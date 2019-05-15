8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мюнхен: инструкция по применению
За время часового знакомства со столицей Баварии вы услышите основные исторические и демографические факты самой большой земли Германии. Я с радостью посоветую вам, где лучше попробовать национальные блюда и пиво мюнхенских пивоварен, подскажу, где заняться шопингом и помогу сориентироваться в центре Мюнхена.
Главные достопримечательности
В зависимости от места начала маршрут экспресс-тура и количество посещаемых объектов могут меняться, но вы обязательно посетите:
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Место встречи по договоренности с гидом. Обязательно сообщите гиду удобное для вас место встречи не позднее чем за два дня до экскурсии.