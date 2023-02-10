1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
«Услышите, кто такие «штаммгасты», где разливают пиво Большой мюнхенской шестерки и что такое пивные сады»
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«Приглашаю вас совершить путешествие в монастырь Андекс, где вот уже 9 веков варят прекрасное баварское пиво»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
«Вас ждёт увлекательная прогулка в самом центре города, а ещё средневековые церкви, смотровые площадки, рестораны, пивоварни и места, скрытые от глаз большинства туристов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина10 февраля 2023Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
- ССофья16 апреля 2022Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
- ЕЕлена3 февраля 2020Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
- ССветлана4 января 2020Пивной тур по МюнхенуПосетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
- ЕЕвгения3 октября 2018Пивной тур по МюнхенуЗамечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Пивные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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