Трансфер из аэропорта Афин в центр города, или в любою точку:порты, отели, достопримечательности. Вы можете заказать такси или минивэн.
Для лучшего обслуживания, укажите количеств мест и размер вашего багажа заранее, возможно заказать детское кресло.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферТрансфер из аэропорта Афин в центр города, или в любою точку:порты, отели, достопримечательности. Вы можете заказать такси или Van. Для лучшего обслуживания, укажите количеств мест и размер вашего багажа заранее, возможно заказать детское кресло. Важно:
- Следует заказать трансфер минимум за 24 часа.
- Ваше бронирование действительно после подтверждения по электронной почте.
- Обязательно указать дату и номер рейса,количество человек, количество багажа и куда вы едете.
Круглосуточно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Питьевая вода
- Wi-fi
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный Аэропорт Афины
Завершение: Ваш отель или квартира
Когда и сколько длится?
Когда: Круглосуточно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
