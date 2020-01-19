Прогулка вверх тормашками: от современности к древности
Познакомить детей с древнейшими Афинами — ответственная миссия.
Как педагог по образованию я смогу на понятном языке рассказать о великой истории и увлечь мифами — ребята останутся под впечатлением и надолго запомнят Афины.
Прогулка пройдёт по must-see местам: вы посмотрите смену караула эвзонов, познакомитесь с животными ботанического сада и котиками квартала Анафиотика, полюбуетесь городом с холмов и увидите храм Зевса.
Как педагог по образованию я смогу на понятном языке рассказать о великой истории и увлечь мифами — ребята останутся под впечатлением и надолго запомнят Афины.
Прогулка пройдёт по must-see местам: вы посмотрите смену караула эвзонов, познакомитесь с животными ботанического сада и котиками квартала Анафиотика, полюбуетесь городом с холмов и увидите храм Зевса.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Увлекательное погружение в Афины
Я не загружу вас и ваших детей сухими датами и информацией из путеводителей, а помогу оживить историю и погрузиться в мифы Древней Греции. Знакомство с главными достопримечательностями пройдёт на понятном детям языке.
- На площади Синтагма вы посмотрите на смену почётного караула, эвзонов, и узнаете о назначении их причудливых «юбок» и башмаков с помпонами.
- В Национальном ботаническом саду — настоящем раю для детей — вы прогуляетесь в тени роскошной зелени, понаблюдаете за смешными позами водных черепашек, найдёте гнездо попугаев и покормите горных козлов.
- У олимпийского стадиона Каллимармаро ребята попробуют повторить известную статую «Дискобол», узнают о современных Олимпийских играх и марафонском беге.
- На открыточных улочках Анафиотики вы познакомитесь с котиками, облюбовавшими этот район.
- У храма Зевса погрузитесь в мифы о главном боге Олимпа и его приключениях.
- На холме Ареопаг вы взглянете на храм Гефеста и главную античную площадь, а я расскажу о самом интересном фестивале древности — Панафинеях.
- Проходя мимо главного входа в Афинский Акрополь, мы поднимемся на холм Филопаппу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на море, порт Пирей и Верхний Акрополь. Там же, в парке, отыщем вместе с детьми тюрьму Сократа.
А ещё заглянем в сказочное кафе или купим по дороге вкуснейшее в Афинах мороженое!
Организационные детали
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Syntagma square
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Афинах
Провела 466 экскурсий для 702 туристов
Я Елена. Живу в Афинах с 2016 года и полюбила этот город всей душой. Закончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах культурные и исторические мероприятия. Моя главная миссия — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, с их запахами и звуками, так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — город, где древность и современность так гармонично слились воедино, город, где каждый найдет себе место.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
19 янв 2020
Экскурсия отлично подходит детям. Елена не теряет их внимания, возвращает к теме, когда они отвлекаются и старается рассказать дополнительно о том, что вызвало больший интерес. Мои два мальчика 6 и 10 лет, которые не хотели ходить с гидом, своё мнение быстро изменили. Экскурсия добавила им впечатлений о поездке, а ещё у нас есть лучшее семейное фото где все, наконец, смотрят в кадр), да ещё на фоне лучшего вида всех времен и народов!
Е
Елена
8 янв 2020
Замечательный гид! Несмотря на то, что нам совершенно не повезло с погодой(лил дождь и был сильный ветер), ей удалось заинтересовать нас всех, в том числе и двух наших сыновей 14 и 11 лет, мифами и богами древней Греции! Подача материала очень хорошая, интересные факты переплетаются с серьёзной историей и информация хорошо усваивается. Спасибо!
Т
Татьяна
26 дек 2019
Экскурсия очень понравилась и 2 взрослым и детям (8 и 4 года). Как прогулялись по городу весело и интересно с хорошим другом. Спасибо Елене за интересный рассказ. Смело рекомендую
У
Ульяна
27 окт 2019
Выбрали Елену, так как нашей целью было заинтересовать историей Афин 12-летнюю дочь, внимание которой часто сложно удержать. Гид справилась с задачей на отлично, было интересно не только дочке, но и нам! Маршрут построен таким образом, что картинка постоянно меняется - от ботанического сада до вершины холма, с которого открывается роскошный вид на Акрополь - Вы будто смотрите кино о городе, проникаясь культурой и бытом. Остановка, во время которой мы по тенью деревьев съели вкуснейшее мороженое, запомнилась особенно!:) Елена поделилась некоторыми лайфаками, которые нам очень пригодились во время поездки. Помимо профессионализма, хотелось бы отметить, что гид - просто очень приятный и эрудированный человек, с которым приятно пообщаться на абсолютно любые темы. Всем рекомендую!
С
Сабина
8 окт 2019
Были на экскурсии с ребёнком 6 лет. Спасибо, заинтересовали дочь, подьем к тюрьме Сократа и вид на Акрополь её потрясли, а все разговоры теперь о мифах:) рекомендую всем!
С
Сергей
20 сен 2019
Экскурсия нам всем очень понравилась, понравилась ребенку шести лет. Маршрут составлен очень хорошо, часть экскурсии проходит в парке (ботаническом саду)- так легче в жаркий день. С другой стороны, хорошо рассказано об истории Афин, дано представление о топографии современного города. Материал подготовлен на самом высоком методическом уровге, Елена замечательный рассказчик, находит нужный тон и для детей. Заканчивается экскурсия на холме рядом с Агорой: вид замечательный! Мы встретили закат, дождались минуты, когда включили подсветку Парфенона. Замечательная экскурсия, очень рекомендую особенно тем, кто путешествует с детьми.
Етку
Етку
Л
Людмила
28 авг 2019
Очень доступно и познавательно!! При чем хоть экскурсия была для детей, нам взрослым было тоже очень интересно!!
И
Илья
26 авг 2019
Очень понравилось, как Елена построила экскурсию. Очень интересно рассказывала о мифах и истории Афин. Сам для себя почерпнул много интересного. Брали экскурсию Афины взрослым и детям, конечно дочку в большей степени заинтересовала улица кошек и мороженное, но все равно запомнила, что символ Афин это сова и в споре Афины Паллады и Посейдона, выиграла Афина, потому что принесла жителям Афин в дар оливковое дерево и за это спасибо.
Ольга
26 авг 2019
Елена отличный рассказчик! Интересно было и мне и моему сыну-подростку. Главное, что при такой жаре, мы шли большую часть по тени, ноги не сильно устали, ту была возможность присесть. Елена спасибо, все было просто замечательно!!!
А
Александр
22 авг 2019
Отличная экскурсия, которая позволяет получить общее понимание об архитектурных достопримечательностей и истории Афин за достаточно короткое время. Понравилась и детям и взрослым.
Т
Татьяна
19 авг 2019
Илона великолепный гид! Составлен удобный маршрут. Очень доходчиво рассказывает как для взрослого так и для ребенка. Очень дображелательна. Из Афин уехали с желанием вернуться снова. Дочь так ею прониклась, что не хотела расставаться. Селфи на память - прекрасное напоминание, что в Афинах у нас теперь есть очень милый знакомый человек. Ну, а афинское мороженое выше всяких похвал - обязательный приятный пункт экскурсионной программы Илоны! Дети оценят!:)
Е
Елена
19 авг 2019
Нашей дочери 8 лет, а сыну 14. Зимой прочитали с дочерью книгу о Древней Греции и её желанием было отправиться в Афины на каникулах. Она была категорически против экскурсии. Но, что мы сами ей можем рассказать и показать? Три часа длилась экскурсия вечером. Илона интересно, очень увлечённо и с любовью к этому древнему городу рассказала то, что можно уместить в 3 часа. Дочь очень внимательно слушала, и этим мы остались очень довольны. Никакой усталости никто не испытал. Спасибо, Илона!
Ольга
19 авг 2019
Экскурсия по-дружески непринужденная и очень познавательная. Все основные места Афин мы увидели, прогулка неутомительная. Илона - молодец!
А
Александр
8 авг 2019
Отличная Экскурсия, отличный маршрут.
Спасибо. Детям понравилось.
Спасибо. Детям понравилось.
Лена
7 авг 2019
Илона очень эрудированна в плане истории и мифов о Греции. К детям нашла подход, им понравились все увлекательные мифы про богов, которыми Илона наполнила экскурсию. И вообще она очень симпатичная и приятная в общении девушка! Очень рекомендую.
Ещё 19 отзывов
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