1 час
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Афин: ваш путь к комфорту
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия. Отдых начинается с момента посадки в автомобиль
Начало: Аэропорт Афин, по договоренности
«Предлагаем вам трансфер из аэропорта Афин на комфортабельных автомобилях»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €55 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Афины по вашим интересам
Погрузитесь в историю и культуру Афин с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя Акрополь, Храм Зевса и Олимпийский стадион на Mercedes Vito
Начало: Ваш Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Афины
Закажите трансфер из аэропорта Афин в центр города или к любым достопримечательностям. Выбор такси или минивэна, детское кресло по запросу
Начало: Международный Аэропорт Афины
«Трансфер из аэропорта Афин в центр города, или в любою точку:порты, отели, достопримечательности»
Расписание: Круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey29 ноября 2023Пунктуально. Вежливо. Рекомендую. 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Трансфер»
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