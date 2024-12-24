8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы решили выбраться из транзитной зоны аэропорта в центр Мюнхена на несколько часов или приехали в город всего на сутки? У вас бизнес-поездка и почти нет свободного времени? В этих случаях вам понадобится экспресс-экскурсия по Мюнхену. Вы получите общее впечатление о баварской метрополии, познакомитесь с историей города, увидите знаковые достопримечательности и получите полезные рекомендации от местного жителя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мюнхен: инструкция по применению

За время часового знакомства со столицей Баварии вы услышите основные исторические и демографические факты самой большой земли Германии. Я с радостью посоветую вам, где лучше попробовать национальные блюда и пиво мюнхенских пивоварен, подскажу, где заняться шопингом и помогу сориентироваться в центре Мюнхена.

Главные достопримечательности

В зависимости от места начала маршрут экспресс-экскурсии и количество посещаемых объектов могут меняться, но вы обязательно посетите:

Центральную площадь Мариенплатц , где всегда билось сердце Старого Мюнхена. Вы узнаете о знаковых событиях этого места и полюбуетесь неоготической Новой Ратушей. Её фасад рассказывает об истории баварских королей и герцогов, а фигурки во время боя часов показывают рыцарский турнир XVI века и танец бондарей времён чумы. Здесь же увидите самую старую церковь города.

, где всегда билось сердце Старого Мюнхена. Вы узнаете о знаковых событиях этого места и полюбуетесь неоготической Новой Ратушей. Её фасад рассказывает об истории баварских королей и герцогов, а фигурки во время боя часов показывают рыцарский турнир XVI века и танец бондарей времён чумы. Здесь же увидите самую старую церковь города. Всемирно известную пивную Хофбройхаус , которая готова принять до 3 тысяч любителей пенного напитка и познакомить с настоящим баварским духом! Вы зайдёте под исторические своды Хофбройхауса, откроете особенности баварского пивоварения и узнаете, какие знаменитые политики, музыканты и художники бывали здесь. Послушаете духовой оркестр и взглянете на сейфы с керамическими кружками завсегдатаев. А ещё я расскажу, почему за Хофбройхаусом закрепилось название «колыбель нацисткой партии».

, которая готова принять до 3 тысяч любителей пенного напитка и познакомить с настоящим баварским духом! Вы зайдёте под исторические своды Хофбройхауса, откроете особенности баварского пивоварения и узнаете, какие знаменитые политики, музыканты и художники бывали здесь. Послушаете духовой оркестр и взглянете на сейфы с керамическими кружками завсегдатаев. А ещё я расскажу, почему за Хофбройхаусом закрепилось название «колыбель нацисткой партии». Главный храм Фрауэнкирхе: вы узнаете, почему храм венчают необычные зеленые купола-луковки, а в интерьерах обнаружите дьявольский след и услышите историю о некогда правящей династии — аристократах Витттельсбахах, чьи потомки и сегодня проживают в Мюнхене.

Организационные детали

Обязательно сообщите гиду удобное для вас место встречи не позднее чем за два дня до экскурсии.