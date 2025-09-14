Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
15 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Потсдам
Потсдам очарует вас своими дворцами и парками. Узнайте, как жили прусские короли и какие тайны хранит этот город
22 сен в 10:30
9 окт в 10:30
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
