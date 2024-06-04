Гастрономические экскурсии Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Хофбройхаус — самый большой пивной дом в мире»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
«В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации»
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
170 за всё до 7 чел.
«Божественное» пиво и монастырские традиции
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«Затем вас ждут гастрономические изыски монастырского трактира под историческими свободами 15 века и дегустация отличного местного пива»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • Д
    Дина
    10 февраля 2023
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
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    оценили. Умеет подстраивать себя под туристов, под их запросы. Провёл с нами больше 5 часов и видно, что Юрий просто любит свою работу! Честь ему и хвала!

  • С
    Софья
    16 апреля 2022
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
  • Е
    Елена
    3 февраля 2020
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
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    причем во многих моментах происходит полное погружение в конкретный исторический момент, и ты как будто своими глазами видишь описываемое событие. Маршрут составлен отлично, мы совершенно не устали, а искрометный юмор Юрия заставил 4 часа пролететь в один миг. Даже если Вы в Мюнхене не в первый раз, погуляйте по городу с Юрием и Вы точно узнаете много нового. Уточнение по теме: мы совместили обзорную пешую экскурсию по городу с пивным Мюнхеном.

  • С
    Светлана
    4 января 2020
    Пивной тур по Мюнхену
    Посетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
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    великолепно все рассказывала. Потом остановились в центре в самых ярких местах, связанных с баварской пивной культурой. Мы бы сами никогда не нашли и не посетили сами эти поистине яркие заведения. В одном из них заказали полноценный ужин! Пиво было супер!!! Такого в Москве нет. Веселые и счастливые вернулись в гостиницу. Экскурсия и для получения информации и для наслаждения. Большое спасибо Ольге за продуманный маршрут и наши эмоции! Рекомендую всем!

  • Е
    Евгения
    3 октября 2018
    Пивной тур по Мюнхену
    Замечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и шарм Мюнхена
  2. Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
  3. «Божественное» пиво и монастырские традиции
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  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 280. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мюнхена, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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