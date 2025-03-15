Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Ханье на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов Индивидуальная до 8 чел. Венецианская Ханья: магия острова История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления от €390 за всё до 8 чел. 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико Начало: Ваш отель в регионе Ханья Расписание: Каждый день с 09:00 от €399.99 за всё до 6 чел. 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности €280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ханьи

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Популярные места»

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