8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Вы решили выбраться из транзитной зоны аэропорта в центр Мюнхена на несколько часов или приехали в город всего на сутки? У вас бизнес-поездка и почти нет свободного времени? В этих случаях вам понадобится экспресс-тур по Мюнхену.

Вы получите общее впечатление о баварской метрополии, познакомитесь с историей города, увидите знаковые достопримечательности и получите полезные рекомендации от местного жителя.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
5
Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену

Что вас ожидает

Мюнхен: инструкция по применению
За время часового знакомства со столицей Баварии вы услышите основные исторические и демографические факты самой большой земли Германии. Я с радостью посоветую вам, где лучше попробовать национальные блюда и пиво мюнхенских пивоварен, подскажу, где заняться шопингом и помогу сориентироваться в центре Мюнхена.

Главные достопримечательности
В зависимости от места начала маршрут экспресс-тура и количество посещаемых объектов могут меняться, но вы обязательно посетите:

  • Центральную площадь Мариенплатц, где всегда билось сердце Старого Мюнхена. Вы узнаете о знаковых событиях этого места и полюбуетесь неоготической Новой Ратушей. Её фасад рассказывает об истории баварских королей и герцогов, а фигурки во время боя часов показывают рыцарский турнир XVI века и танец бондарей времён чумы. Здесь же увидите самую старую церковь города.
  • Всемирно известную пивную Хофбройхаус, которая готова принять до 3 тысяч любителей пенного напитка и познакомить с настоящим баварским духом! Вы зайдёте под исторические своды Хофбройхауса, откроете особенности баварского пивоварения и узнаете, какие знаменитые политики, музыканты и художники бывали здесь. Послушаете духовой оркестр и взглянете на сейфы с керамическими кружками завсегдатаев. А ещё я расскажу, почему за Хофбройхаусом закрепилось название «колыбель нацисткой партии».
  • Главный храм Фрауэнкирхе: вы узнаете, почему храм венчают необычные зеленые купола-луковки, а в интерьерах обнаружите дьявольский след и услышите историю о некогда правящей династии — аристократах Витттельсбахах, чьи потомки и сегодня проживают в Мюнхене.

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Организационные детали

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Место встречи по договоренности с гидом. Обязательно сообщите гиду удобное для вас место встречи не позднее чем за два дня до экскурсии.

Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену
Экспресс-тур по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 мая 2019
Экскурсию для нас проводила Татьяна. Великолепный гид и отличный рассказчик! Провела по основным знаковым местам Мюнхена, рассказала о городских легендах и истории простым, доступным и очень запоминающимся языком. Спасибо ей за великолепно проведенное время!
28 декабря 2018
Нам очень понравилась часовая экскурсия по центру Мюнхена, которую провела для нас гид Татьяна.
Мы услышали много интересных исторических фактов, они были рассказаны живым языком и привязаны к современной жизни. Татьяна показала нам много интересных для посещения мест.
Рассказ Татьяны был интересен и врослым, и нашей 10-летней дочери, на все вопросы мы получили ответы. Рекомендуем такой формат если с вами ребенок 2-3-4 года.
14 декабря 2018
Заказывали экспресс-тур по Мюнхену и остались очень довольны!
Гид Марина быстро, интересно и очень информативно рассказала про исторический центр Мюнхена и оставила приятные впечатления в памяти.
Тем, кто проездом в Мюнхене очень рекомендуем такой тур. Еще раз огромное спасибо!
22 декабря 2017
Нам очень понравился наш гид , жаль было, что он не представился. Он очень любит свой город и готов говорить об истории Мюнхена вечно. Всё было отлично.
15 октября 2017
Замечательная экскурсия, очень интересная и содержательная. Один час, конечно, маловато. Даже для первого знакомства с городом, посоветовала бы взять 3-х часовую, время пролетает незаметно
21 июля 2017
Очень хороший тур. Великолепно подходит тем у кого мало времени (например, проездом как мы) и хочется получить первое впечатление о городе. Ирена хороший рассказчик с интересной личной историей. Может встретить и проводить. Рекомендую!
15 июля 2017
Очень познавательно и в доступной форме. Ирена очень добрый и отзывчивый человек, очень понравилось, что вела экскурсию в национальном костюме.
Евгений
1 июля 2017
Очень благодарны Ирене, которая сумела в течении часа погрузить нас в тот колорит и движение города в котором мы прибывали еще сутки. Задор и любовь к городу в котором она живет передались и нам и мы провели на ногах еще 7 часов изучая все то что нам показали и что порекомендовали. Еще кое что не досмотренно, так что мы обязательно вернемся и несомненно позовет Ирену показывать и рассказывать нам о Мюнхене

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21 отзыв
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру
Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках, монахе и львах, изображенных по всему Мюнхену, а еще о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля. Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий. Кроме того, я помогу разобраться в невероятном ассортименте товаров на самом богатом продуктовом рынке Европы и покажу места, где, по местным поверьям, исполняются желания!
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
150 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам
Вы устали от стандартных пешеходных обзорных экскурсий и хотите посмотреть весь Мюнхен за 4 часа? Давайте отправимся в маленькое путешествие во времени, и я покажу вам мой любимый Мюнхен нескучно и увлекательно!

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