Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем центральную площадь и городской парк 🌳, церковь ⛪ св. Иакова и госпиталь святого духа, бастионы, башни и крепостную стену.
Прогулка по которой станет обязательной составляющей нашей экскурсии 🧭, здание ратуши и трактир господ!
Все достопримечательности 🏛️ перечислять не имеет смысла - здесь они на каждом шагу! Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики! Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Ротенбург-об-дер-Тауберу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Ротенбург-об-дер-Таубер, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".
Что входит
услуги гида
трехчасовая экскурсия по Ротенбург-об-дер-Таубер
Что не входит
личные расходы
трансфер до города и обратно обсуждается отдельно
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.