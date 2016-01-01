Нюрнберг - самое интересное! (2. 15)

Нюрнберг - самый немецкий из всех немецких городов

Германии, город 🏙️ с крепостной стеной 15 века, средневековым замком возвышающимся над историческим центром, со смотровой площадки которого открывается прекрасная панорама на старый город, с готическими церквями и множеством великолепных фонтанов.

Нюрнберг имеет богатую историю 📖, это родина немецкой железной дороги, город игрушек и карандашей. В Нюрнберге проходили имперские съезды и начинали своё правление все Германские императоры, здесь же проводились нацистские съезды и Нюрнбергский процесс.

В декабре здесь проходит самый известный рождественский рынок, а нюрнбергские пряники, знаменитые Нюрнбергские сосиски и знаменитое красное пиво вы можете отведать в любое время года.

Мы посетим с вами все "обязательные" достопримечательности 🏛️, а также другие прекрасные уголки старого города и узнаем об истории города и его жителях.

По ходу экскурсии 🧭 я покажу вам места где вы можете отведать национальную кухню 🥧, выпить 🍹 местного пива и основные торговые улицы.

Здесь вам будет интересно посетить кинотеатр с куполообразным экраном Cinecita, аквапарк с термальными водами и множеством горок, в котором находится самая большая сауна в Европе, зоопарк, Германский национальный музей 🖼, музей истории фашизма и партийных съездов (Dokumentationszentrum), музей в здании где проходил Нюрнбергский процесс (Memorium Nürnberger Prozesse), знаменитый музей игрушек, музей Альбрехта Дюрера (почти во всех имеется русский аудиогид), а также множество других интересных музеев и конечно же побродить по магазинам которых в центре города большое множество.

Если вы на машине, то недалеко есть развлекательные парки 🌳, которые будет интересно посетить с детьми, например: PlaymobilFunPark, SchlossThurn, Geiselwind.

При необходимости встречу на вокзале из Мюнхена или другого города (возможность доехать на дешевом билете Bayernticket или Wochenendeticket который действует на несколько человек целый день).

Нюрнберг никого не оставит равнодушным и подарит вам множество приятных и незабываемых впечатлений. Вы почувствуйте заряд положительной энергии и захотите приехать сюда снова.

Добро пожаловать!