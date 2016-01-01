Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по старому городу Нюрнберга.
Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: можем
начать даже у Вашего отеля-в Нюрнберге любой уголок пронизан историей 📖, мне будет, что Вам рассказать!
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем Нюрнбергскую крепость,
дом Дюрера, церковь ⛪ св. Себальда и церковь св. Лаврентия, старую Ратушу,
главную рыночную площадь с прекрасным колодцем и церковью Девы Марии,
сфотографируемся на фоне Нюрнбергских очков потрем заветное кольцо и
познакомимся с многочисленными фонтанами и колодцами! Успеем заглянуть в
"секретные" уголки и дворики!
Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Нюрнбергу-отличный вариант знакомства с городом!
После нее вы точно будете знать, что такое Нюрнберг, "с чем его едят" и что здесь едят!
Ведь гастрономическим предпочтениям будет повещена отдельная глава нашей "инструкции по применению".