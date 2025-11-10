Мои заказы

«Пивной тур» по Мюнхену

Откройте для себя секреты баварского пива на пятичасовом туре по Мюнхену. Посетите знаменитые пивоварни и узнайте об истории напитка
Настоящий пивной тур в Мюнхене - это возможность погрузиться в мир баварского пива.

Участники посещают знаменитые пивоварни, такие как Löwenbräu, Spaten, Augustiner и Hacker Pschorr, где узнают о секретах производства и
истории этих мест.

Путешествие включает не только дегустацию различных сортов пива, но и знакомство с культурой потребления этого напитка.

Тур также позволяет увидеть основные достопримечательности города, включая Оперную площадь и Олимпийский комплекс. Незабываемый опыт для каждого ценителя пива

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Дегустация уникальных сортов пива
  • 🏛 Посещение исторических пивоварен
  • 📜 Узнать о баварских традициях
  • 🌆 Прогулка по главным достопримечательностям
  • 🎯 Индивидуальный подход к каждому гостю
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Оперная площадь
  • Церковь Святого Михаила
  • Олимпийский комплекс

Описание экскурсии

Пиво и культура Мюнхена

Мюнхен можно назвать настоящей столицей баварских пивоварен. Здесь расположены шесть крупнейших пивоварен Баварии, каждая из которых имеет свою увлекательную историю, тесно связанную с развитием города. Местные жители с особым чувством относятся к этому напитку, и периодически происходили даже протесты, если вдруг поднимались цены на пиво. В народе его ласково называют «ячменным соком» или «жидким хлебом». На протяжении веков пиво оставалось чистым продуктом, что подтверждается законом о чистоте пива, принятым в Баварии в 1516 году.

Экскурсия по пивоваренам

Во время экскурсии вы сможете познакомиться с шести главными пивоварнями Мюнхена: Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hacker-Pschorr. Вам расскажут об истории и современном состоянии этих заводов. Также мы посетим уютные пивные с уникальным антуражем и попробуем несколько сортов пива.

Программа экскурсии

  • Знакомство с историей пивоварен.
  • Проба различных сортов пива.
  • Посещение интересных пивных.

Исторические достопримечательности

На протяжении экскурсии мы окунемся в баварскую историю и осмотрим главные достопримечательности города.

  • Оперная площадь
  • Площадь Одеон
  • Максимилианштрассе и Людвигштрассе
  • Церкви Фрауэнкирхе и Святого Михаила
  • Летняя резиденция Вительсбахов — Нимфенбург
  • Здание завода BMW и Олимпийский комплекс 1972 года

Традиции и особенности

Бавария славится не только пивом, но и традициями его потребления. Вы узнаете, какое пиво лучше сочетать с закусками, какие сорта подходят для дня, а какие — для вечера. Также мы обсудим, когда появляются в продаже новые сорта и почему они носят свои названия.

Для любителей пива

Если вы даже не были большим фанатом пива, после нашей дегустации вы обязательно сможете оценить его вкус. Пивной тур по Мюнхену станет настоящим наслаждением для каждого ценителя этого напитка!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Munich
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Мюнхена

