Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико

Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Курнас
  • Деревня Спили
  • Курталиотское ущелье
  • Монастырь Превели
  • Пляж Плакьяс
  • Ущелье Котсифу
Наша увлекательная экскурсия начнется с посещения единственного на острове пресноводного озера Курнас. Уютно расположившись у подножия Белых гор, этот живописный водоем очаровывает своей природной красотой и атмосферой полной безмятежности. А вода настолько чистая, что можно запросто разглядеть подводный мир озера — разнообразных рыбок или даже пресноводную черепашку Террапин.
Следующим пунктом по маршруту станет великолепный пляж Плакьяс, омываемый синими водами Ливийского моря. Он находится на южном берегу острова, в окруженной горами бухте, создающими изумительные пейзажи. Этот пляж отмечен «голубым флагом», что гарантирует чистоту воды, развитую инфраструктуру и безопасность. За свои красивые виды, ласковое море и отсутствие большого количества туристов, этот пляж снискал популярность у местного населения, устремляющегося сюда отдохнуть от городской суеты.
Далее мы посетим один из самых впечатляющих монастырей Крита — монастырь Превели, монашеская жизнь в котором зародилась еще в X–XI веках. Самой главной реликвией обители является чудодейственный крест Эфраима Превелийского, жившего во второй половине XIII века. Считается что крест исцеляет от болезней глаз. Помимо впечатляющей архитектуры монастыря, внимание привлекает небольшой сад с прекрасными розами и экзотическими растениями и собственный маленький зоопарк. А с территории монашеской обители открываются просто потрясающие виды на Ливийское море.
И затем нас ждет захватывающее дух Курталиотское ущелье! Величественные скалы, неиссякаемый шум ветра и воды, поражают и восхищают всякого, кто хоть раз побывал в этом удивительном месте! А чтобы в полной мере насладиться его красотой, стоит спуститься вглубь ущелья к «Большой реке» и водопадам, заглянув по пути в миниатюрную часовню Николая Курталиотского.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Индивидуальная прогулка в сопровождении водителя
€288
Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
€470

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Вашем отеле проживания
  • Комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • Wi-fi на борту
  • Вода с родников Белых гор «Samaria», в бутылках
  • Сопровождение профессионального гида
  • Страхование профессиональной ответственности
  • Налоги.
Что не входит
  • Личные расходы/напитки/обед/ужин
  • Входные билеты в музеи/археологические места
  • Входные билеты в монастырь Превели 2.50€
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день с 09:00

Moysidis
Moysidis
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