Настоящий пивной тур в Мюнхене - это возможность погрузиться в мир баварского пива.Участники посещают знаменитые пивоварни, такие как Löwenbräu, Spaten, Augustiner и Hacker Pschorr, где узнают о секретах производства и

истории этих мест. Путешествие включает не только дегустацию различных сортов пива, но и знакомство с культурой потребления этого напитка. Тур также позволяет увидеть основные достопримечательности города, включая Оперную площадь и Олимпийский комплекс. Незабываемый опыт для каждого ценителя пива

Описание экскурсии

Пиво и культура Мюнхена

Мюнхен можно назвать настоящей столицей баварских пивоварен. Здесь расположены шесть крупнейших пивоварен Баварии, каждая из которых имеет свою увлекательную историю, тесно связанную с развитием города. Местные жители с особым чувством относятся к этому напитку, и периодически происходили даже протесты, если вдруг поднимались цены на пиво. В народе его ласково называют «ячменным соком» или «жидким хлебом». На протяжении веков пиво оставалось чистым продуктом, что подтверждается законом о чистоте пива, принятым в Баварии в 1516 году.

Экскурсия по пивоваренам

Во время экскурсии вы сможете познакомиться с шести главными пивоварнями Мюнхена: Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hacker-Pschorr. Вам расскажут об истории и современном состоянии этих заводов. Также мы посетим уютные пивные с уникальным антуражем и попробуем несколько сортов пива.

Программа экскурсии

Знакомство с историей пивоварен.

Проба различных сортов пива.

Посещение интересных пивных.

Исторические достопримечательности

На протяжении экскурсии мы окунемся в баварскую историю и осмотрим главные достопримечательности города.

Оперная площадь

Площадь Одеон

Максимилианштрассе и Людвигштрассе

Церкви Фрауэнкирхе и Святого Михаила

Летняя резиденция Вительсбахов — Нимфенбург

Здание завода BMW и Олимпийский комплекс 1972 года

Традиции и особенности

Бавария славится не только пивом, но и традициями его потребления. Вы узнаете, какое пиво лучше сочетать с закусками, какие сорта подходят для дня, а какие — для вечера. Также мы обсудим, когда появляются в продаже новые сорта и почему они носят свои названия.

Для любителей пива

Если вы даже не были большим фанатом пива, после нашей дегустации вы обязательно сможете оценить его вкус. Пивной тур по Мюнхену станет настоящим наслаждением для каждого ценителя этого напитка!