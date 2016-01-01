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Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!

5
2 отзыва
Светлана Н.
Светлана Н. – Гид из Нюрнберга
На обзорной экскурсии 🧭 по Нюрнбергу вы увидите основные достопримечательности 🏛️ города: одну из первых лютеранских церквей Германии, крепость с панорамным видом на город 🏙️, рыночную площадь, где ежегодно проходят рождественские ярмарки.

После прогулки вы сможете посетить один из музеев – Нюрнбергского процесса, игрушек или Альбрехта Дюрера.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.15 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €100 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!

Что вы увидите

  • Дворик ремесленников
  • Церковь Святого Лаврентия
  • Церковь Девы Марии
  • Церковь Святого Себальда
  • Нюрнбергская крепость
  • Рыночная площадь
  • Ратуша
  • Дом музей Дюрера
  • Историческая миля
Нюрнберг - самое интересное! (2. 15)
Нюрнберг - самый немецкий из всех немецких городов
Германии, город 🏙️ с крепостной стеной 15 века, средневековым замком возвышающимся над историческим центром, со смотровой площадки которого открывается прекрасная панорама на старый город, с готическими церквями и множеством великолепных фонтанов.
Нюрнберг имеет богатую историю 📖, это родина немецкой железной дороги, город игрушек и карандашей. В Нюрнберге проходили имперские съезды и начинали своё правление все Германские императоры, здесь же проводились нацистские съезды и Нюрнбергский процесс.
В декабре здесь проходит самый известный рождественский рынок, а нюрнбергские пряники, знаменитые Нюрнбергские сосиски и знаменитое красное пиво вы можете отведать в любое время года.
Мы посетим с вами все "обязательные" достопримечательности 🏛️, а также другие прекрасные уголки старого города и узнаем об истории города и его жителях.
По ходу экскурсии 🧭 я покажу вам места где вы можете отведать национальную кухню 🥧, выпить 🍹 местного пива и основные торговые улицы.
Здесь вам будет интересно посетить кинотеатр с куполообразным экраном Cinecita, аквапарк с термальными водами и множеством горок, в котором находится самая большая сауна в Европе, зоопарк, Германский национальный музей 🖼, музей истории фашизма и партийных съездов (Dokumentationszentrum), музей в здании где проходил Нюрнбергский процесс (Memorium Nürnberger Prozesse), знаменитый музей игрушек, музей Альбрехта Дюрера (почти во всех имеется русский аудиогид), а также множество других интересных музеев и конечно же побродить по магазинам которых в центре города большое множество.
Если вы на машине, то недалеко есть развлекательные парки 🌳, которые будет интересно посетить с детьми, например: PlaymobilFunPark, SchlossThurn, Geiselwind.
При необходимости встречу на вокзале из Мюнхена или другого города (возможность доехать на дешевом билете Bayernticket или Wochenendeticket который действует на несколько человек целый день).
Нюрнберг никого не оставит равнодушным и подарит вам множество приятных и незабываемых впечатлений. Вы почувствуйте заряд положительной энергии и захотите приехать сюда снова.
Добро пожаловать!
Что входит
  • Услуги гида
  • экскурсия по городу
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Königstraße 93, 90402, Nürnberg
Место завершения
🏁 По договоренности
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Н.
Светлана Н.
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