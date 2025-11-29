Мои заказы

Экскурсии Потсдама об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Потсдаме на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Потсдам и парк Сан-Суси
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Знакомство с Потсдамом
Пешая
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    29 ноября 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Все прошло замечательно. Очень довольны
  • A
    Audrius
    26 октября 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Мы с друзьями остались очень довольны экскурсией по Потсдаму. Экскурсовод Екатерина очень интересно, чутко и живо рассказывала нам о городе, а также о жизни короля Фридриха. Парк Сан-Суси оставил неизгладимое впечатление. Спасибо за приятную и познавательную прогулку.
  • Е
    Екатерина
    18 октября 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Добрый день,
    Сегодня гуляли с Екатериной по Потсдаму и остались очень довольны. С двумя детьми это оптимальная по продолжительности экскурсия. Посмотрели
    всё самое важное в центре города и прогулялись по парку. Всё это сопровождалось историческими, архитектурными справками и современными наблюдениями. Очень интересно, познавательно, расслаблено и насыщенно. Большое спасибо! Екатерина - приятный человек и грамотный экскурсовод, который искренне заботится о туристах:))

  • Н
    Нарина
    15 августа 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Спасибо большое, Екатерине! Великолепный гид, профессионал, узнали много нового и интересного о Потсдаме🙏
    Красивейший город и потрясающий дворец!
    Очень рекомендую Екатерину 🌷
  • И
    Ирина
    28 июля 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную обзорную экскурсию в Потсдаме и Сан Суси. Приятная прогулка, увлекательное повествование. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    6 июля 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Очень понравилась экскурсия. Было интересно и взрослым, и ребёнку.
  • Я
    Яна
    3 июня 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию!
    Подбирала гида для руководителя и компании его друзей. Екатерина - прекрасный рассказчик, способный найти подход к любой группе! Сердечно благодарю!
  • к
    катя
    6 мая 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Екатерина нам показала Потсдам, как какой- то сказочный город, и длительная прогулка пролетела под прекрасным впечатлением, покрыв огромное расстояние по шагомеру, что тоже очень порадовало,и прекрасное знание истории гидом очень увлекло в глубь веков и очаровало
  • А
    Андрей
    8 апреля 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Екатерина - прекрасный рассказчик, сочетающий глубокие профессиональные знания в архитектуре с увлекательными историческими анекдотами, обязательно снова куда-нибудь с ней съездим.
  • И
    Инна
    19 марта 2025
    Потсдам и парк Сан-Суси
    Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали.
    Гид была настоящим профессионалом,
    она интересно и доступно рассказывала об истории и культуре места.
    Все было четко спланировано, не было никаких накладок.
    Экскурсия прошла в дружеской и непринужденной обстановке.
    Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний. Спасибо за прекрасную экскурсию!

  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
    Россией - беспроигрышный вариант для интересной экскурсии на русском языке) Непременно посетим и другие экскурсии с Татьяной, когда приедем в Берлин в следующий раз. Спасибо!

  • Е
    Елена
    28 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
    и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой.
    Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)

  • Н
    Надежда
    22 августа 2019
    Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Потсдаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Потсдам и парк Сан-Суси
  2. Потсдам: энциклопедия прусских королей
  3. Знакомство с Потсдамом
Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в декабре 2025
Сейчас в Потсдаме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 225. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Потсдаме (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 17 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль