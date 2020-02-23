11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю города и увидеть его главные достопримечательности

Elena
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Elena – ваш гид
Если вы впервые в Мюнхене, то двухчасовая насыщенная ознакомительная экскурсия — идеальный вариант.

Во время прогулки по старому городу вы познакомитесь с историей столицы Баварии, окунетесь в таинственную средневековую атмосферу и посмотрите на Мюнхен глазами местного жителя.

Я расскажу о традициях, обычаях и образе жизни баварцев, а в конце экскурсии порекомендую хорошие рестораны и с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.55
Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном

Что вас ожидает

Мюнхен сквозь века
Вы погуляете по старинным живописным улицам, ощутите их неповторимый баварский дух, увидите достопримечательности, с которых начинался Мюнхен, и узнаете, чем славится город сегодня. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Марии — сердце города. Вы узнаете увлекательную историю площади, как она менялась в течение столетий и какие традиции и обычаи хранит. Я открою секрет, почему на фонтане «Рыбка» изображены статуи мясников и зачем в нем каждый год моет кошелек обербургемайстер Мюнхена. А еще отвечу на вопрос, кто изображён на часовом театре новой ратуши и почему самая старая церковь святого Петра имеет только одну башню.
  • Собор Богоматери — символ Мюнхена и духовный центр города, построенный в XV веке. Я расскажу историю возникновения необычных луковичных куполов и самые интересные легенды собора. Вы узнаете, кому принадлежит отпечаток стопы при входе в собор и увидите кентаф Людвига Баварца.
  • Площадь Карла — вторая по значимости площадь Мюнхена. Вы увидите ворота, которые являлись главным входом в город в средневековье. Я раскрою секрет, почему площадь имеет два названия, и расскажу историю живописного дворца правосудия.
  • Церковь святого Михаила — первая церковь XVI века в Мюнхене в стиле возрождения, расположенная севернее Италии. Вы узнаете увлекательную историю строительства церкви и почему именно она является усыпальницей королевской семьи Виттельсбахов.
  • Площадь Одеон — самая красивая площадь Мюнхена. Вас удивит, как удачно в ней сочетается архитектура разных веков. Именно здесь начинается широкая улица Людвига с мюнхенским университетом и самой большой государственной библиотекой Германии. Я расскажу, кто изображён на зале полководцев и почему зал напоминает одну из арок Флоренции. А еще вы узнаете, кому церковь Театинер была подарена на день рождения и кто пригласил театинеров в Мюнхен.
  • Резиденция Мюнхена — крупнейшая резиденция в Европе. Я расскажу историю ее строительства и расширения и покажу придворный шедевр в стиле рококо — театр Кувилье. Вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции, потрете носы королевских львов и загадаете заветные желания.
  • Площадь Макса Йозефа — вы увидите баварский национальный театр, старую почту во флорентийском стиле, узнаете интересные факты об одной из самых дорогих улиц Европы — Максимилиан. Я расскажу, почему театр сгорел и на какие средства был восстановлен.
  • Хофбройхауз — известнейший пивной ресторан в Мюнхене, придворная пивоварня баварских герцогов, основанная в XVII веке. Вы почувствуете истинно немецкую атмосферу пивного праздника, узнаете законы пивоварения и поймете, почему в пивные сады разрешается приносить свою еду.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном
Первое знакомство с Мюнхеном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Дорогие друзья, добро пожаловать в Мюнхен! Если вы хотите окунуться в волшебную атмосферу города, узнать его историю и традиции в компании высокопрофессионального гида, поистине влюбленного в Мюнхен, — вы на правильном пути. Меня зовут Елена, я опытный гид и очень люблю свою работу. Каждая моя экскурсия отличается авторским подходом. Я с большим удовольствием покажу вам город и помогу почувствовать неповторимую энергию столицы Баварии. Жду вас в Мюнхене!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Елена добросовестно отработала экскурсию, ответила на все вопросы
3 января 2020
Мы прилетели в Мюнхен 25 декабря. И у нас была запланирована экскурсия. Однако, были проблемы с транспортом - Елену мы поставили в известность. Она нас терпеливо дождалась, подвинула время и провела ОЧЕНЬ интересную экскурсию! Мы ей признательны за ту подачу материала, манеру общения с которой она нас встретила- она учла все наши пожелания. Несмотря на не очень приятную погоду, время пролетело незаметно и полезно. Спасибо огромное!
Рекомендую!
3 января 2020
Елена очень поверхностно владеет информацией, разочарованы.
13 октября 2019
Мы очень рады, что воспользовались услугами Елены.
Наша семья 3 взрослых и 5 детей 8,12,14,14,15 лет с удовольствием слушала ее рассказ.
На все вопросы были получены ответы.
Экскурсовод подстроилась под наш темп и рассказала/показала все основные достопримечательности города.
Экскурсией остались очень довольны.
Рекомендуем!!!
28 августа 2019
Елена - грамотный экскурсовод. Всё было построено с учётом наших интересов и пожеланий. Рекомендую.
9 апреля 2019
Нам проводил экскурсию Деян. Отлично знает историю города, страны, архитектуры. Прекрасно ориентируется в темах, связанных с соотечественниками, значительными историческими фигурами.
Обаятельный и интересный собеседник. Рассказал, какие достопримечательности обязательны для посещения, потому что они, действительно, интересны и являются знаковыми.
Рассказал много необычных запоминающихся историй, которые вы не услышите на обычной экскурсии.
Деян- эрудированный человек с прекрасным чувством юмора.
Рекомендую экскурсию! Понравилось и взрослым и детям(11 лет).
20 февраля 2019
Елене спасибо, она старается. Не очень глубокие знания истории и тематики вопроса, но в целом полезно и интересно.
17 января 2019
Экскурсия- это действительно первое знакомство с Мюнхеном. Для тех кто уже здесь был нужно выбирать другие темы. Нам понравилось! Елена провела по основным достопримечательностям центра, показала рынок, дала советы где пообедать, а где пиво попить, где попробовать сыр и купить колбаски. Может быть кому-то показалось бы маловато исторической информации, но для первого знакомства и первого впечатления нам было достаточно. Думаю, что гид подстраивается под запросы своих экскурсантов. Спасибо Елене за совет обязательно посетить технический музей (действительно класс. Понравилось и детям и взрослым !!).
1 января 2019
Отличная экскурсия, все очень интересно. Мы не первый раз в ямбнхене, но открыли для себя много нового, в т.ч. и в тех местах, мимо которых часто проходили мимо; а также отметил себе новые места для следующих серий фотографий.
24 декабря 2018
Нам не очень повезло с погодой, был довольно сильный дождь, и тем ни менее этот факт не омрачил нашу экскурсию. Все было очень познавательно, Елена делала необходимые нам паузы, мы побывали в каждой церкви в центре Мюнхена, и ещё Елена любезно проводила нас на вокзал, помогла купить билет, и в дальнейшем помогала нам удалённо, подсказывая что работает в рождественские дни, а что нет. В общем мы остались очень довольны.
Ещё 1 отзыв

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