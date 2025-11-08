Мои заказы

Прогулка по стильным Афинам

Погрузитесь в атмосферу Афин, исследуя креативные районы и уютные кафе. Откройте для себя уникальные фото-точки и узнайте о жизни греков
Стильные фотографии из путешествия в Афины - лучший сувенир.

Прогулка охватывает фотогеничные уголки города: неформальные районы, цветочные улочки и стильные заведения. Проводник подскажет лучшие фото-точки и позы, расскажет о традициях и жизни современных греков. Это шанс увидеть Афины с нового ракурса и пополнить ленту классными кадрами. В завершение, вы получите рекомендации по вкусным местам и развлечениям
5
61 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото-точки
  • 🌸 Цветочные улочки
  • ☕ Стильные кафе и бары
  • 📚 Интересные рассказы о греках
  • 🎨 Креативные районы
  • 🍽️ Рекомендации по местам
Прогулка по стильным Афинам© Елена
Прогулка по стильным Афинам© Елена
Прогулка по стильным Афинам© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя16
ноя18
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Гази
  • Псири
  • Анафиотика
  • Плака

Описание экскурсии

Неформальные Афины:
Район граффити Псири — квартал для творческих идей, молодежных движений и креатива. В центре внимания и на фото окажутся художественные галереи, творческие пространства и уличное искусство.

Цветочные узкие улочки:
Район Анафиотика, который напомнит греческие острова. Повсюду вам встретятся разноцветные двери и окна, белые дома, увитые зеленью и цветочные композиции.

Район Плака у подножия Акрополя с кукольными домиками и неоклассическими зданиями, также утопающий в цветах.

Стильное заведение:
Кафе с прекрасным интерьером или видом на Афины с высоты — идеально для фото кофе и сладостей на фоне панорамы города.
Или
Самый старый бар Афин для фотографий с бокалом вина или коктейлем.

Куда бы мы ни отправились, я подскажу лучшие фото-точки и позы для фотографий.

Полезные рекомендации и рассказы о греках

Прогулка пройдёт в дружеской атмосфере: её наполнят мои рассказы о традициях Греции и о жизни современных Афин. Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов. Откроете секреты местного быта и развеете мифы о танце «сиртаки» и греческом салате. И конечно, я посоветую, где поесть, куда сходить ночью и где полюбоваться панорамами.

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам, которые любят фотографировать, хотят увидеть небанальные места Афин и понять, чем дышит современный город.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 1402 туристов
Я Елена. Живу в Афинах с 2016 года и полюбила этот город всей душой. Окончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах
читать дальше

культурные и исторические мероприятия. Моя главная миссия — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, запахами и звуками. Так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — место, где древность и современность так гармонично слились воедино, где каждый найдёт себе место.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Анна)Прогулка по стильным Афинам (Марина)Прогулка по стильным Афинам (Полина)Прогулка по стильным Афинам (Полина)Прогулка по стильным Афинам (Полина)Прогулка по стильным Афинам (Марина)Прогулка по стильным Афинам (Марина)Прогулка по стильным Афинам (Марина)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Konstantin)Прогулка по стильным Афинам (Оксана)Прогулка по стильным Афинам (Оксана)Прогулка по стильным Афинам (Оксана)Прогулка по стильным Афинам (Дарья)Прогулка по стильным Афинам (Дарья)Прогулка по стильным Афинам (Дарья)
А
Александр
8 ноя 2025
Было приятно пообщаться и погулять с Еленой. Спасибо за интересную экскурсию.
Olga
Olga
13 окт 2025
Спасибо Елене за незабываемую экскурсию, легкую и увлекательную. Я уже была в Афинах и хотелось посмотреть что-то новое. Открыла для себя Анафиотику! Потрясающие виды на Афины. Шикарная фотосессия🙂Всем рекомендую. Обязательно в свой очередной приезд пойду по новым экскурсиям только с Еленой! 🙂
Y
Yulia
6 сен 2025
Мы в восторге от прогулки по Афинам с гидом Еленой! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в самые живописные и скрытые уголки города, которые вряд ли удалось бы
читать дальше

найти самостоятельно.
Елена настоящий профессионал и страстный рассказчик, она не только делилась увлекательными историями и интересными фактами, но и создавалась ощущение, будто ты путешествуешь с хорошим другом, который знает все секреты города.
Каждый момент был наполнен красотой и атмосферой, а виды и места, которые мы посетили, оставили незабываемое впечатление. Особенно ценю индивидуальный подход и внимание к деталям, благодаря чему экскурсия стала не просто прогулкой, а настоящим погружением в атмосферу Афин.
Благодаря ей мы увидели Афины с совершенно новой стороны. От уютных улочек и живописных двориков до смотровых площадок с потрясающими видами. Всё было организовано идеально, прогулка прошла в комфортном темпе, и при этом мы узнали массу интересных фактов и историй.
Если хотите открыть для себя настоящие сокровища Афин и провести время с замечательным гидом, рекомендую экскурсию с Еленой!

А
Анна
15 авг 2025
Невероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые вы сами вряд ли найдёте, спокойные остановки для большого количества фото!!! Огромное спасибо! Подача материала легкая и интересная. Темп прогулки спокойный. Красота Афин завораживает!
Невероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые выНевероятная экскурсия, которая сочетает в себе новые культурные и исторические знания, невероятно красивые уголки, которые вы
М
Марина
2 авг 2025
Получилась замечательная прогулка и экскурсия 😍 долго выбирала гида и выбрала самого лучшего! А фотографии!!!! Если вы хотите получить еще невероятно красивые фото себя, особенно, если путешествуете в одиночку, то вам точно к Елене! Спасибо!!!!!
Получилась замечательная прогулка и экскурсия 😍 долго выбирала гида и выбрала самого лучшего! А фотографии!!!! Если
А
Александр
24 июл 2025
Спасибо! Отлично провели время!
Интересный был день:))
Юлиана
Юлиана
17 июн 2025
Это самый лучший гид, которого я когда либо встречала) путешествую много, но чтоб человек настолько был влюблен в то, что делает, и давал возможность другим влюбиться в Афины, в их
читать дальше

историю - это впервые)
Очень интересная подача истории, так, чтоб мы не заскучали, а именно вслушивались, запоминали и провели время не только с пользой, но и с удовольствием)
Мы не ходили по местам массового скопления людей, посещали места с красивыми видами и слушали историю)

Б
Борис
18 мая 2025
Очень понравилось, спасибо. Квалифицированный гид, любящий своё дело. Очень гибкий, весь ориентирован на клиента. Нестандартный маршрут, узнали много нового
Эльмира
Эльмира
16 мая 2025
Классно погуляли с Еленой. Прогулка и рассказ были легкими, без перегруза, много про современные Афины. Посмотрели очень фотогеничные районы, Елена еще и отлично нас пофоткала. Также дала дополнительные рекомендации, куда сходить и ответила на все вопросы 🩶
П
Полина
11 мая 2025
Экскурсовод прекрасна: быстро договорилась о встрече в удобном месте, подстроилась под наши интересы, легко меняла маршрут и добавляла интересных фактов. Прекрасные виды и приятное общение превратили вечер в незабываемый! Остались
читать дальше

замечательные фото. Илона даже задержалась с нами почти на полчаса, показывая афинский филиал Санторини, и посоветовала, куда и как добраться в интересные места) С удовольствием обращусь вновь, когда буду в Афинах.

Экскурсовод прекрасна: быстро договорилась о встрече в удобном месте, подстроилась под наши интересы, легко меняла маршрутЭкскурсовод прекрасна: быстро договорилась о встрече в удобном месте, подстроилась под наши интересы, легко меняла маршрутЭкскурсовод прекрасна: быстро договорилась о встрече в удобном месте, подстроилась под наши интересы, легко меняла маршрут
И
Ирина
29 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Всё было просто и интересно. Повезло с погодой. Экскурсия необычная, необыденная. Датами не грузит.
Много узнали нового из жизни простых греков.
Е
Евгений
28 мар 2025
Елена показала нам Афины с необычной стороны - мы прошлись по району Псири с его необычными и яркими граффити, по уютному району Плака и заглянули на кусочек Циклад у подножия Акрополя в районе Анафиотика. Во время всей прогулки Елена рассказывала интересные факты о городе, его истории и жителях. Нам очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет узнать больше о современных Афинах.
Марина
Марина
26 мар 2025
Прекрасная очень фотогеничеая экскурсия с прекрасными видами,улочками и ракурсами,куда бы сам очень вряд ди добрался. Обожаю такие.
Елена прекрасный легкмй оасссказчик.
И потрясающий фотограф-локации и ракурсы.
Еще мне пришлось уйти с части экскурсии,т.
читать дальше

к. мой котэ решил внезапно заболеть и я была на нервах и телефонах, моя подруга продолжила экскурсию и осталась масса впечатлений и фотографий.
При этом Елена снизила стоимость экскурсии без всякой нашей просьбы,учитывая обстоятельства,такую. человечность очень ценю!!!.. и в следующий раз в Афинах обязательно досмотрю:)

К
Константин
12 янв 2025
В целом тоже пойдет, неспешно погуляли с приятным диалогом.
Наталья
Наталья
29 дек 2024
Эта прогулка с Еленой была очень интересная. Получили массу удовольствия, очень много интересных фактов и мест увидели. Спасибо огромное за экскурсию

Входит в следующие категории Афин

Похожие экскурсии из Афин

Историческое сердце Афин
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 ноя в 15:00
€520 за всё до 4 чел.
Афины для детей и взрослых
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€145 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Афин
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Афинам
Узнайте, как зародилась демократия и какие мифы скрывают афинские холмы. Откройте для себя философов, амазонок и муз в этом удивительном городе
Начало: У памятника Мелине Меркури
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Афинах