и почему зал напоминает одну из арок Флоренции. А еще вы узнаете, кому церковь Театинер была подарена на день рождения и кто пригласил театинеров в Мюнхен.
  • Резиденция Мюнхена — крупнейшая резиденция в Европе. Я расскажу историю ее строительства и расширения и покажу придворный шедевр в стиле рококо — театр Кувилье. Вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции, потрете носы королевских львов и загадаете заветные желания.
  • Площадь Макса Йозефа — вы увидите баварский национальный театр, старую почту во флорентийском стиле, узнаете интересные факты об одной из самых дорогих улиц Европы — Максимилиан. Я расскажу, почему театр сгорел и на какие средства был восстановлен.
  • Хофбройхауз — известнейший пивной ресторан в Мюнхене, придворная пивоварня баварских герцогов, основанная в XVII веке. Вы почувствуете истинно немецкую атмосферу пивного праздника, узнаете законы пивоварения и поймете, почему в пивные сады разрешается приносить свою еду.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Мюнхен! Если вы хотите окунуться в волшебную атмосферу города, узнать его историю и традиции в компании высокопрофессионального гида, поистине влюбленного в Мюнхен, — вы на
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правильном пути. Меня зовут Елена, я опытный гид и очень люблю свою работу. Каждая моя экскурсия отличается авторским подходом. Я с большим удовольствием покажу вам город и помогу почувствовать неповторимую энергию столицы Баварии. Жду вас в Мюнхене!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
3
2
1
1
Victoria
Искренне благодарю Елену за замечательную экскурсию по Мюнхену. Не ограничились сухими датами и архитектурой — с легкостью совместились интересные исторические факты с живыми историями. Мы посмотрели не только красивые фасады,
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но и благодаря Елене смогли окунуться в ту неповторимую и уникальную атмосферу города. Особенно понравилось, сколько мест для посиделок и приятных вечеров Елена нам посоветовала. Экскурсия вдохновила нас на дальнейшие поездки по Германии. Огромное спасибо!! Следующие поездки только под крылом Елены 😉

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Н
Лёгкая в общении, прекрасно и увлекательно поданный материал. Спасибо огромное!
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Н
Благодарим Елену за очень интересную и насыщенную историю о Мюнхене, экскурсия прошла на одном дыхании!!!)
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М
Нам проводил экскурсию Деян. Отлично знает историю города, страны, архитектуры. Прекрасно ориентируется в темах, связанных с соотечественниками, значительными историческими фигурами.
Обаятельный и интересный собеседник. Рассказал, какие достопримечательности обязательны для посещения, потому
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что они, действительно, интересны и являются знаковыми.
Рассказал много необычных запоминающихся историй, которые вы не услышите на обычной экскурсии.
Деян- эрудированный человек с прекрасным чувством юмора.
Рекомендую экскурсию! Понравилось и взрослым и детям(11 лет).

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I
Я заказывала экскурсию для моей команды для знакомства с центром Мюнхена. Чтобы они не скучали, пока я нахожусь на обучении:-) Поэтому лично я оценить экскурсию не могу, но все девочки
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были очень довольны. Даже та, которая сама живет давно в Мюнхене. Елена показала очень интересные места, рассказала истории, которые они потом пересказывали. Порекомендовала куда лучше сходить и что посмотреть. Желаю,что не смогла быть с ними тогда и благодарю!:-)

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О
Мы прилетели в Мюнхен 25 декабря. И у нас была запланирована экскурсия. Однако, были проблемы с транспортом - Елену мы поставили в известность. Она нас терпеливо дождалась, подвинула время и
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провела ОЧЕНЬ интересную экскурсию! Мы ей признательны за ту подачу материала, манеру общения с которой она нас встретила- она учла все наши пожелания. Несмотря на не очень приятную погоду, время пролетело незаметно и полезно. Спасибо огромное!
Рекомендую!

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