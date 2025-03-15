Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
от €390 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Расписание: Каждый день с 09:00
16 мар в 11:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
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