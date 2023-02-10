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великолепно все рассказывала. Потом остановились в центре в самых ярких местах, связанных с баварской пивной культурой. Мы бы сами никогда не нашли и не посетили сами эти поистине яркие заведения. В одном из них заказали полноценный ужин! Пиво было супер!!! Такого в Москве нет. Веселые и счастливые вернулись в гостиницу. Экскурсия и для получения информации и для наслаждения. Большое спасибо Ольге за продуманный маршрут и наши эмоции! Рекомендую всем!