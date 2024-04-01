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Знакомство с Потсдамом
Прогуляться по известному пригороду Берлина и открыть его шарм и историю
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17 мар в 09:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 апреля 2024Понравилась экскурсия по Потсдаму. Красивый, спокойный город, множество интересных мест. Можно брать экскурсию на целый день. Не пожалеете.
Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «Популярные места»
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