1 час
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Афин: ваш путь к комфорту
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия. Отдых начинается с момента посадки в автомобиль
Начало: Аэропорт Афин, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €55 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Афины с ветерком
Начало: Международный Аэропорт Афин
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Афины
Закажите трансфер из аэропорта Афин в центр города или к любым достопримечательностям. Выбор такси или минивэна, детское кресло по запросу
Начало: Международный Аэропорт Афины
Расписание: Круглосуточно
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
€90 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey29 ноября 2023Пунктуально. Вежливо. Рекомендую. 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Из аэропорта»
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