Индивидуальные экскурсии в Регенсбурге с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Регенсбурге на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Ключи от Регенсбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ключи от Регенсбурга
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из древнейших городов Германии
10 июня в 20:00
11 июня в 10:00
135 за всё до 8 чел.
Регенсбург: древний и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Регенсбург: древний и современный
О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО - на обзорной прогулке
Начало: У главного вокзала Регенсбурга или по договореннос...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
182 за всё до 7 чел.
Регенсбург - инструкция по применению
Индивидуальная
2 часа
Регенсбург - инструкция по применению
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    20 мая 2024
    Ключи от Регенсбурга
    Огромное спасибо Наташе за интересную экскурсию! За 2 часа мы получили много информации и эмоций от действительно "живого" общения, которое Наташа организовала в этом прекрасном баварском городе с его уютной атмосферой!
  • G
    Gennady
    15 мая 2024
    Ключи от Регенсбурга
    Огромная благодарность Наташе за незабываемые групповые экскурсии!!!
  • T
    Tatjana
    17 сентября 2023
    Ключи от Регенсбурга
    Добрый день,наша экскурсия прошла замечательно, за два часа Наталья успела нам показать многие интересные места этого прекрасного города и рассказать
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    важные моменты связанные с этими местами. Этот город требует немного больше времени,чем один день, чтобы охватить и увидеть все самое интересное. Обязательно посетим этот красивый и интереснейший город ещё раз. По совету Натальи мы попали на ужин в Spital Garten. Были приятно удивлены очень добрым и открытым обслуживанием. Ужин был потрясающе вкусным. Спасибо Наталья за хорошую экскурсию🙌

  • Е
    Елена
    31 октября 2019
    Регенсбург: древний и современный
    Огромное спасибо Марине!!! Профессионал своего дела, деликатный и интересный собеседник и замечательный человек. Интересно, важно, индивидуальный подход к каждой ситуации.
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    С Мариной было две экскурсии Регенсбург (заезд в Вельтенбург) и Резиденция и обе восхитительны. Сказочный город, вкусное пиво и потрясающей красоты Аббатство и Дунай. Марина, спасибо Вам огромное, что были нашим проводником, самый лучший наш гид в Германии. Очень хотим вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Регенсбургу в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Регенсбургу в июне 2024
Сейчас в Регенсбурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 182. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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