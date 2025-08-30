Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €420 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 августа 2025Отлично провели время на острове! Все очень понравилось!
