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Нюрнберг - инструкция по применению

Анна Х.
Анна Х. – Гид из Нюрнберга
Нюрнберг - инструкция по применению
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €90 за экскурсию

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Нюрнберг - инструкция по применению
Нюрнберг - инструкция по применению

Что вы увидите

  • Городская ратуша
  • Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по старому городу Нюрнберга.
Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: можем
начать даже у Вашего отеля-в Нюрнберге любой уголок пронизан историей 📖, мне будет, что Вам рассказать!
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем Нюрнбергскую крепость,
дом Дюрера, церковь ⛪ св. Себальда и церковь св. Лаврентия, старую Ратушу,
главную рыночную площадь с прекрасным колодцем и церковью Девы Марии,
сфотографируемся на фоне Нюрнбергских очков потрем заветное кольцо и
познакомимся с многочисленными фонтанами и колодцами! Успеем заглянуть в
"секретные" уголки и дворики!
Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Нюрнбергу-отличный вариант знакомства с городом!
После нее вы точно будете знать, что такое Нюрнберг, "с чем его едят" и что здесь едят!
Ведь гастрономическим предпочтениям будет повещена отдельная глава нашей "инструкции по применению".
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Нюрнберг - инструкция по применению
Нюрнберг - инструкция по применению

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Х.
Анна Х.
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