Стильные фотографии из путешествия в Афины - лучший сувенир. Прогулка охватывает фотогеничные уголки города: неформальные районы, цветочные улочки и стильные заведения. Проводник подскажет лучшие фото-точки и позы, расскажет о традициях и жизни современных греков. Это шанс увидеть Афины с нового ракурса и пополнить ленту классными кадрами. В завершение, вы получите рекомендации по вкусным местам и развлечениям

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Неформальные Афины:

Район граффити Псири — квартал для творческих идей, молодежных движений и креатива. В центре внимания и на фото окажутся художественные галереи, творческие пространства и уличное искусство.

Цветочные узкие улочки:

Район Анафиотика, который напомнит греческие острова. Повсюду вам встретятся разноцветные двери и окна, белые дома, увитые зеленью и цветочные композиции.

Район Плака у подножия Акрополя с кукольными домиками и неоклассическими зданиями, также утопающий в цветах.

Стильное заведение:

Кафе с прекрасным интерьером или видом на Афины с высоты — идеально для фото кофе и сладостей на фоне панорамы города.

Или

Самый старый бар Афин для фотографий с бокалом вина или коктейлем.

Куда бы мы ни отправились, я подскажу лучшие фото-точки и позы для фотографий.

Полезные рекомендации и рассказы о греках

Прогулка пройдёт в дружеской атмосфере: её наполнят мои рассказы о традициях Греции и о жизни современных Афин. Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов. Откроете секреты местного быта и развеете мифы о танце «сиртаки» и греческом салате. И конечно, я посоветую, где поесть, куда сходить ночью и где полюбоваться панорамами.

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам, которые любят фотографировать, хотят увидеть небанальные места Афин и понять, чем дышит современный город.