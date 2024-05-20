Индивидуальная
2 часа
Ключи от Регенсбурга
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из древнейших городов Германии
10 июня в 20:00
11 июня в 10:00
€135 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Регенсбург: древний и современный
О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО - на обзорной прогулке
Начало: У главного вокзала Регенсбурга или по договореннос...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€182 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Регенсбург - инструкция по применению
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна20 мая 2024Огромное спасибо Наташе за интересную экскурсию! За 2 часа мы получили много информации и эмоций от действительно "живого" общения, которое Наташа организовала в этом прекрасном баварском городе с его уютной атмосферой!
- GGennady15 мая 2024Огромная благодарность Наташе за незабываемые групповые экскурсии!!!
- TTatjana17 сентября 2023Добрый день,наша экскурсия прошла замечательно, за два часа Наталья успела нам показать многие интересные места этого прекрасного города и рассказать
- ЕЕлена31 октября 2019Огромное спасибо Марине!!! Профессионал своего дела, деликатный и интересный собеседник и замечательный человек. Интересно, важно, индивидуальный подход к каждой ситуации.
Ответы на вопросы от путешественников по Регенсбургу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Регенсбургу в июне 2024
Сейчас в Регенсбурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 182. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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