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важные моменты связанные с этими местами. Этот город требует немного больше времени,чем один день, чтобы охватить и увидеть все самое интересное. Обязательно посетим этот красивый и интереснейший город ещё раз. По совету Натальи мы попали на ужин в Spital Garten. Были приятно удивлены очень добрым и открытым обслуживанием. Ужин был потрясающе вкусным. Спасибо Наталья за хорошую экскурсию🙌