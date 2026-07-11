76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Если хотите в первый день путешествия составить целостное и яркое представление о Мюнхене, эта прогулка для вас! Прогулка по Мариенплатц, осмотр собора Фрауэнкирхе, посещение пивной Хойфбройхаус и знакомство с баварскими традициями.
Культурные символы Мюнхена, его современные реалии и стильные уголки сложатся в органичный образ, который будет исследован шаг за шагом
Если Бавария начинается с Мюнхена, то Мюнхен — с Мариенплатц, главной площади города и первой точки нашего маршрута. Вы узнаете, как проходили мюнхенские средневековые ярмарки, какие важные события свершались в этом месте. И, конечно, в деталях рассмотрите архитектурную доминанту площади, Новую Ратушу, оцените внутреннее и внешнее убранство неоготического здания, а также заглянете в один из её двориков.
Эпохи города на фасадах соборов
Через живописные улицы вы подойдете к кафедральному собору Мюнхена — Фрауэнкирхе, который мы осмотрим снаружи и изнутри, вспоминая сказки и легенды Баварии. Чтобы представить, каким был Мюнхен в эпоху Возрождения, зайдем в церковь Михаэльскирхе, к которой ведет одна из первых пешеходных улиц Европы. А в самой старой части города вы посетите любимую приходскую церковь жителей Мюнхена — кирху Святого Петра.
Прочувствовать дух Мюнхена
Обязательно побываем на Виктуалиемаркт — красивом мюнхенском рынке, где приятно побродить, любуясь фонтанчиками и погружаясь в ритм города. Отсюда по средневековой дороге направимся к резиденции правителей Баварии, а по пути обратим внимание на легендарный пивной ресторан Хойфбройхаус и постройки 16 века. Остановимся у макета города, где вы прикоснетесь к истории столицы герцогства Бавария, после заглянем во внутренние залы ресторана Августинерброй, где варят пиво с 1328 года, и полюбуемся лепниной молитвенного зала Мюнхена. А грандиозным финальным аккордом прогулки станет ансамбль площади Карлсплатц.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В случае общего количества участников более 10 человек организатор предоставляет аудио-устройства для облегчённого восприятия информации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мариенплятц, Мюнхен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2393 туристов
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом читать дальшеуменьшить
рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Константин
мы были в Мюнхене проездом, поэтому очень ограничены во времени. Анна отлично провела экскурсию. подстроилась под наши пожелания (что очень важно для гида).
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И
Инна
Экскурсия очень понравилась: она была содержательная, со множеством исторических фактов и интересных рассказов. Даже дети 9 и 12 лет слушали интересом. А если они отвлекались, Анна всегда вовлекала их в читать дальшеуменьшить
свой рассказ интересными вопросами.
Анна– прекрасный гид и прекрасный «местный». Сориентировала нас, как добраться к месту встречи, как купить билеты на общественный транспорт, помогла зарезервировать столик в прекрасном ресторане на вечер, и спланировала окончить экскурсию около оперы, как мы попросили. А ещё мы попросили найти возможность сделать семейные фото в процессе экскурсии напротив интересных и красивых видов, и это тоже у нас было.
Взрослые увидели и услышали в процессе этой экскурсии своё, дети своё. Всем было интересно. После ознакомительной экскурсии Анны хочется приехать в Мюнхен ещё раз и изучить этот город подробнее. Очень рекомендую Анну как гида, не пожалеете.
+2
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N
Nikita
Классная экскурсия! С Анной нам было весело и интересно) однозначно рекомендуем!!!
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В
Владимир
Спасибо большое, Анне! Очень познавательно, настоящий профессионал своего дела! Показала такие места, что сам точно не найдешь! Супер
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Алексей
Супер!
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И
Игорь
Прекрасный экскурсовод, Анна владеет материалом, преподносит его легко к за поминанию, живо и интересно. Человек уважает и любит Баварию и слушать ее одно удовольствие!