76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

  4. Первый день в Мюнхене

Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии

Анна
Задать вопрос
Анна – экскурсионное агентство
Если вы хотите в первый день путешествия составить целостное и яркое представление о Мюнхене, эта прогулка для вас! Вы познакомитесь с историей Мюнхена, прогуливаясь по парадной Мариенплатц и средневековым улочкам, услышите легенды собора Фрауэнкирхе, побываете в пивной Хойфбройхаус и узнаете о необычных баварских традициях.

Культурные символы Мюнхена, его современные реалии и стильные уголки сложатся для вас в органичный образ, который мы исследуем шаг за шагом.
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Встреча Мариенплятц, Мюнхен
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии76 отзывов
4.7
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене

Что вас ожидает

Мариенплатц — визитная карточка города
Если Бавария начинается с Мюнхена, то Мюнхен — с Мариенплатц, главной площади города и первой точки нашего маршрута. Вы узнаете, как проходили мюнхенские средневековые ярмарки, какие важные события свершались в этом месте. И, конечно, в деталях рассмотрите архитектурную доминанту площади, Новую Ратушу, оцените внутреннее и внешнее убранство неоготического здания, а также заглянете в один из её двориков.

Эпохи города на фасадах соборов
Через живописные улицы вы подойдете к кафедральному собору Мюнхена — Фрауэнкирхе, который мы осмотрим снаружи и изнутри, вспоминая сказки и легенды Баварии. Чтобы представить, каким был Мюнхен в эпоху Возрождения, зайдем в церковь Михаэльскирхе, к которой ведет одна из первых пешеходных улиц Европы. А в самой старой части города вы посетите любимую приходскую церковь жителей Мюнхена — кирху Святого Петра.

Прочувствовать дух Мюнхена
Обязательно побываем на Виктуалиемаркт — красивом мюнхенском рынке, где приятно побродить, любуясь фонтанчиками и погружаясь в ритм города. Отсюда по средневековой дороге направимся к резиденции правителей Баварии, а по пути обратим внимание на легендарный пивной ресторан Хойфбройхаус и постройки 16 века. Остановимся у макета города, где вы прикоснетесь к истории столицы герцогства Бавария, после заглянем во внутренние залы ресторана Августинерброй, где варят пиво с 1328 года, и полюбуемся лепниной молитвенного зала Мюнхена. А грандиозным финальным аккордом прогулки станет ансамбль площади Карлсплатц.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В случае общего количества участников более 10 человек организатор предоставляет аудио-устройства для облегчённого восприятия информации
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене
Первый день в Мюнхене

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 09:00 и 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Мариенплятц, Мюнхен.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличная ознакомительная экскурсия по городу. Остался заинтересованным в истории города, очень благодарен за это гиду Татьяне
7 марта 2020
Экскурсия очень интересная! Гид Виктор по настоящему увлечён историей Германии. Рекомендуем!
7 марта 2020
Экскурсия очень познавательная, узнали много интересного и нового, хотя заранее интересовались историей города. Экскурсовод у нас был Виктор - отлично провёл экскурсию. Дополнительно ответил на все интересующие нас вопросы о быте и организационных моментах комфортного пребывания нас в Мюнхене. Экскурсию очень рекомендуем для тех, кто только приехал, и ничего ещё не знает о самом городе, куда пойти, что посмотреть.
2 марта 2020
В Феврале с семьёй посетил Г,Мюнхен и побывал на экскурсии "Первый день в Мюнхене," Не смотря на то, что в Мюнхене не первый раз, узнал для себя много нового, Экскурсовод Анна крепкий профессионал любящий и знающий своё дело . Было очень интересно,Осталось самое хорошее впечатление, Всем рекомендую,С ув,Олег
28 февраля 2020
Группа маленькая, экскурсовод Анна сумела проявить наш интерес к городу, его истории. Нам было очень познавательно, и она сама с упоением показывала и рассказывала. Где поесть, где купить, куда ещё сходить. Здорово, не занудно. Спасибо!
20 февраля 2020
Мы половину экскурсии простояли на площади и просидели в церкви, ещё нас завели в торговый центр.... Ничего о современном Мюнхене мы так и не узнали, ни советов куда сходить поесть, что ещё посмотреть. Увы от гида очень много зависит, жаль что нельзя на сайте выбрать экскурсовода(((
16 февраля 2020
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Спасибо, всё очень понравилось!
14 февраля 2020
Рекомендую, как первое знакомство с городом.
12 февраля 2020
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Мюнхеном! Позволяет окунуться в историю, а также открыть для себя новые места для посещения, которые сами бы наверное не нашли! Спасибо гиду Ирине за увлекательную прогулку!
11 февраля 2020
Отличная экскурсия для первого дня, чтобы узнать все самое главное и интересное и ознакомиться с центром города. Гид Ирина ответила на все вопросы и провела замечательную экскурсию , спасибо!
Ещё 66 отзывов

Анна проводит ещё 2 экскурсии

Роскошные замки БаварииРоскошные замки БаварииРоскошные замки Баварии
80 за человека
11 часов
181 отзыв
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Вы увидите романтичный рыцарский замок в баварских Альпах, вдохновивший Диснея и Чайковского, почувствуете себя аристократом в изящных средневековых интерьерах, впечатлитесь первозданной альпийской природой и красотой живописной деревни Обераммергау. После экскурсии сможете смело сказать: «Мы побывали в настоящей баварской сказке!»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
40 за человека
3 часа
Семейная сокровищница, галереи правителей и символы власти: взглянуть на город глазами королей
Добро пожаловать в город, где 700 лет жили правители Баварии! На групповой экскурсии вы познакомитесь с ними поближе. Я покажу сооружения, которые символизировали власть Виттельсбахов: церкви и Резиденцию, маленькую Флоренцию Людвига II и Хофгартен. Вы рассмотрите сокровища семейной шкатулки и поймёте, как менялся Мюнхен вместе со статусом правящей династии.

Обзорные экскурсии в Мюнхене

Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
130 за экскурсию
2 часа
139 отзывов
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
Ежедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по Мюнхену
20 за человека
2 часа
145 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена, научиться ориентироваться в городе и взглянуть на него глазами местного жителя. Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача – влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
Первое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с Мюнхеном
100 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Узнать историю города и увидеть его главные достопримечательности
Если вы впервые в Мюнхене, то двухчасовая насыщенная ознакомительная экскурсия — идеальный вариант. Во время прогулки по старому городу вы познакомитесь с историей столицы Баварии, окунетесь в таинственную средневековую атмосферу и посмотрите на Мюнхен глазами местного жителя. Я расскажу о традициях, обычаях и образе жизни баварцев, а в конце экскурсии порекомендую хорошие рестораны и с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Тайны и шарм МюнхенаТайны и шарм МюнхенаТайны и шарм Мюнхена
130 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с его легендами
Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории баварской столицы. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни и пивоварения. Я покажу все главные достопримечательности и расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы.
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
150 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам
Вы устали от стандартных пешеходных обзорных экскурсий и хотите посмотреть весь Мюнхен за 4 часа? Давайте отправимся в маленькое путешествие во времени, и я покажу вам мой любимый Мюнхен нескучно и увлекательно!
Главное в Мюнхене за 2 часаГлавное в Мюнхене за 2 часаГлавное в Мюнхене за 2 часа
117 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру
Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках, монахе и львах, изображенных по всему Мюнхену, а еще о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля. Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий. Кроме того, я помогу разобраться в невероятном ассортименте товаров на самом богатом продуктовом рынке Европы и покажу места, где, по местным поверьям, исполняются желания!

Выбирайте и другие экскурсии в Мюнхене

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыВ ЗальцбургДахауОбзорныеЗамкиЗа городомНойшванштайнНимфенбургИстория и архитектураФрауэнкирхеНа велосипедеГастрономическиеНа автобусеЗавод BMWФотосессииПинакотекаАльянс-АренаМариенплацГрупповыеНа автомобилеПешкомДля детейПивной МюнхенТехнический музейВсеИндивидуальныеСо скидкой