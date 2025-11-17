Эта прогулка по Афинам — не просто знакомство, а живой диалог с городом: через его образы, запахи, звуки, истории людей.
Мы увидим ключевые достопримечательности — от античных агор до неоклассических ансамблей 19 века — и поговорим о философии, мифах, традициях, кухне, языковых нюансах, местном юморе и контрастах, которые делают Афины такими многослойными.
Описание экскурсии
- Университет Афин, Академия и Национальная библиотека — архитектурная триада, символизирующая мудрость и дух греческой мысли
- Площадь Синтагма с парламентом и церемонией смены караула
- Национальный сад — оазис тишины среди города
- Заппион, Арка Адриана и извилистые улочки Плаки, где мифы сплетаются с повседневностью
- Анафиотика — маленькая кикладская деревня в самом сердце Афин
- Район Монастираки с его рынками, уличной едой и живой атмосферой
- Греческая и римская агоры — места, где зарождалась демократия
Вы узнаете:
- как застраивался город в 19 веке и почему Афины называют музеем под открытым небом
- чему учил Сократ и почему его вопросы до сих пор актуальны
- кто такие эвзоны и что означает каждая деталь их костюма
- как была устроена первая в мире погодная станция «Башня ветров»
- какие истории и легенды живут в квартале Плака
- где найти настоящую уличную еду и небанальные сувениры
и многое другое!
Организационные детали
- Мы не заходим внутрь объектов: все здания и памятники вы увидите только снаружи
- Остановка на кофе или перекус — по желанию. Средний чек €5–10
- Для прогулки вам необходимы удобная обувь и одежда, питьевая вода, а также защита от солнца. Темп прогулки подбираем под личные предпочтения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 45 туристов
Моё призвание — рассказывать истории. Я влюбилась в Грецию в далёком 2013 году, и с тех пор эта страна стала моим вторым домом, которому я навсегда отдала частичку своего сердца.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
17 ноя 2025
Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии
Г
Галина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!
Для знакомства с Афинами очень рекомендую!
Н
Надя
2 ноя 2025
нам очень понравилась прогулка с Настей, она очень компетентно и интересно рассказывала о греческой истории, было комфортно и приятно)
И
Ирина
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Анастасия заинтересовала Афинами. Очень хороший гид и познавательная экскурсия
К
Ксения
20 окт 2025
Нам все очень понравилось ❤️ отличная экскурсия рекомендую
Елена
19 окт 2025
Экскурсия оказалась очень познавательная, посмотрели самый красивый центр города, здания Национальной библиотеки, Университета и Академии, прогулялись к Королевскому дворцу и парку, посмотрели смену караула. Узнали историю Сократа и Платона, королей
Н
Наталия
13 окт 2025
Очень интересная, познавательная экскурсия. 3.5 часа пролетели незаметно.
Н
Наталья
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Экскурсия длилась 3 часа, за это время мы успели обойти несколько районов, увидеть основные достопримечательности Афин, проникнуться духом истории Греции. А так же Анастасия порекомендовала таверны, которые стоит посетить и ответила на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!
Кристина
8 окт 2025
Получили большое удовольствие от экскурсии! Несмотря на то, что до прогулки мы уже были несколько дней в Афинах, Анастасия провела нас дорогами, по которым мы еще не успели пройти. Узнали
Светлана
6 окт 2025
Мы в восторге от экскурсии! Провели с Анастасией чудесную половину дня.
Отличная структура рассказа, как и его образность и живость способствуют погружению в атмосферу столь древнего города с большим количеством исторических
Светила
29 сен 2025
Здравствуйте.
Отлично погуляли! Спасибо!
Е
Елена
29 сен 2025
Замечательный гид Анастасия провела не только познавательную, интересную экскурсию, она подстроилась под все наши пожелания. Анастасия дала рекомендации по отдыху в Афинах, помогла нам с трансфером в аэропорт во время забастовки таксистов. Она не только профессиональный гид, Анастасия чудесный, отзывчивый человек!!!
Надя
20 сен 2025
Очень понравилась прогулка с Анастасией.
Это была прогулка как по учебнику истории. Те самые картинки по древней Греции из учебника оживали перед глазами в сопровождении интересного рассказа гида.
Еще важно, что это было не утомительно, и время пролетело очень быстро.
С уверенностью могу рекомендовать прогулки с Анастасией и парам и семьям, будет познавательно и интересно!
А
Анна
16 сен 2025
Экскурсией осталась очень довольна! Маршрут грамотно составлен, как и было заявлено - самые знаковые достопримечательности и лучшие места за одну прогулку. А Анастасия при этом прекрассный рассказчик, столько интересных историй и фактов узнала. Очень познавательно и интересно было. Спасибо, Настя!
Т
Татьяна
15 сен 2025
Профессионально, интересно, увлекательно. Анастасия не только владеет знаниями об истории древней и современной Греции, а также знает греческий и может рассказать интересно о самом языке и культуре. Так что, если интересуютесь помимо истории греческим - вперед на эту экскурсию! Рекомендую этого гида!
Входит в следующие категории Афин
