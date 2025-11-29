Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь29 ноября 2025Все прошло замечательно. Очень довольны
- AAudrius26 октября 2025Мы с друзьями остались очень довольны экскурсией по Потсдаму. Экскурсовод Екатерина очень интересно, чутко и живо рассказывала нам о городе, а также о жизни короля Фридриха. Парк Сан-Суси оставил неизгладимое впечатление. Спасибо за приятную и познавательную прогулку.
- ЕЕкатерина18 октября 2025Добрый день,
Сегодня гуляли с Екатериной по Потсдаму и остались очень довольны. С двумя детьми это оптимальная по продолжительности экскурсия. Посмотрели
- ННарина15 августа 2025Спасибо большое, Екатерине! Великолепный гид, профессионал, узнали много нового и интересного о Потсдаме🙏
Красивейший город и потрясающий дворец!
Очень рекомендую Екатерину 🌷
- ИИрина28 июля 2025Огромное спасибо Екатерине за прекрасную обзорную экскурсию в Потсдаме и Сан Суси. Приятная прогулка, увлекательное повествование. Рекомендую.
- ССветлана6 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Было интересно и взрослым, и ребёнку.
- ЯЯна3 июня 2025Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию!
Подбирала гида для руководителя и компании его друзей. Екатерина - прекрасный рассказчик, способный найти подход к любой группе! Сердечно благодарю!
- ккатя6 мая 2025Екатерина нам показала Потсдам, как какой- то сказочный город, и длительная прогулка пролетела под прекрасным впечатлением, покрыв огромное расстояние по шагомеру, что тоже очень порадовало,и прекрасное знание истории гидом очень увлекло в глубь веков и очаровало
- ААндрей8 апреля 2025Екатерина - прекрасный рассказчик, сочетающий глубокие профессиональные знания в архитектуре с увлекательными историческими анекдотами, обязательно снова куда-нибудь с ней съездим.
- ИИнна19 марта 2025Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали.
Гид была настоящим профессионалом,
- ММарина7 мая 2024Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
- ЕЕлена28 августа 2019Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
- ННадежда22 августа 2019Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Потсдаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в декабре 2025
Сейчас в Потсдаме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 225. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Потсдаме (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 17 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль