11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить были очень довольны. Даже та, которая сама живет давно в Мюнхене. Елена показала очень интересные места, рассказала истории, которые они потом пересказывали. Порекомендовала куда лучше сходить и что посмотреть. Желаю,что не смогла быть с ними тогда и благодарю!:-)

Я заказывала экскурсию для моей команды для знакомства с центром Мюнхена. Чтобы они не скучали, пока я нахожусь на обучении:-) Поэтому лично я оценить экскурсию не могу, но все девочки