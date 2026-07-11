76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если хотите в первый день путешествия составить целостное и яркое представление о Мюнхене, эта прогулка для вас! Прогулка по Мариенплатц, осмотр собора Фрауэнкирхе, посещение пивной Хойфбройхаус и знакомство с баварскими традициями. Культурные символы Мюнхена, его современные реалии и стильные уголки сложатся в органичный образ, который будет исследован шаг за шагом

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Мариенплатц — визитная карточка города

Если Бавария начинается с Мюнхена, то Мюнхен — с Мариенплатц, главной площади города и первой точки нашего маршрута. Вы узнаете, как проходили мюнхенские средневековые ярмарки, какие важные события свершались в этом месте. И, конечно, в деталях рассмотрите архитектурную доминанту площади, Новую Ратушу, оцените внутреннее и внешнее убранство неоготического здания, а также заглянете в один из её двориков.

Эпохи города на фасадах соборов

Через живописные улицы вы подойдете к кафедральному собору Мюнхена — Фрауэнкирхе, который мы осмотрим снаружи и изнутри, вспоминая сказки и легенды Баварии. Чтобы представить, каким был Мюнхен в эпоху Возрождения, зайдем в церковь Михаэльскирхе, к которой ведет одна из первых пешеходных улиц Европы. А в самой старой части города вы посетите любимую приходскую церковь жителей Мюнхена — кирху Святого Петра.

Прочувствовать дух Мюнхена

Обязательно побываем на Виктуалиемаркт — красивом мюнхенском рынке, где приятно побродить, любуясь фонтанчиками и погружаясь в ритм города. Отсюда по средневековой дороге направимся к резиденции правителей Баварии, а по пути обратим внимание на легендарный пивной ресторан Хойфбройхаус и постройки 16 века. Остановимся у макета города, где вы прикоснетесь к истории столицы герцогства Бавария, после заглянем во внутренние залы ресторана Августинерброй, где варят пиво с 1328 года, и полюбуемся лепниной молитвенного зала Мюнхена. А грандиозным финальным аккордом прогулки станет ансамбль площади Карлсплатц.

Организационные детали