Т Татьяна Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии

Г Галина Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!

Для знакомства с Афинами очень рекомендую!

Н Надя нам очень понравилась прогулка с Настей, она очень компетентно и интересно рассказывала о греческой истории, было комфортно и приятно)

И Ирина Экскурсия очень понравилась. Анастасия заинтересовала Афинами. Очень хороший гид и познавательная экскурсия

К Ксения Нам все очень понравилось ❤️ отличная экскурсия рекомендую

Елена читать дальше Атона и Георга 1, Королевы Амалии, которая создала и подарила людям королевский парк. Оказывается оба короля и третий король Константин, были немцами, как и Амалия, а вот женой Георга 1, которого очень любили Афиняне стала русская великая княжна Ольга Константиновна, она открыла больницу при монастыре Евангелистэ, в которой принимали всех больных, без исключения. Спасибо гиду, она очень интересно рассказывала и, несмотря на дождь, экскурсия очень понравилась. Экскурсия оказалась очень познавательная, посмотрели самый красивый центр города, здания Национальной библиотеки, Университета и Академии, прогулялись к Королевскому дворцу и парку, посмотрели смену караула. Узнали историю Сократа и Платона, королей

Н Наталия Очень интересная, познавательная экскурсия. 3.5 часа пролетели незаметно.

Н Наталья Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Экскурсия длилась 3 часа, за это время мы успели обойти несколько районов, увидеть основные достопримечательности Афин, проникнуться духом истории Греции. А так же Анастасия порекомендовала таверны, которые стоит посетить и ответила на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!

Кристина читать дальше о истории города, о мифах, об особенностях Греции и местном менталитете. Так же прошли по очень красивым местам, где можно было сделать великолепные фотографии. Так же нам посоветовали отличные местные вина и сыры и дала еще несколько логистических советов. Ну и в целом Анастасия очень располагающая к себе приятная девушка, которая готова поделиться своим багажом знаний. Очень рекомендую! Спасибо за экскурсию! Получили большое удовольствие от экскурсии! Несмотря на то, что до прогулки мы уже были несколько дней в Афинах, Анастасия провела нас дорогами, по которым мы еще не успели пройти. Узнали

Светлана

Отличная структура рассказа, как и его образность и живость способствуют погружению в атмосферу столь древнего города с большим количеством исторических читать дальше слоёв.

Очень здорово обсуждали любые вопросы, связанные с Грецией.

Темп прогулки нам очень подошёл.

Тембр голоса хотела бы ещё отметить, это бывает важно. От голоса Анастасии сложно устать. А ещё она подскажет и поможет сделать атмосферные фотографии в таких разнообразных декорациях Афин.

Светила Здравствуйте.

Отлично погуляли! Спасибо!

Е Елена Замечательный гид Анастасия провела не только познавательную, интересную экскурсию, она подстроилась под все наши пожелания. Анастасия дала рекомендации по отдыху в Афинах, помогла нам с трансфером в аэропорт во время забастовки таксистов. Она не только профессиональный гид, Анастасия чудесный, отзывчивый человек!!!

Надя Очень понравилась прогулка с Анастасией.

Это была прогулка как по учебнику истории. Те самые картинки по древней Греции из учебника оживали перед глазами в сопровождении интересного рассказа гида.

Еще важно, что это было не утомительно, и время пролетело очень быстро.

С уверенностью могу рекомендовать прогулки с Анастасией и парам и семьям, будет познавательно и интересно!

А Анна Экскурсией осталась очень довольна! Маршрут грамотно составлен, как и было заявлено - самые знаковые достопримечательности и лучшие места за одну прогулку. А Анастасия при этом прекрассный рассказчик, столько интересных историй и фактов узнала. Очень познавательно и интересно было. Спасибо, Настя!