Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по старому городу Нюрнберга.

Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: можем

начать даже у Вашего отеля-в Нюрнберге любой уголок пронизан историей 📖, мне будет, что Вам рассказать!

Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем Нюрнбергскую крепость,

дом Дюрера, церковь ⛪ св. Себальда и церковь св. Лаврентия, старую Ратушу,

главную рыночную площадь с прекрасным колодцем и церковью Девы Марии,

сфотографируемся на фоне Нюрнбергских очков потрем заветное кольцо и

познакомимся с многочисленными фонтанами и колодцами! Успеем заглянуть в

"секретные" уголки и дворики!

Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Нюрнбергу-отличный вариант знакомства с городом!

После нее вы точно будете знать, что такое Нюрнберг, "с чем его едят" и что здесь едят!

Ведь гастрономическим предпочтениям будет повещена отдельная глава нашей "инструкции по применению".