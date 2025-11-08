Погрузитесь в атмосферу Афин, исследуя креативные районы и уютные кафе. Откройте для себя уникальные фото-точки и узнайте о жизни греков
Стильные фотографии из путешествия в Афины - лучший сувенир.
Прогулка охватывает фотогеничные уголки города: неформальные районы, цветочные улочки и стильные заведения. Проводник подскажет лучшие фото-точки и позы, расскажет о традициях и жизни современных греков. Это шанс увидеть Афины с нового ракурса и пополнить ленту классными кадрами. В завершение, вы получите рекомендации по вкусным местам и развлечениям
Неформальные Афины: Район граффити Псири — квартал для творческих идей, молодежных движений и креатива. В центре внимания и на фото окажутся художественные галереи, творческие пространства и уличное искусство.
Цветочные узкие улочки: Район Анафиотика, который напомнит греческие острова. Повсюду вам встретятся разноцветные двери и окна, белые дома, увитые зеленью и цветочные композиции.
Район Плака у подножия Акрополя с кукольными домиками и неоклассическими зданиями, также утопающий в цветах.
Стильное заведение: Кафе с прекрасным интерьером или видом на Афины с высоты — идеально для фото кофе и сладостей на фоне панорамы города. Или Самый старый бар Афин для фотографий с бокалом вина или коктейлем.
Куда бы мы ни отправились, я подскажу лучшие фото-точки и позы для фотографий.
Полезные рекомендации и рассказы о греках
Прогулка пройдёт в дружеской атмосфере: её наполнят мои рассказы о традициях Греции и о жизни современных Афин. Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов. Откроете секреты местного быта и развеете мифы о танце «сиртаки» и греческом салате. И конечно, я посоветую, где поесть, куда сходить ночью и где полюбоваться панорамами.
Кому подойдёт прогулка
Путешественникам, которые любят фотографировать, хотят увидеть небанальные места Афин и понять, чем дышит современный город.
Елена — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 1402 туристов
Я Елена. Живу в Афинах с 2016 года и полюбила этот город всей душой. Окончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах читать дальше
культурные и исторические мероприятия.
Моя главная миссия — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, запахами и звуками. Так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — место, где древность и современность так гармонично слились воедино, где каждый найдёт себе место.
Фотографии от путешественников
А
Александр
8 ноя 2025
Было приятно пообщаться и погулять с Еленой. Спасибо за интересную экскурсию.
Olga
13 окт 2025
Спасибо Елене за незабываемую экскурсию, легкую и увлекательную. Я уже была в Афинах и хотелось посмотреть что-то новое. Открыла для себя Анафиотику! Потрясающие виды на Афины. Шикарная фотосессия🙂Всем рекомендую. Обязательно в свой очередной приезд пойду по новым экскурсиям только с Еленой! 🙂
Y
Yulia
6 сен 2025
Мы в восторге от прогулки по Афинам с гидом Еленой! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в самые живописные и скрытые уголки города, которые вряд ли удалось бы читать дальше
найти самостоятельно. Елена настоящий профессионал и страстный рассказчик, она не только делилась увлекательными историями и интересными фактами, но и создавалась ощущение, будто ты путешествуешь с хорошим другом, который знает все секреты города. Каждый момент был наполнен красотой и атмосферой, а виды и места, которые мы посетили, оставили незабываемое впечатление. Особенно ценю индивидуальный подход и внимание к деталям, благодаря чему экскурсия стала не просто прогулкой, а настоящим погружением в атмосферу Афин. Благодаря ей мы увидели Афины с совершенно новой стороны. От уютных улочек и живописных двориков до смотровых площадок с потрясающими видами. Всё было организовано идеально, прогулка прошла в комфортном темпе, и при этом мы узнали массу интересных фактов и историй. Если хотите открыть для себя настоящие сокровища Афин и провести время с замечательным гидом, рекомендую экскурсию с Еленой!
А
Анна
15 авг 2025
Невероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые вы сами вряд ли найдёте, спокойные остановки для большого количества фото!!! Огромное спасибо! Подача материала легкая и интересная. Темп прогулки спокойный. Красота Афин завораживает!
М
Марина
2 авг 2025
Получилась замечательная прогулка и экскурсия 😍 долго выбирала гида и выбрала самого лучшего! А фотографии!!!! Если вы хотите получить еще невероятно красивые фото себя, особенно, если путешествуете в одиночку, то вам точно к Елене! Спасибо!!!!!
А
Александр
24 июл 2025
Спасибо! Отлично провели время! Интересный был день:))
Юлиана
17 июн 2025
Это самый лучший гид, которого я когда либо встречала) путешествую много, но чтоб человек настолько был влюблен в то, что делает, и давал возможность другим влюбиться в Афины, в их читать дальше
историю - это впервые) Очень интересная подача истории, так, чтоб мы не заскучали, а именно вслушивались, запоминали и провели время не только с пользой, но и с удовольствием) Мы не ходили по местам массового скопления людей, посещали места с красивыми видами и слушали историю)
Б
Борис
18 мая 2025
Очень понравилось, спасибо. Квалифицированный гид, любящий своё дело. Очень гибкий, весь ориентирован на клиента. Нестандартный маршрут, узнали много нового
Эльмира
16 мая 2025
Классно погуляли с Еленой. Прогулка и рассказ были легкими, без перегруза, много про современные Афины. Посмотрели очень фотогеничные районы, Елена еще и отлично нас пофоткала. Также дала дополнительные рекомендации, куда сходить и ответила на все вопросы
П
Полина
11 мая 2025
Экскурсовод прекрасна: быстро договорилась о встрече в удобном месте, подстроилась под наши интересы, легко меняла маршрут и добавляла интересных фактов. Прекрасные виды и приятное общение превратили вечер в незабываемый! Остались читать дальше
замечательные фото. Илона даже задержалась с нами почти на полчаса, показывая афинский филиал Санторини, и посоветовала, куда и как добраться в интересные места) С удовольствием обращусь вновь, когда буду в Афинах.
И
Ирина
29 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Всё было просто и интересно. Повезло с погодой. Экскурсия необычная, необыденная. Датами не грузит. Много узнали нового из жизни простых греков.
Е
Евгений
28 мар 2025
Елена показала нам Афины с необычной стороны - мы прошлись по району Псири с его необычными и яркими граффити, по уютному району Плака и заглянули на кусочек Циклад у подножия Акрополя в районе Анафиотика. Во время всей прогулки Елена рассказывала интересные факты о городе, его истории и жителях. Нам очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет узнать больше о современных Афинах.
Марина
26 мар 2025
Прекрасная очень фотогеничеая экскурсия с прекрасными видами,улочками и ракурсами,куда бы сам очень вряд ди добрался. Обожаю такие. Елена прекрасный легкмй оасссказчик. И потрясающий фотограф-локации и ракурсы. Еще мне пришлось уйти с части экскурсии,т. читать дальше
к. мой котэ решил внезапно заболеть и я была на нервах и телефонах, моя подруга продолжила экскурсию и осталась масса впечатлений и фотографий. При этом Елена снизила стоимость экскурсии без всякой нашей просьбы,учитывая обстоятельства,такую. человечность очень ценю!!!.. и в следующий раз в Афинах обязательно досмотрю:)
К
Константин
12 янв 2025
В целом тоже пойдет, неспешно погуляли с приятным диалогом.
Наталья
29 дек 2024
Эта прогулка с Еленой была очень интересная. Получили массу удовольствия, очень много интересных фактов и мест увидели. Спасибо огромное за экскурсию