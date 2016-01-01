Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем центральную площадь и городской парк 🌳, церковь ⛪ св. Иакова и госпиталь святого духа, бастионы, башни и крепостную стену.

Прогулка по которой станет обязательной составляющей нашей экскурсии 🧭, здание ратуши и трактир господ!

Все достопримечательности 🏛️ перечислять не имеет смысла - здесь они на каждом шагу! Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики! Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Ротенбург-об-дер-Тауберу - отличный вариант знакомства с городом! После нее вы точно будете знать, что такое Ротенбург-об-дер-Таубер, "с чем его едят" и что здесь едят! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей "инструкции по применению".