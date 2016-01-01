Алла С. проводит ещё 4 экскурсии

Недалеко от Нюрнберга находится парк 🌳 для детей Плеймобиль, в который едут дети со всей Европы. Там ребенок почувствует себя пиратом огромного корабля или золотоискателем или индейцем. Там есть горки, песочницы, лестницы, веревки, фонтаны и фонтанчики. Там есть все, о чем мы даже не мечтали в нашем детстве. И взрослые почувствуют себя тоже маленькими, потому что они попадут в другое измерение. Плеймобиль — это праздник, это детская мечта, которая осуществляется.

Для взрослых, которые выросли без Плеймобиля, короткая справка. Плеймобиль — это фирма, которая делает конструкции для маленьких детей.