1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Хофбройхаус — самый большой пивной дом в мире»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
«В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации»
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«Затем вас ждут гастрономические изыски монастырского трактира под историческими свободами 15 века и дегустация отличного местного пива»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ДДина10 февраля 2023Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
- ССофья16 апреля 2022Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
- ЕЕлена3 февраля 2020Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
- ССветлана4 января 2020Пивной тур по МюнхенуПосетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
- ЕЕвгения3 октября 2018Пивной тур по МюнхенуЗамечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 280. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мюнхена, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024