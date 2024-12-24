8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы решили выбраться из транзитной зоны аэропорта в центр Мюнхена на несколько часов или приехали в город всего на сутки? У вас бизнес-поездка и почти нет свободного времени? В этих случаях вам понадобится экспресс-экскурсия по Мюнхену.
Вы получите общее впечатление о баварской метрополии, познакомитесь с историей города, увидите знаковые достопримечательности и получите полезные рекомендации от местного жителя.
Вы получите общее впечатление о баварской метрополии, познакомитесь с историей города, увидите знаковые достопримечательности и получите полезные рекомендации от местного жителя.
Описание экскурсии
Мюнхен: инструкция по применению
За время часового знакомства со столицей Баварии вы услышите основные исторические и демографические факты самой большой земли Германии. Я с радостью посоветую вам, где лучше попробовать национальные блюда и пиво мюнхенских пивоварен, подскажу, где заняться шопингом и помогу сориентироваться в центре Мюнхена.
Главные достопримечательности
В зависимости от места начала маршрут экспресс-экскурсии и количество посещаемых объектов могут меняться, но вы обязательно посетите:
- Центральную площадь Мариенплатц, где всегда билось сердце Старого Мюнхена. Вы узнаете о знаковых событиях этого места и полюбуетесь неоготической Новой Ратушей. Её фасад рассказывает об истории баварских королей и герцогов, а фигурки во время боя часов показывают рыцарский турнир XVI века и танец бондарей времён чумы. Здесь же увидите самую старую церковь города.
- Всемирно известную пивную Хофбройхаус, которая готова принять до 3 тысяч любителей пенного напитка и познакомить с настоящим баварским духом! Вы зайдёте под исторические своды Хофбройхауса, откроете особенности баварского пивоварения и узнаете, какие знаменитые политики, музыканты и художники бывали здесь. Послушаете духовой оркестр и взглянете на сейфы с керамическими кружками завсегдатаев. А ещё я расскажу, почему за Хофбройхаусом закрепилось название «колыбель нацисткой партии».
- Главный храм Фрауэнкирхе: вы узнаете, почему храм венчают необычные зеленые купола-луковки, а в интерьерах обнаружите дьявольский след и услышите историю о некогда правящей династии — аристократах Витттельсбахах, чьи потомки и сегодня проживают в Мюнхене.
Организационные детали
Обязательно сообщите гиду удобное для вас место встречи не позднее чем за два дня до экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень понравилась экскурсия, гид Татьяна была настолько вдохновляющая, что мы решили обязательно вернуться еще раз в Мюнхен!
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Влюбили нас в город, за час пробежали все что могли и узнали много интересных фактов, были пролетом, но обязательно вернемся
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Коротко, конкретно и познавательно.))) Спасибо гиду Владимиру!!!
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О
Нам очень понравилась часовая экскурсия по центру Мюнхена, которую провела для нас гид Татьяна.
Мы услышали много интересных исторических фактов, они были рассказаны живым языком и привязаны к современной жизни. Татьяна
Мы услышали много интересных исторических фактов, они были рассказаны живым языком и привязаны к современной жизни. Татьяна
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Очень благодарны Ирене, которая сумела в течении часа погрузить нас в тот колорит и движение города в котором мы прибывали еще сутки. Задор и любовь к городу в котором она
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I
Экспресс тур был с Татьяной, гидом, не только владеющим материалом, но и мастером рассказать и описать события прошедших дней так красочно, что они просто пролетели у нас перед нашими глазами!!! Спасибо огромное за маленький, но в то же время такой вместительный тур! Мы рекомендуем его всем приезжим в этот славный город. Светлана и Ирина
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