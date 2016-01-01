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Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер

Анна Х.
Анна Х. – Гид из Нюрнберга
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по Ротенбург-об-дер-Тауберу.

Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: можем начать даже у Вашего отеля-в Ротенбурге любой уголок пронизан историей 📖 и есть, что поведать туристам!
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Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер

Что вы увидите

  • Центральная площадь
  • Городской парк
  • Церковь св. Иакова и госпиталь святого духа
  • Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем центральную площадь и городской парк 🌳, церковь ⛪ св. Иакова и госпиталь святого духа, бастионы, башни и крепостную стену.
Прогулка по которой станет обязательной составляющей нашей экскурсии 🧭, здание ратуши и трактир господ!
Все достопримечательности 🏛️ перечислять не имеет смысла - здесь они на каждом шагу! Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики! Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Ротенбург-об-дер-Тауберу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Ротенбург-об-дер-Таубер, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".
Что входит
  • услуги гида
  • трехчасовая экскурсия по Ротенбург-об-дер-Таубер
Что не входит
  • личные расходы
  • трансфер до города и обратно обсуждается отдельно
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Х.
Анна Х.
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